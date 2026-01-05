Estas son las consecuencias en el medio ambientes de mandar la carta a los Reyes Magos en globos

La tradición de soltar globos en Día de Reyes en México genera preocupación por su impacto ambiental y residuos a largo plazo. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Cada año, durante la celebración del Día de Reyes, miles de niñas y niños en México envían sus cartas con deseos atadas a globos que ascienden por el cielo. Aunque la tradición emociona a muchas familias, la realidad ambiental de estos globos suele pasar desapercibida. Según datos difundidos por el Museo Universum, el impacto de estos objetos sobre el entorno es mucho más profundo de lo que parece.

El destino de los globos: materiales y degradación

Los globos usados para enviar cartas a los Reyes Magos se fabrican principalmente de látex tratado, conocido como hule natural, o de plásticos metalizados como el poliuretano. Esta diferencia en materiales influye directamente en el tiempo que tardan en descomponerse después de ser liberados.

En el caso de los globos de látex, el proceso de degradación puede demorar entre tres meses y varios años, especialmente si caen en cuerpos de agua como ríos o mares. La situación es más compleja con las opciones metalizadas, elaborados a partir de plástico o poliuretano, ya que pueden permanecer hasta 450 años en el ambiente antes de desintegrarse por completo.

Riesgos para la fauna y el ecosistema

Un globo de látex puede tardar desde tres meses hasta varios años en degradarse, especialmente si termina en ríos o mares. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El problema con los globos no termina cuando desaparecen de la vista. Tras ascender, suelen caer en diversos ecosistemas donde pueden representar un peligro grave para la vida silvestre. Aves y animales marinos son especialmente vulnerables, ya que pueden confundir los restos de globos con alimento.

Cuando estos animales ingieren fragmentos de globos, pueden sufrir asfixia o bloqueos intestinales, lo que compromete su salud. Por esto, los globos que parecen inofensivos terminan alterando el equilibrio natural y afectando a especies de distintas regiones.

Alternativas para dejar la carta a los Reyes Magos

Para quienes desean mantener viva la ilusión infantil sin dañar el ambiente, existen formas responsables de entregar la carta a los Reyes Magos. Entre las opciones más recomendadas está dejar la misiva en el zapato, una costumbre tradicional que evita cualquier impacto ambiental.

Otra alternativa es colocar la carta en el árbol de Navidad. De este modo, la experiencia sigue siendo especial y los deseos llegan a su destino simbólicamente, sin generar residuos que puedan afectar a la fauna o contaminar el entorno.

Operativo especial de Profeco en Día de Reyes

Profeco recomienda comprar juguetes adecuados para la edad, revisar materiales no tóxicos y conservar los comprobantes. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

En paralelo al llamado de conciencia ambiental, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo recomendaciones especiales durante la temporada de Reyes Magos. El objetivo es proteger los derechos de las familias y promover la compra responsable de juguetes.

La Profeco aconseja elegir juguetes acordes a la edad y etapa de desarrollo de las niñas y niños. Además, recomienda comparar precios, revisar la calidad de los productos y verificar que estén fabricados con materiales no tóxicos.

Otras recomendaciones prácticas que difunde la Profeco se encuentran:

Revisar que el empaque del juguete no tenga piezas pequeñas desprendibles.

Solicitar la garantía y conservar el comprobante de compra para cualquier eventualidad.

Si el juguete es mecánico o electrónico, pedir una prueba de funcionamiento antes de adquirirlo.

En compras en línea, la Profeco sugiere asegurarse de que el sitio web sea seguro y de revisar las políticas de pago y devolución.