Israel lanza 25 ataques contra suelo libanés durante la jornada del domingo a pesar del alto el fuego

Las Fuerzas Armadas israelíes han realizado al menos 25 ataques en siete municipios del sur de Líbano durante la jornada del domingo a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. Por el momento no se ha informado de víctimas mortales.

El propio Ejército israelí ha emitido una orden de evacuación antes de uno de los ataques en una zona residencial de Kefar Hatta, en el distrito de Sidón, previo al bombardeo de una "infraestructura" del partido-milicia chií Hezbolá.

Una hora después han caído dos bombas sobre la zona señalada, lo que provocó heridas leves a una persona, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. La aviación israelí lanzó otros tres proyectiles que no explosionaron.

En el lugar atacado hay al menos diez edificios en los que viven más de 600 personas y ya fue atacada el pasado lunes cuando fue lanzado un proyectil que no detonó.

Los primeros bombardeos fueron sobre la región de Mahmudiyé, en el distrito de Yezín, así como en Wadi Borghoz, en el distrito de Hasbaya. Más tarde aviones de combate bombardearon de nuevo Mahmudiyé, Burj (Nabatiye), y la localidad de Qatrani, en el distrito de Yezín. Posteriormente hubo bombardeos en Yabur (Yezín) y sobrevuelos sobre Nabatiye, Tal el Rihán y la región de Iqlim el Tufa.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.