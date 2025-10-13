España

Cómo hacer pan naan: la receta clásica de pan indio, fácil y sin horno

Perfecto para acompañar con platos de curry o hummus.

Por Jessica Flores Burgos

Guardar
El pan naan es un
El pan naan es un acompañamiento imprescindible para recetas de la cocina india (Pexels)

El pan naan es un básico de la cocina india y nunca falta en sus mesas. Se trata de un pan plano suave y esponjoso, perfecto para acompañar cualquier curry o guiso especiado. Este tipo de pan tiene su origen en el norte de la India y ha conquistado el mundo gracias a su ligereza y sabor delicado. Tradicionalmente preparado en horno tandoor, su popularidad ha propiciado innumerables adaptaciones para cocinas domésticas.

El naan puede disfrutarse solo, con mantequilla, con queso o enriquecido con ajo, hierbas frescas y semillas, logrando aportes de aroma y sabor que maridan a la perfección con la comida india. Algunos de los platos que mejor combinan con este pan indio son el pollo tikka masala, dhal o chutneys.

Receta de pan de naan

Preparar pan de naan en casa permite lograr una miga elástica y una corteza suave, decorada con las clásicas burbujas tostadas. La receta básica combina harina de trigo, yogur y levadura que tiene como resultando una masa fácil de trabajar y versátil. Se cocina en sartén y es importante que esté muy caliente.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 15 minutos
  • Primer levado: 1-2 horas
  • Formación y estirado: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total estimado: 1 hora y 45 minutos a 2 horas y 15 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina de trigo (de uso común o de fuerza)
  • 1 sobre (7 g) de levadura seca de panadería
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 150 ml de agua tibia
  • 125 ml de yogur natural (sin azúcar)
  • 2 cucharadas de aceite vegetal o ghee (mantequilla clarificada)
  • 1 huevo (opcional, para mayor suavidad)
  • 2 cucharadas de mantequilla derretida (para pincelar)
  • Opcional: ajo picado, cilantro fresco, semillas de nigella o sésamo para decorar

Cómo hacer pan de naan, paso a paso

  1. Mezcla el agua tibia con el azúcar y la levadura en un bol pequeño. Deja reposar hasta que la mezcla haga espuma (10 minutos).
  2. En un bol grande, coloca la harina y la sal. Haz un hueco en el centro.
  3. Añade el yogur, el aceite (o ghee), el huevo (si se utiliza) y la mezcla de levadura. Mezcla hasta formar una masa homogénea.
  4. Amasa durante ocho a diez minutos, hasta obtener una consistencia suave y elástica. Añade algo más de harina si la masa resulta muy pegajosa.
  5. Coloca la masa en un bol engrasado, cubre con un paño húmedo y deja fermentar de una a dos horas, hasta doblar su volumen.
  6. Divide la masa en ocho a diez porciones. Forma bolas y estíralas con rodillo en óvalos de unos cinco milímetros de grosor.
  7. Calienta una sartén a fuego medio-alto. Cocina cada naan durante uno a dos minutos por lado, hasta que se infle y aparezcan manchas doradas.
  8. Pincela cada naan caliente con mantequilla derretida tras la cocción. Añade si se desea ajo picado, cilantro o semillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta ofrece entre ocho y diez piezas de naan, de tamaño individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Proteínas: 6 g
  • Fibra: 1,5 g
  • Azúcares: 2 g
  • Sodio: 265 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Pan naan con queso y
Pan naan con queso y ajo (Adobe Stock)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de naan se conserva en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 24 horas. Puede refrigerarse hasta tres días o congelarse hasta tres meses; conviene recalentar en sartén o tostadora para recuperar la textura.

Temas Relacionados

PanCocina AsiaticaRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña NoticiasRecetas

Últimas Noticias

El polémico ‘chollo’ de la hermana de Sofía de Suecia: mudanza a una residencia real con alquiler a precio imbatible

La cuñada del príncipe Carlos Felipe y su esposo han vendido la villa en la que residían para trasladarse a una de las propiedades de la Corona

El polémico ‘chollo’ de la

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

El abogado detalla las dos principales vías para invertir en oro, que son la compra física y los fondos cotizados (ETFs), y advierte sobre las comisiones, la custodia y los riesgos asociados a cada una

Andrés Millán, abogado, explica cómo

La prensa internacional alaba a la infanta Sofía y destaca la complicidad con su hermana el 12 de octubre: “Muchas sonrisas para animarla”

La hija pequeña de los reyes fue la gran protagonista del desfile y se estrenó en el besamanos del Palacio Real el Día de la Hispanidad

La prensa internacional alaba a

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

El informe interno situó a la constructora turca última en la clasificación técnica, pero el club priorizó el calendario de obras para otorgarle la adjudicación

La constructora turca Limak ganó

“Mi padre dice que la gente como tú ya no cuenta, ni siquiera tienes un TikTok”: una maestra de preescolar emociona a las redes sociales con una reflexión sobre la profesión docente

Una frase pronunciada por un niño de 6 años provoca un discurso en las redes sociales sobre el valor de la profesión de los docentes

“Mi padre dice que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La constructora turca Limak ganó

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, explica cómo

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

La hemorragia no se corta: mueren 489 trabajadores en accidentes laborales hasta agosto, la mayoría por infartos

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Víctor Arpa, abogado, sobre las empleadas del hogar internas: “Aunque no tengas papeles, la ley te protege”

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final