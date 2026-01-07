Alice Campello disipa los rumores sobre la supuesta amante de Morata: “Es una amiga, no se merece que la tachen de rompefamilias”

Álvaro Morata y Alice Campello, en imagen de archivo (Europa Press)

Las especulaciones sobre la relación entre Alice Campello y Álvaro Morata siempre han existido, pero ha habido un aumento durante las últimas semanas. Tras pasar por separado las fiestas navideñas, la atención mediática ha girado no solo hacia su distanciamiento, sino también hacia la posible implicación de una tercera persona en la pareja. Desde su entorno, ya se había solicitado respeto ante estos rumores, solicitando espacio y privacidad para el proceso personal de cada uno.

Por su parte, a través de un comunicado, Alice Campello ha puesto especialmente el foco en la figura de Elena Sirigu, señalada en informaciones publicadas como la supuesta tercera persona del denominado triángulo amoroso. La empresaria y modelo ha querido responder de forma contundente, no para aclarar su situación sentimental ni confirmar rumores de crisis, sino para rechazar frontalmente cualquier insinuación sobre la existencia de una tercera persona.

Un artículo publicado por el periodista italiano Gabriele Parpiglia ha sido el detonante de la reacción de Campello. En dicho texto, Parpiglia describe a Elena Sirigu como experta en gestión de empresas deportivas, una persona apasionada por Ibiza y por el Como 1907, equipo en el que Morata fichó el pasado verano, y sugiere la existencia de una relación entre la joven y el futbolista. Ante estas afirmaciones, Alice Campello ha salido en defensa de Sirigu mediante un comunicado público.

El comunicado de Alice Campello

En el citado comunicado, Alice Campello ha negado categóricamente cualquier vínculo romántico entre Elena Sirigu y su marido, defendiendo con firmeza la integridad de la joven italiana. Así lo ha manifestado la modelo: “Elena es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye”.

“Si me expongo públicamente es porque estoy profundamente convencida de ello”, ha asegurado. Además, ha revelado que su amiga está destrozada: “Me llamó llorando por todo lo que le han echado encima, y no se merece que la tachen de rompefamilias. En estos meses he leído de todo, a menudo hipótesis absurdas: parece que hay una necesidad a toda costa de identificar a una tercera persona, pero esto no puede ni debe hacerse atacando a personas completamente ajenas a los hechos”.

¿Quién es Elena Sirigu?

Campello ha detallado la naturaleza de su relación con Sirigu, desvelando la existencia de un lazo laboral previo: “La defiendo porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien lo mucho que ciertas acusaciones pueden herir, dañar y dejar huellas profundas en la vida personal, profesional y familiar”. “No es una persona que merezca esta exposición ni ver su nombre asociado a cosas que no ha hecho. Nuestra relación siempre ha sido clara: incluso dedicó su tesis de licenciatura a Masqmai, y es una persona seria, con valores y una familia respetable,” ha afirmado Campello.

En la recta final de su comunicado, Campello ha solicitado el cese de especulaciones en torno a terceras personas y la retirada de señalamientos sin fundamento: “Les pido, con respeto, que dejen de inventar o buscar historias que no existen. Este tipo de especulaciones pueden causar graves daños a terceras personas que no tienen ninguna responsabilidad y que no merecen verse involucradas”.

