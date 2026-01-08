Las claves de la supuesta ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata: la empresaria pone punto y final a los rumores de infidelidad

Alice Campello asiste a la gala 'ELLE x Women: Mujeres para el cambio' en Madrid. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Ha pasado aproximadamente un mes desde que comenzaron a circular con fuerza los rumores sobre una posible crisis entre Álvaro Morata y Alice Campello. Desde entonces, el silencio ha sido la nota dominante por parte de la pareja, mientras las especulaciones crecían alimentadas por la ausencia de imágenes conjuntas y por unas Navidades que ambos han pasado por separado, cada uno junto a su familia y en distintos lugares. Una circunstancia que, lejos de calmar el debate, lo ha intensificado.

En los primeros días, el entorno del futbolista y de la empresaria italiana quiso frenar las conjeturas con un mensaje claro publicado en la revista ¡HOLA!: “Cada persona tiene sus tiempos y sus procesos. Lo mínimo sería que los respetaran en lugar de inventar historias. Es prematuro, poco respetuoso e injusto para sus hijos”. Sin embargo, la expectación mediática no se detuvo y, con el cambio de año, surgió un nuevo foco de atención que ha terminado provocando la reacción pública de Campello.

La modelo ha decidido pronunciarse, pero no para confirmar ni desmentir cuál es su situación sentimental actual con el delantero, sino para zanjar de manera tajante una acusación concreta: la existencia de una tercera persona en su matrimonio. El detonante fue la publicación de un artículo firmado por el periodista italiano Gabriele Parpiglia, en el que se apuntaba a un supuesto triángulo amoroso entre Morata, Campello y Elena Sirigu, una profesional italiana vinculada al ámbito de la gestión deportiva.

Según esa información, Sirigu tendría una relación cercana con el entorno del futbolista y estaría conectada con el Como 1907, club italiano al que Morata llegó el pasado verano. La noticia no tardó en generar revuelo, especialmente en redes sociales, donde el nombre de esta mujer comenzó a circular acompañado de insinuaciones y juicios. Ante este escenario, Alice Campello ha decidido intervenir de forma directa y contundente.

“Elena es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye. Si me expongo públicamente es porque estoy profundamente convencida de ello. Me llamó llorando por todo lo que le han echado encima, y no se merece que la tachen de rompefamilias. En estos meses he leído de todo, a menudo hipótesis absurdas: parece que hay una necesidad a toda costa de identificar a una tercera persona, pero esto no puede ni debe hacerse atacando a personas completamente ajenas a los hechos“, ha explicado en una publicación en redes sociales.

De hecho, ha asegurado que se ha visto obligada a hablar públicamente porque la situación ha causado un profundo daño a una persona ajena a los problemas reales de la pareja: “La defiendo porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien lo mucho que ciertas acusaciones pueden herir, dañar y dejar huellas profundas en la vida personal, profesional y familiar. No es una persona que merezca esta exposición ni ver su nombre asociado a cosas que no ha hecho. Nuestra relación siempre ha sido clara: incluso dedicó su tesis de licenciatura a Masqmai, y es una persona seria, con valores y una familia respetable“.

Alice zanja los rumores

“Les pido, con respeto, que dejen de inventar o buscar historias que no existen. Este tipo de especulaciones pueden causar graves daños a terceras personas que no tienen ninguna responsabilidad y que no merecen verse involucradas", ha finalizado diciendo. Un mensaje firme, pero formulado desde el respeto, que busca poner fin a una narrativa concreta sin entrar en más detalles sobre su relación con Morata.

Este posicionamiento llega poco después de que tanto Alice Campello como Álvaro Morata compartieran reflexiones personales sobre el balance del último año. Ella habló de un periodo lleno de aprendizajes, de momentos luminosos y otros más complejos, mientras que él reconoció haber atravesado una etapa dura que le obligó a replantearse muchas cosas, incluida su relación con la opinión ajena.

Una historia de amor con altibajos

La historia de Morata y Campello ha sido siempre intensa. Comenzaron su relación en 2016 después de que el futbolista contactara a la modelo por redes sociales. Solo dos semanas después de su primera cita, decidieron convivir. En 2017 se casaron en una multitudinaria ceremonia en Venecia y, a lo largo de los años, se consolidaron como una de las parejas más populares en redes sociales, compartiendo momentos familiares y profesionales. En 2018 dieron la bienvenida a sus primeros hijos y actualmente son padres de cuatro niños.

Tras su separación en 2024, anunciaron su reconciliación en enero de 2025 con una imagen que celebraba su vuelta. Para ambos, aquel tiempo separados fue especialmente difícil. Así lo relató Campello en el programa Verissimo, donde afirmó: “Fue el error más grande que hemos cometido en nuestras vidas. Todos los días lo repetimos. No sé cómo pudimos tomar esa decisión, esta experiencia nos ha enseñado mucho a los dos porque entendimos lo que es estar el uno sin el otro”.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, añadió reflexiones sobre las causas que les llevaron a separarse: “No existe la relación perfecta, pero sí existe el amor verdadero, y cuando hay amor verdadero, lo trabajas hasta el final. Hay épocas en que, como nos ha pasado, lo ves absolutamente todo negro, porque puede que no estés bien contigo misma. Nosotros coincidimos en un momento en el que los dos todo lo veíamos negro. Pero luego, cuando desaparece la rabia, cuando se va el dolor que tienes contigo mismo y vuelves a ver las cosas claras, te das cuenta de que el amor puede con todo”.