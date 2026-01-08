Europa se congela: el frío obliga a cancelar miles de vuelos y el caos aéreo provoca protestas de pasajeros en la pista

Los aeropuertos de Europa se cubren de nieve y hielo por el temporal Francis. (Reuters)

La ola de frío que atraviesa Europa, conocida como Francis, ha traído nieve, lluvias intensas y temperaturas bajo cero. España no se ha quedado al margen, registrando una de las noches más frías de los últimos años. El temporal ha afectado carreteras y servicios, pero los países más afectados son los del centro de Europa, como Holanda, Alemania o Francia, donde también se ha visto afectado el tráfico aéreo.

En este contexto, el frío ha superado a la logística de los aeropuertos y los aviones que se encontraban en los principales aeródromos. Uno de los más afectados es el de Ámsterdam-Schiphol, uno de los cinco mayores hubs de conexión de Europa. El hielo y la nieve han congelado aviones estacionados, y la falta de líquido anticongelante ha dejado a la aerolínea KLM al borde del colapso operativo.

“Debido al clima invernal continuo, el tráfico aéreo en Schiphol se ve interrumpido”, reconoció la aerolínea en un comunicado. “Desde el viernes pasado, hemos tenido que cancelar cientos de vuelos desde y hacia Ámsterdam. Se espera que las condiciones invernales continúen en los próximos días”. KLM se ha visto obligada a utilizar más de 85.000 litros diarios de descongelante, agotando su existencia de su proveedor, quien no puede asegurar nuevas entregas.

“El primer suministro de líquido de deshielo ha llegado. Continuamos reponiendo el stock para garantizar que los vuelos que operamos puedan salir de manera segura; más de 100.000 litros están en camino a Schiphol”, informó la aerolínea, que asegura estar prestando “el máximo apoyo logístico” para evitar un colapso total.

Europa se prepara para un invierno más frío e inestable tras un verano extremo. (Imagen de Archivo)

Miles de vuelos cancelados y pasajeros atrapados

Las cifras del desastre, según FlightAware, son de más de 800 vuelos cancelados en el día de ayer, mientras que KLM suprimió cerca del 70% de su programación diaria, unos 400 vuelos. Desde el inicio del temporal, la aerolínea acumula de 2.300 cancelaciones. Esto ha llevado a que más de mil viajeros hayan pasado la noche del miércoles en catres habilitados en Schiphol. “Si su vuelo ha sido cancelado y no tiene reubicación confirmada, no viaje al aeropuerto”, recomiendan las autoridades.

Pero el temporal no solo afecta a Países Bajos. En Francia, los aeropuertos París-Charles de Gaulle y Orly han cancelado cerca de 140 vuelos, el 40% de su operativa, mientras que la red de autobuses permanece suspendida y los atascos en la ciudad superan los 1.600 kilómetros. En Bélgica, el aeropuerto de Bruselas ha suspendido 40 vuelos y las conexiones ferroviarias hacia el norte quedaron completamente interrumpidas, quedando varias regiones completamente aisladas.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

Protestas en la pista de aterrizaje

La tensión ha llegado hasta tal extremo que, en Italia, unos 150 pasajeros de dos vuelos de Wizz Air con destino a Tirana (Albania), desviados por el mal tiempo al aeropuerto de Bríndisi, ocuparon la pista de aterrizaje en señal de protesta.

Los vuelos procedían de Bérgamo y Bolonia, con unas 400 personas a bordo. Según el aeropuerto de Apulia, “no faltaron algunos momentos de tensión debido a la protesta de los pasajeros, que ocuparon parte del aparcamiento destinado a los aviones”. La Policía, los Carabineros y la Guardia di Finanza intervinieron para supervisar la situación y evitar incidentes mayores.

Finalmente, unos 250 pasajeros aceptaron continuar el viaje en un ferry hacia Vlora, desde donde seguirían por carretera hasta Tirana, mientras otros 39 viajaron en autobús a Roma-Fiumicino para intentar retomar la ruta aérea. La aerolínea confirmó que ofreció “asistencia completa”, incluyendo transporte terrestre, alojamiento y reubicaciones gratuitas.