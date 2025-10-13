Cómo hacer pan naan: la receta clásica de pan indio, fácil y sin horno

El pan naan es un básico de la cocina india y nunca falta en sus mesas. Se trata de un pan plano suave y esponjoso, perfecto para acompañar cualquier curry o guiso especiado. Este tipo de pan tiene su origen en el norte de la India y ha conquistado el mundo gracias a su ligereza y sabor delicado. Tradicionalmente preparado en horno tandoor, su popularidad ha propiciado innumerables adaptaciones para cocinas domésticas.
El naan puede disfrutarse solo, con mantequilla, con queso o enriquecido con ajo, hierbas frescas y semillas, logrando aportes de aroma y sabor que maridan a la perfección con la comida india. Algunos de los platos que mejor combinan con este pan indio son el pollo tikka masala, dhal o chutneys.
Receta de pan de naan
Preparar pan de naan en casa permite lograr una miga elástica y una corteza suave, decorada con las clásicas burbujas tostadas. La receta básica combina harina de trigo, yogur y levadura que tiene como resultando una masa fácil de trabajar y versátil. Se cocina en sartén y es importante que esté muy caliente.
Tiempo de preparación
- Preparación de la masa: 15 minutos
- Primer levado: 1-2 horas
- Formación y estirado: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Tiempo total estimado: 1 hora y 45 minutos a 2 horas y 15 minutos
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo (de uso común o de fuerza)
- 1 sobre (7 g) de levadura seca de panadería
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 150 ml de agua tibia
- 125 ml de yogur natural (sin azúcar)
- 2 cucharadas de aceite vegetal o ghee (mantequilla clarificada)
- 1 huevo (opcional, para mayor suavidad)
- 2 cucharadas de mantequilla derretida (para pincelar)
- Opcional: ajo picado, cilantro fresco, semillas de nigella o sésamo para decorar
Cómo hacer pan de naan, paso a paso
- Mezcla el agua tibia con el azúcar y la levadura en un bol pequeño. Deja reposar hasta que la mezcla haga espuma (10 minutos).
- En un bol grande, coloca la harina y la sal. Haz un hueco en el centro.
- Añade el yogur, el aceite (o ghee), el huevo (si se utiliza) y la mezcla de levadura. Mezcla hasta formar una masa homogénea.
- Amasa durante ocho a diez minutos, hasta obtener una consistencia suave y elástica. Añade algo más de harina si la masa resulta muy pegajosa.
- Coloca la masa en un bol engrasado, cubre con un paño húmedo y deja fermentar de una a dos horas, hasta doblar su volumen.
- Divide la masa en ocho a diez porciones. Forma bolas y estíralas con rodillo en óvalos de unos cinco milímetros de grosor.
- Calienta una sartén a fuego medio-alto. Cocina cada naan durante uno a dos minutos por lado, hasta que se infle y aparezcan manchas doradas.
- Pincela cada naan caliente con mantequilla derretida tras la cocción. Añade si se desea ajo picado, cilantro o semillas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta ofrece entre ocho y diez piezas de naan, de tamaño individual.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 36 g
- Proteínas: 6 g
- Fibra: 1,5 g
- Azúcares: 2 g
- Sodio: 265 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan de naan se conserva en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 24 horas. Puede refrigerarse hasta tres días o congelarse hasta tres meses; conviene recalentar en sartén o tostadora para recuperar la textura.