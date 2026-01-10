España

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

“La única amenaza para Ucrania y para la seguridad de Europa son precisamente las tropas rusas en Ucrania”, ha asegurado el ministro

José Manuel Albares
José Manuel Albares

José Manuel Albares, ha afirmado en una entrevista con EFE que Europa debe avanzar hacia la integración de su industria de defensa y plantearse la creación de un ejército común. Según el ministro de Asuntos Exteriores, la Unión Europea (UE) necesita contar con medios propios de disuasión para no depender de terceros países en materia de seguridad. El ministro ha tratado en los últimos días de endurecer su discurso y alertar del riesgo que corre la “democracia” y el “orden internacional”.

Albares ha señalado que la intervención de Estados Unidos en Venezuela y las amenazas sobre Groenlandia constituyen muestras claras de esta amenaza, y considera que Europa debe responder. Para ello, el diplomático cree que el método es tomar conciencia de su fuerza y reafirmar sus principios como la prohibición de la guerra en el continente y el rechazo al uso de la coerción como herramienta de política exterior.

El ministro ha respaldado el compromiso de España con Ucrania, subrayando el respeto a la soberanía y la integridad territorial de ese país. Además, ha sostenido que España está dispuesta a participar en una eventual misión de paz, si las condiciones lo permiten. Ante las advertencias de Moscú sobre la presencia de tropas internacionales, Albares sostiene que “la única amenaza para Ucrania y para la seguridad de Europa son precisamente las tropas rusas en Ucrania. Ni Ucrania, ni la UE, ni la OTAN han sido nunca una amenaza para Rusia”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha saludado el plan de paz de Estados Unidos para acabar con la guerra en Gaza y ha hecho un llamamiento a las partes a comprometerse "con el fin de la violencia" y a terminar con "un sufrimiento que ya ha durado demasiado". (Ministerio de Asuntos Exteriores)

La defensa del proyecto europeo

En la entrevista, Albares ha lamentado el cambio de postura en Washington bajo la administración de Donald Trump. El ministro considera que tras décadas de alianza basada en valores compartidos, la actual política estadounidense representa un desafío para el tablero de aliados de las últimas décadas. Frente a este escenario, el ministro insta a los países europeos a fortalecer su autonomía estratégica.

Albares ha señalado uno de los problemas que considera que está dañando al continente. Se ha referido a las fuerzas de extrema derecha, tanto en España como en otros países, como actores que buscan debilitar el proyecto europeo y la democracia. Ante estos inconvenientes, ve la solución en la apuesta por la cooperación para “sentarse con fuerza en la mesa de los grandes poderes”.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó este sábado en Copenhague a la Unión Europea (UE) a impulsar acciones concretas respecto a la situación en la franja de Gaza y reclamó una respuesta "fuerte".

Reforma de la ONU o visión de la OTAN

El ministro ha evitado valorar la falta de respuesta del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante las recientes pretensiones de EEUU sobre Groenlandia, que pertenece a un Estado miembro de la alianza, Dinamarca. No cree que se está gestando una ruptura de la organización y ha recalcado que solo los groenlandeses y los daneses pueden decidir sobre su integridad territorial y su soberanía.

Durante la conversación con EFE, José Manuel Albares apunta que la ONU es “más necesaria que nunca”, aunque reconoce que necesita actualizar su funcionamiento. El ministro defiende que es preciso adaptar la composición de los órganos de decisión, como el Consejo de Seguridad, pero manteniendo los principios y reglas fundamentales. Ha apuntado que es el turno de que la secretaría general la reciba Latinoamérica, y que el Gobierno español defenderá que la escogida sea una mujer.

