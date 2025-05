Alice Campello cuenta cómo vivió la etapa más dura de Álvaro Morata entre ataques de pánico y ansiedad: “No podía más. Hubo un día que explotó”

Álvaro Morata y Alice Campello (Europa Press)

Más allá de los estadios y los goles, Álvaro Morata, actual delantero del Galatasaray y capitán de la Selección Española, ha decidido mostrar una faceta profundamente humana y valiente: su lucha contra los problemas de salud mental. A sus 32 años, el futbolista madrileño ha hablado abiertamente del oscuro periodo que vivió, sumido en una profunda depresión que lo llevó al límite. Él mismo lo describió como el “agujero más negro que puede haber”. Alice Campello también ha querido mostrar cómo vivió ella un momento tan duro junto a su marido.

“Hubo un día que explotó”

Aunque en más ocasiones había compartido fragmentos de esta situación a la que se tuvo que enfrentar, lo realmente revelador han sido los testimonios que ha dado su esposa Alice Campello. La modelo, influencer y empresaria italiana de 30 años ha roto el silencio para contar cómo vivió esta etapa tan dura del jugador del fútbol. Lo ha hecho a través del documental Morata: No sabéis quién soy que se estrenará el próximo 17 de junio en Movistar +.

alicecampello/instagram

En una de las escenas más emotivas del avance del documental, Alice recuerda el momento en que notó que su esposo estaba completamente desbordado: “No podía más. Hubo un día que explotó. Le vi peor que nunca”. Sus palabras reflejan el dolor que atravesó la pareja y cómo los problemas de ansiedad, depresión y ataques de pánico impactaron no solo a Morata, sino a todo su entorno familiar.

alicecampello/instagram

La influencer también narra cómo, en los momentos más críticos, trataba de motivar a Morata, recurriendo al niño soñador que alguna vez fue: “Tienes que entrar en el campo y acordarte de ese niño que eras y el sueño que tú tenías”. Campello trataba de hacer recordar sus objetivos al padre de sus cuatro hijos: los gemelos Alessandro y Leonardo, de seis años; Edoardo, de cuatro; y la pequeña Bella, de dos. Uno de los fragmentos más estremecedores del documental es cuando el propio Álvaro revela un sentimiento de vergüenza hacia sus propios hijos: “No soy capaz de mirar a mis hijos a los ojos, me da vergüenza”.

“Con ayuda, se puede”

Morata relata que su proceso de recuperación comenzó el día que se atrevió a dar el primer paso: “Cogí el teléfono y le dije a mi mujer, a mis amigos y a mi familia, a mis entrenadores y a mis compañeros que no estaba bien, que tenía un problema muy grave y que no era capaz de continuar”. Desde entonces, ha hecho pública su experiencia con el único objetivo de animar a otros a pedir ayuda: “Ayudar a quien pase por momentos así, que hable de ello y que no tenga miedo de afrontarlo”. Con una sinceridad desarmante, añade: “Puedes tener todas las cosas bonitas del mundo, pero hay una parte de la cabeza que no controlas”. Consciente de que su testimonio puede generar críticas, se muestra firme: “Quizá me critiquen por hablar de esto o dirán que quiero dar pena... pero lo importante es que, con la ayuda de los profesionales, se puede”.

alicecampello/instagram

Por su parte, Alice Campello también ha tenido su propio camino con la salud mental. En una entrevista reciente con la revista ¡HOLA!, reveló que la terapia fue clave para afrontar la separación temporal que vivió con Morata. “Ha sido la época más dura de mi vida, pero la que más me ha enseñado”, confesó. Además, informó recientemente que fue intervenida en Nueva York debido a un problema de movilidad al caminar, aunque aclaró con alivio que “gracias a Dios no es nada grave”.