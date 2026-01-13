Curry de garbanzos y espinacas: una receta fácil, reconfortante y nutritiva para el invierno

Receta de curry con garbanzos y espinacas (Adobe Stock)

El guiso de garbanzos y espinacas es uno de los platos de cuchara más sencillos y populares de la cocina española. Hoy hablaremos de una versión algo diferente, inspirada en la receta más popular de la cocina india: un delicioso curry de garbanzos y espinacas. Es una opción ideal para quienes buscan una comida reconfortante, nutritiva y repleta de sabor, perfecta tanto para vegetarianos como para quienes desean reducir el consumo de carne sin renunciar a una experiencia gastronómica rica.

En este plato, especias como el curry, la cúrcuma y el comino transforman los garbanzos y las espinacas en un plato lleno de matices, cremoso gracias al uso de la leche de coco, que podemos acompañar con arroz blanco o pan naan para una comida completa, muy fácil y nutritiva.

Receta de curry de garbanzos y espinacas

La receta de curry de garbanzos y espinacas destaca por su sencillez y su equilibrio entre proteínas vegetales y verduras. El secreto está en saltear con suavidad las especias y dejar que los garbanzos absorban el sabor del curry mientras las espinacas aportan frescura y color. El resultado es un guiso cremoso, aromático y saciante, perfecto como plato principal en cualquier época del año.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de bote)

200 g de espinacas frescas

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 trozo de jengibre fresco (unos 2 cm)

2 cucharadas de curry en polvo

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de cúrcuma

400 ml de tomate triturado

200 ml de leche de coco

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

1 pizca de chile en polvo (opcional)

Cilantro fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer curry de garbanzos y espinacas, paso a paso

Pela y pica la cebolla, los ajos y el jengibre muy finos. Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade el ajo y el jengibre, y saltea un par de minutos para que suelten su aroma. Incorpora el curry en polvo, el comino, la cúrcuma y el chile (si lo usas), removiendo bien para que las especias no se quemen. Agrega el tomate triturado, mezcla y cocina a fuego medio durante cinco minutos. Añade los garbanzos cocidos y la leche de coco. Mezcla bien y deja que el conjunto hierva suavemente durante 15 minutos para que los sabores se integren. Incorpora las espinacas frescas poco a poco. Puedes tapar la cazuela para ayudar a que se reduzcan y se mezclen bien. Cocina cinco minutos más hasta que las espinacas estén tiernas. Prueba y ajusta de sal y pimienta al gusto. Sirve caliente, decorando con cilantro fresco picado si se desea y acompaña con arroz basmati.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Proteínas: 11 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 41 g

Fibra: 10 g

Azúcares: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El curry de garbanzos y espinacas puede conservarse en un recipiente hermético en la nevera durante tres días. También se puede congelar hasta un mes; en ese caso, es recomendable descongelar en la nevera y recalentar suavemente antes de servir.