La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

El espacio político de la izquierda en Aragón ha confirmado su fragmentación ante la inminente cita electoral del 8 de febrero, después de que Podemos Aragón haya anunciado que concurrirá finalmente en solitario, encabezado por María Goicoechea.

Con esta decisión, la formación ha puesto fin a las negociaciones abiertas en las últimas semanas con otras fuerzas como Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida (IU) y el Partido Verde, a quienes había propuesto un frente común inspirado en el modelo de Unidas por Extremadura, que recientemente ha obtenido siete escaños y más del 10 % de votos en unas elecciones autonómicas.

La ausencia de acuerdo para una candidatura conjunta ha sido detallada por fuentes de Podemos Aragón consultadas por EFE apenas unas horas antes del cierre oficial del plazo para registrar listas. La formación ha expresado su preocupación ante la dispersión del voto en la izquierda, dado que, una vez confirmada la apuesta por listas independientes de CHA, IU y Podemos, el escenario electoral aragonés contará al menos con tres candidaturas distintas en este espectro político.

Intentos fallidos para una lista unitaria

La dirección de Podemos Aragón ha insistido en que su deseo era articular una candidatura de unidad para avanzar en derechos y hacer frente tanto a la derecha como a la extrema derecha. Según ha manifestado la formación, la negativa de sus interlocutores a seguir el modelo de Unidas por Extremadura, que ha demostrado buenos resultados en esa comunidad, ha impedido alcanzar un “frente amplio de izquierdas”.

En este contexto, CHA ha descartado públicamente una lista común y ha optado por encabezar sus propias listas con candidatos como Jorge Pueyo en Zaragoza, Verónica Villagrasa en Huesca y Javier Carbó en Teruel, tal y como han recogido las citadas fuentes de EFE. Ante este nuevo escenario, Podemos Aragón ha remarcado que su objetivo será construir una izquierda “amplia y plural” en las Cortes aragonesas.

Por su parte, la formación morada ha calificado de “imprescindible” la existencia de una candidatura nítidamente izquierdista, criticando la gestión del PSOE tanto en materia de vivienda como en el aumento del gasto militar y la aparición de casos de corrupción y machismo.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

Según ha asegurado Podemos, estos problemas “solo generan decepción entre el electorado progresista y fortalecen a la derecha y la extrema derecha”, agravados, en su opinión, por los escándalos que han salpicado a la candidata socialista Pilar Alegría.

María Goicoechea, candidata de Podemos

La candidatura de María Goicoechea ha sido confirmada tras contar con el 88 % de apoyo por parte de la militancia en una consulta celebrada entre el 19 y el 22 de diciembre. Goicoechea es técnica audiovisual y cuenta con experiencia en medios como Aragón TV, así como en la dirección del Instituto Aragonés de la Mujer entre 2019 y 2023. Además, tiene una trayectoria activa en movimientos feministas y vecinales, según publica Europa Press.

A pesar de este respaldo interno mayoritario, ha persistido la tensión en el seno del partido. Andoni Corrales, único diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, ha denunciado lo que describe como un “fraude democrático” por parte de la actual dirección autonómica y ha anunciado su voluntad de acudir a los tribunales como protesta por la ausencia de primarias en el proceso de elección.