Curry de garbanzos y espinacas: una receta fácil, reconfortante y nutritiva para el invierno

El guiso de garbanzos y espinacas es uno de los platos de cuchara más sencillos y populares de la cocina española. Hoy hablaremos de una versión algo diferente, inspirada en la receta más popular de la cocina india: un delicioso curry de garbanzos y espinacas. Es una opción ideal para quienes buscan una comida reconfortante, nutritiva y repleta de sabor, perfecta tanto para vegetarianos como para quienes desean reducir el consumo de carne sin renunciar a una experiencia gastronómica rica.
En este plato, especias como el curry, la cúrcuma y el comino transforman los garbanzos y las espinacas en un plato lleno de matices, cremoso gracias al uso de la leche de coco, que podemos acompañar con arroz blanco o pan naan para una comida completa, muy fácil y nutritiva.
Receta de curry de garbanzos y espinacas
La receta de curry de garbanzos y espinacas destaca por su sencillez y su equilibrio entre proteínas vegetales y verduras. El secreto está en saltear con suavidad las especias y dejar que los garbanzos absorban el sabor del curry mientras las espinacas aportan frescura y color. El resultado es un guiso cremoso, aromático y saciante, perfecto como plato principal en cualquier época del año.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Tiempo total: 45 minutos
Ingredientes
- 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de bote)
- 200 g de espinacas frescas
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 1 trozo de jengibre fresco (unos 2 cm)
- 2 cucharadas de curry en polvo
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 400 ml de tomate triturado
- 200 ml de leche de coco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 1 pizca de chile en polvo (opcional)
- Cilantro fresco para decorar (opcional)
Cómo hacer curry de garbanzos y espinacas, paso a paso
- Pela y pica la cebolla, los ajos y el jengibre muy finos.
- Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
- Añade el ajo y el jengibre, y saltea un par de minutos para que suelten su aroma.
- Incorpora el curry en polvo, el comino, la cúrcuma y el chile (si lo usas), removiendo bien para que las especias no se quemen.
- Agrega el tomate triturado, mezcla y cocina a fuego medio durante cinco minutos.
- Añade los garbanzos cocidos y la leche de coco. Mezcla bien y deja que el conjunto hierva suavemente durante 15 minutos para que los sabores se integren.
- Incorpora las espinacas frescas poco a poco. Puedes tapar la cazuela para ayudar a que se reduzcan y se mezclen bien.
- Cocina cinco minutos más hasta que las espinacas estén tiernas.
- Prueba y ajusta de sal y pimienta al gusto.
- Sirve caliente, decorando con cilantro fresco picado si se desea y acompaña con arroz basmati.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para cuatro porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 340 kcal
- Proteínas: 11 g
- Grasas: 13 g
- Hidratos de carbono: 41 g
- Fibra: 10 g
- Azúcares: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El curry de garbanzos y espinacas puede conservarse en un recipiente hermético en la nevera durante tres días. También se puede congelar hasta un mes; en ese caso, es recomendable descongelar en la nevera y recalentar suavemente antes de servir.