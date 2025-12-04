Álvaro Morata se pronuncia sobre su supuesta ruptura con Alice Campello: “No hay terceras personas ni infidelidades”

Álvaro Morata y Alice Campello en una imagen de archivo (Europa Press)

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven a situarse en el foco mediático después de que en las últimas semanas sus seguidores detectaran una serie de cambios llamativos en sus perfiles públicos. La pareja, que anunció su separación en agosto del año pasado mediante un comunicado conjunto, retomó su historia de amor meses después al considerar que merecían una segunda oportunidad. Sin embargo, recientes comportamientos en redes sociales han reabierto el debate sobre una posible nueva crisis.

El detonante de estos rumores ha sido la modificación de sus biografías en Instagram, un gesto que no ha pasado inadvertido para sus seguidores. La italiana ha suprimido de su perfil el apellido de su marido, un detalle que para muchos es un indicio claro de distanciamiento. Por su parte, el jugador de fútbol también ha llevado a cabo un cambio significativo: ha eliminado la mención “marido de”, una expresión que hasta hace pocas semanas aparecía junto a su fotografía principal. Este tipo de movimientos, aparentemente simples, ya se dieron anteriormente, poco antes del anuncio oficial de su separación el pasado 12 de agosto de 2024.

En aquel momento, tanto el deportista como la modelo se sinceraron a través de las redes sociales para comunicar su ruptura, destacando el enorme respeto que se tenían y subrayando que mantenían una relación cordial pese a haber tomado caminos diferentes. La experiencia, según explicaron, dejó un recuerdo “maravilloso” de los años vividos juntos. Ahora, el hecho de repetir algunos de esos pasos ha generado una oleada de comentarios, mientras la pareja permanece en silencio.

Álvaro Morata, ante los rumores de su ruptura con Campello

Aunque no se han pronunciado públicamente, el futbolista sí ha mantenido un intercambio de mensajes con la periodista Alexia Rivas, colaboradora del programa El tiempo justo. Ella misma ha explicado en directo cómo fue esa conversación, marcada por la inquietud ante los rumores de infidelidad que habían comenzado a difundirse. La colaboradora detalló que le preguntó directamente por la posibilidad de una tercera persona, a lo que el jugador respondió con contundencia: “Me asegura que no hay ninguna tercera persona e infidelidad menos”.

La periodista añadió que Morata incluso pidió pruebas ante tales acusaciones. “Me lo jura casi por sus hijos”, afirmó Rivas, haciendo hincapié en la firmeza con la que el delantero negó esa posibilidad. No obstante, cuando la conversación se centró en la situación sentimental actual entre él y Campello, el futbolista no fue tan explícito. Rivas relató que le preguntó si tenían intención de continuar juntos o si había decidido “priorizarse a sí mismo”, pero Morata evitó responder.

Según la periodista, él se limitó a decir que se encontraba bien y que no le afectaban los comentarios externos, recordando que “ya que han dicho todo sobre él”. Para Rivas, esta falta de claridad confirma que el deportista no ha querido desmentir abiertamente una ruptura ni asegurar que no exista distanciamiento. En el mismo programa, el colaborador Antonio Rossi añadió más información tras consultar con el entorno más cercano de Alice Campello. Según explicó, el círculo de confianza de la italiana se ha limitado a afirmar que, si hubiera una ruptura definitiva, serían ella y Morata quienes lo anunciarían públicamente, como ya hicieron en su momento.

La historia de amor entre Alice Campello y Álvaro Morata

La historia de Morata y Campello ha sido siempre intensa. Comenzaron su relación en 2016 después de que el futbolista contactara a la modelo por redes sociales. Solo dos semanas después de su primera cita, decidieron convivir. En 2017 se casaron en una multitudinaria ceremonia en Venecia y, a lo largo de los años, se consolidaron como una de las parejas más populares en redes sociales, compartiendo momentos familiares y profesionales. En 2018 dieron la bienvenida a sus primeros hijos y actualmente son padres de cuatro niños.

Tras su separación en 2024, anunciaron su reconciliación en enero de 2025 con una imagen que celebraba su vuelta. Para ambos, aquel tiempo separados fue especialmente difícil. Así lo relató Campello en el programa Verissimo, donde afirmó: “Fue el error más grande que hemos cometido en nuestras vidas. Todos los días lo repetimos. No sé cómo pudimos tomar esa decisión, esta experiencia nos ha enseñado mucho a los dos porque entendimos lo que es estar el uno sin el otro”.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, añadió reflexiones sobre las causas que les llevaron a separarse: “No existe la relación perfecta, pero sí existe el amor verdadero, y cuando hay amor verdadero, lo trabajas hasta el final. Hay épocas en que, como nos ha pasado, lo ves absolutamente todo negro, porque puede que no estés bien contigo misma. Nosotros coincidimos en un momento en el que los dos todo lo veíamos negro. Pero luego, cuando desaparece la rabia, cuando se va el dolor que tienes contigo mismo y vuelves a ver las cosas claras, te das cuenta de que el amor puede con todo”.