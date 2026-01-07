El Ejército israelí abatió a dos terroristas de Hezbollah en un nuevo operativo en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a dos terroristas en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre la muerte de dos terroristas en un operativo realizado contra Jirbet Salem, en el sur de Líbano, señalando que ambos eran criminales pertenecientes al grupo terrorista Hezbollah.

El ejército israelí confirmó la cifra de víctimas anunciada previamente por la agencia libanesa NNA y, a través de un mensaje en Telegram, aseguró que los dos “terroristas participaban en la reconstrucción de infraestructuras militares de Hezbollah”. Según el comunicado, uno de los fallecidos era ingeniero y lideraba los esfuerzos de reconstrucción de la organización.

Las FDI anunciaron que estas acciones constituyen “una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y Líbano”. Las operaciones en la zona son recurrentes para el ejército israelí, ya que hace dos semanas atrás abatió a otros dos terroristas.

El ataque se produjo en medio de negociaciones entre ambos países y mientras se cumple más de un año desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Líbano a finales de noviembre de 2024.

El pasado 19 de diciembre, representantes de Israel y Líbano se reunieron en la localidad de Naqoura, en el sur del Líbano, para dialogar sobre la seguridad en la frontera común, según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El Ejército israelí busca mantener bajo presión al grupo terrorista Hezbollah

“La reunión es una continuación del diálogo sobre seguridad destinado a garantizar el desarme de Hezbollah por parte del Ejército libanés”, indicó el comunicado oficial, aunque no se reportaron avances concretos tras el encuentro.

Las tensiones entre Israel y Hezbollah se mantienen elevadas más de un año después del alto el fuego que puso fin a un conflicto con miles de víctimas y desplazados en ambos lados de la frontera. El grupo libanés, respaldado por Irán, sigue presente en el sur del país, una zona históricamente escenario de enfrentamientos recurrentes con fuerzas israelíes.

Israel argumenta que sus operaciones en territorio libanés son necesarias para evitar la reconstrucción de la capacidad militar de Hezbollah cerca de la frontera. Por su parte, el gobierno libanés y organizaciones internacionales han manifestado preocupación por las continuas violaciones del alto el fuego y el impacto sobre la población civil.

Las FDI continúan con sus operaciones en el Líbano contra Hezbollah

Desde el Líbano, el general Joseph Aoun denunció este martes 7 de enero la reciente oleada de bombardeos llevada a cabo por el ejército israelí contra objetivos terroristas en el sur y el este del país, acusando a Israel de buscar “frustrar” los esfuerzos para resolver el conflicto y poner fin a la violencia.

Aoun señaló que estos ataques “plantean numerosas dudas”, ya que se produjeron antes de la reunión prevista para el miércoles del mecanismo de supervisión del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, cuyo propósito es detener las hostilidades y debatir medidas concretas para restablecer la seguridad y la estabilidad en el sur del país.

(Con información de Europa Press)