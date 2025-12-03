España

Los negocios en común de Alice Campello y Álvaro Morata: dos inmobiliarias, sociedades artísticas y representación de deportistas

La pareja, que retomó su relación en enero, se enfrenta a nuevas especulaciones

Álvaro Morata y Alice Campello EUROPA
Álvaro Morata y Alice Campello EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El pasado mes de enero, Álvaro Morata y Alice Campello sorprendieron a todos al anunciar que se daban una segunda oportunidad, apenas cinco meses después de comunicar públicamente su separación. Aquella reconciliación marcó el inicio de una etapa que ambos mostraron como estable y llena de normalidad: mudanzas, nuevos proyectos profesionales, viajes en familia y una presencia constante el uno del otro en redes sociales. Sin embargo, esta imagen de armonía podría haberse tambaleado en los últimos días.

Durante los últimos meses, el matrimonio se había mostrado especialmente unido, asistiendo juntos a actos públicos e impulsando tanto sus negocios como sus proyectos personales. Nada hacía pensar que hubiera una posible crisis entre ambos. Pero recientemente, los seguidores más atentos detectaron movimientos inusuales en Instagram.

Estos comportamientos recuerdan a agosto del año pasado, cuando los rumores terminaron confirmándose con el anuncio de su separación. Por ahora, las señales son solo indicios. Ni Morata ni Campello han realizado declaraciones públicas al respecto, por lo que la situación permanece en el terreno de la especulación.

Una vida entre Italia y Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello(Instagram)

Actualmente, la pareja reside con sus cuatro hijos en Italia, país de origen de Alice Campello y donde han construido su hogar principal. A pesar de ello, sus viajes a Madrid siguen siendo frecuentes. La capital española es el punto de unión con la familia del futbolista, además de un centro clave para sus negocios y propiedades. Juntos comparten cuatro compañías activas, dos enfocadas al sector artístico y otras dos al inmobiliario.

La primera de ellas, Tamora 2011 SL, fue creada en 2012, incluso antes de que comenzaran su relación sentimental. Morata figura en la empresa desde su origen como administrador único, rol que compartió con Alice desde 2023. Su actividad está centrada en la prestación de servicios artísticos, musicales o literarios, apoyándose en terceros profesionales.

A esta se suma Liferners Partners Agency, fundada en 2020. La compañía se dedica a la representación de artistas, deportistas y autores, así como a la gestión de derechos de imagen y explotación de contenidos.

Inversiones inmobiliarias conjuntas

En 2019 iniciaron su incursión en el mercado inmobiliario con Tamora Housing Investments, centrada en la adquisición, arrendamiento y venta de inmuebles. La administración recae oficialmente en Tamora 2011 SL.

Ocho meses después de retomar su relación en enero, la pareja fundó su segunda inmobiliaria: Morata Campello Real Estate, constituida el 1 de septiembre de este año. En esta firma, ambos aparecen como representantes y administradores de un negocio dedicado a la compra, venta y gestión de propiedades.

El Ayuntamiento de Pozuelo multa con 22.000 euros a Álvaro Morata y a Alice Campello por talar árboles sin permiso en su lujosa mansión de La Finca.

La posible crisis sentimental tomó más fuerza este martes, cuando el programa El Tiempo Justo reveló información que apunta a un distanciamiento serio entre la pareja. Según explicó el colaborador Kike Quintana, existe la posibilidad de que “haya una tercera persona por parte de Álvaro”, aunque precisó que “no ha habido cuernos”. Lo que sí afirmó es que, según fuentes cercanas, “la pareja no va a superar esta crisis y está condenada a la ruptura”.

Por su parte Leticia Requejo también habló de una “crisis importante”, aunque matizó que “no hay ruptura definitiva”. Esto deja abierta la posibilidad de que el matrimonio aún esté intentando resolver sus diferencias o que se encuentren en un proceso de reflexión.

De momento, Morata y Campello, que han mantenido cierto silencio respecto a su vida personal incluso en los momentos más delicados, no han confirmado ni desmentido los rumores.

Temas Relacionados

Álvaro MorataAlice CampelloFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

