Cómo hacer croquetas de pescado: el paso a paso más sencillo para cocinar este clásico del aperitivo con merluza

Croquetas caseras de pescado (Adobe Stock)

Las croquetas son uno de los aperitivos más queridos de la gastronomía española. Un auténtico imprescindible tanto en las cartas de bares y restaurantes como en el recetario casero de nuestros hogares. Existen muchas maneras de preparar este clásico, variando los ingredientes que dan sabor a la cremosa bechamel de su interior. Pueden ser carnes o embutidos, como jamón serrano o pollo; setas como boletus; o incluso de sobras, siendo las del cocido el mayor ejemplo de ello. También el pescado puede convertirse en protagonista a la hora de crear estas delicias caseras.

Aunque las croquetas de bacalao son la opción más común cuando hablamos de recetas de este tipo, en realidad podemos preparar este plato de aprovechamiento con cualquier pescado que se nos ocurra; ya sea pescado azul, con opciones como el atún o el salmón, o variedades de pescado blanco como la merluza, excelente alternativa por su sabor suave, su textura ligera y lo fácil que es de manejar. Este último será el pescado que utilicemos hoy como base para nuestras croquetas, un bocado crujiente por fuera y muy cremoso por dentro que conquistará a todos y cada uno de nuestros comensales.

Receta de croquetas de merluza

Las croquetas de merluza se caracterizan por su interior cremoso, resultado de una bechamel enriquecida con pescado desmenuzado. La técnica principal consiste en preparar una base de cebolla y merluza, incorporar harina y leche para formar una masa espesa, y finalmente moldear y freír las croquetas hasta que queden doradas y crujientes. El resultado final es un bocado suave, dorado y lleno de sabor a mar.

Tiempo de preparación

Preparación de la masa: 25 minutos

Reposo de la masa en frío: mínimo 2 horas

Formado y empanado: 15 minutos

Fritura: 10 minutos

Tiempo total estimado: aproximadamente 2 horas y 50 minutos (incluyendo reposo)

Ingredientes

400 g de merluza limpia, sin piel ni espinas

1 cebolla pequeña

5-6 cucharadas de harina

1 litro de leche entera

Sal al gusto

Aceite de oliva para freír y sofreír

2 huevos

Pan rallado para empanar

Cómo hacer croquetas de pescado de merluza, paso a paso

Cocer la merluza en agua con sal durante unos minutos hasta que esté hecha. Escurrir, dejar enfriar y desmenuzar en trozos pequeños. Picar la cebolla muy fina y sofreírla a fuego lento en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que esté transparente. Añadir la merluza desmenuzada y sofreír brevemente para que tome sabor. Incorporar la harina y remover constantemente hasta que adquiera un ligero color tostado, evitando que se queme. Agregar la leche poco a poco, removiendo sin parar para evitar grumos y conseguir una masa homogénea y espesa. Sazonar con sal. Continuar removiendo hasta que la masa se despegue de las paredes de la sartén (consejo clave: una masa bien cocida no se pega, esto evita croquetas blandas o harinosas). Verter la masa en una fuente y dejar enfriar completamente, mínimo dos horas en el frigorífico (dejar enfriar bien asegura que las croquetas mantengan su forma al freír). Con las manos ligeramente enharinadas, tomar porciones de la masa y formar las croquetas. Pasarlas primero por pan rallado, luego por huevo batido y de nuevo por pan rallado para un rebozado más crujiente (doble empanado aporta una corteza más resistente y dorada). Freír las croquetas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por fuera. Escurrir sobre papel absorbente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 20 croquetas medianas, es decir, unas 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 230 kcal

Proteínas: 12 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 22 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las croquetas de merluza se pueden conservar en refrigeración hasta tres días, bien tapadas. También se pueden congelar antes de freír y conservar hasta tres meses. Para consumir, freír directamente sin descongelar.