España bajo cero: las temperaturas se desploman antes de la llegada de la borrasca Goretti

Varias personas juegan con nieve, a 6 de enero de 2026, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

Tras varios días de intensas lluvias y nevadas por la borrasca Francis y la masa de aire ártico, comienza un periodo anticiclónico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera heladas generalizadas en el interior y una sensación térmica gélida durante toda la jornada. Las temperaturas diurnas muestran un repunte en la mitad norte, aunque persisten las precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y Pirineos, que puntualmente se extienden a otras regiones del norte peninsular, sobre todo Castilla y León y el Sistema Ibérico.

Durante esta jornada, en comparación con las anteriores, la situación se estabiliza en la mayor parte de la península y Baleares, manteniendo cielos despejados o con escasa nubosidad, pero el avance de un frente atlántico deja cielos cubiertos en el tercio noroeste y Cantábrico desde primeras horas, cubriendo progresivamente la mayoría del territorio, salvo la vertiente mediterránea. Según el parte de la Aemet, “la cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500 a 600 metros y subiendo al entorno de los 1.000 a 1.200 metros”. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300 a 500 en el centro norte peninsular”. Se esperan acumulaciones relevantes de nieve en el Pirineo, y son también posibles acumulados en la Cordillera Cantábrica.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

El pronóstico destaca un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, excepto en los valles del suroeste y el extremo nordeste, mientras que las mínimas descienden en Baleares, zonas mediterráneas del sur y las depresiones del cuadrante suroeste. Se han registrado heladas en Mallorca y en gran parte del interior peninsular, que podrán ser “moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este y Pirineos”.

Una nueva borrasca

La Aemet ha informado también de la formación de la borrasca Goretti, un fenómeno que, entre el jueves y el viernes, “experimentará una ciclogénesis explosiva”, que dejará un fuerte temporal en Europa occidental y aunque en España el impacto será menor, “generará temporal marítimo en el norte, con viento y lluvias”. Y aclara: “A pesar de lo espectacular del término, nada explota en una ciclogénesis explosiva”.

El organismo público aclara que una borrasca de latitudes medias (en el hemisferio norte, para fijar ideas) es un sistema de bajas presiones donde los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj”. Estos sistemas, “que se profundizan o disipan con el tiempo”, dan origen a un proceso denominado ciclogénesis: “formación y desarrollo de un ciclón”, explican. “Cuando una borrasca se profundiza muy rápidamente (cae la presión en su centro de forma súbita) se habla de que ha sido afectada por un proceso de ciclogénesis súbita o explosiva. La borrasca que se profundiza es la que genera las condiciones adversas en superficie y no el proceso de la profundización (la ciclogénesis explosiva)”.

Así, a lo largo del jueves persistirán los cielos nubosos con precipitaciones en el extremo norte del país, y la cota de nieve “subirá por encima de 1.500 metros, ya que las temperaturas ascenderán de forma notable y generalizada”. El viernes continuará esta tendencia al alza de los termómetros y se mantendrán las lluvias en el tercio norte, Castilla y León y áreas montañosas peninsulares, con la cota de nieve ya alta. De cara al fin de semana, se prevé una mejora del tiempo con cielos más despejados, precipitaciones restringidas a Galicia, las comunidades cantábricas y los Pirineos y un descenso de las temperaturas.