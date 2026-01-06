Una ola de frío paraliza el transporte y deja víctimas en varios países europeos

La nieve arrasa Escocia y Gales

Nieve, hielo y temperaturas gélidas azotaron partes de Europa el martes, causando peligrosas condiciones de tráfico que dejaron al menos cinco personas muertas en Francia y obligaron a la cancelación de cientos de vuelos desde uno de los aeropuertos más concurridos del continente.

Las autoridades de la región de Landas, en el suroeste de Francia, informaron de tres muertos en accidentes, y al menos dos personas más habrían muerto en la región de Île-de-France, alrededor de París, donde las autoridades ordenaron a los camiones que salieran de la carretera debido a que las nevadas causaron enormes atascos de tráfico el lunes.

París amaneció el martes con un manto de nieve sobre sus famosos tejados y lugares de interés, y los niños cuyas escuelas no pudieron impartir clases disfrutaron de un día libre inesperado. Los viajeros aéreos no estaban tan contentos, ya que las fuertes nevadas obligaron al cierre de seis aeropuertos en el norte y el oeste de Francia.

Guardias republicanos caminan en el patio nevado del Palacio del Elíseo en París, Francia, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)

Problemas climáticos en Holanda

Mientras nevaba en los Países Bajos, el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam informó que unos 400 vuelos se quedaron en tierra mientras las tripulaciones trabajaban para despejar las pistas y descongelar los aviones que esperaban para despegar. Cientos de vuelos también fueron cancelados el lunes en Ámsterdam y se pronosticaba más nieve para el resto de la semana.

El solo hecho de llegar y salir del aeropuerto en las afueras de la capital holandesa fue una lucha con puntos congelados y una falla de software a primera hora de la mañana que puso en crisis el sistema ferroviario de los Países Bajos.

Los servicios ferroviarios limitados se reanudaron más tarde por la mañana, pero las rutas alrededor de Ámsterdam permanecieron mayormente cerradas debido al hielo, según informó la compañía ferroviaria nacional NS en su sitio web. Instó a los viajeros a “viajar solo si es absolutamente necesario”.

El molino de viento De Vlieger se alza sobre un campo nevado en la ciudad de Voorburg, a las afueras de La Haya, Países Bajos, mientras la nieve y el hielo cubren el país el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Mike Corder)

Los viajeros obligados a conducir para ir al trabajo también se enfrentaron a viajes que consumían mucho tiempo debido a que la combinación de nieve y hielo congestionó el tráfico en algunas autopistas.

Thijs Rademakers, un estudiante de 18 años, decidió montar en bicicleta en lugar de esperar el transporte público.

“Fue duro, muy resbaladizo”, dijo en la ciudad oriental de Arnhem. “Mucha gente se cae. Por suerte, yo no”.

El clima húmedo de Roma limita el número de asistentes a la bendición de la Epifanía del Papa

Nieve recién caída cubre los tejados de las casas en Kronberg, cerca de Fráncfort, Alemania, la madrugada del martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Michael Probst)

En Roma, semanas de lluvia que han desbordado el río Tíber volvieron a silenciar las celebraciones navideñas del Papa León XIV. La Plaza de San Pedro estuvo solo parcialmente llena el martes, cuando miles de personas se congregaron bajo coloridos paraguas para escuchar a León dar su bendición de Epifanía desde la logia de la Basílica de San Pedro.

Roma ha estado empapada por lluvias constantes desde antes de Navidad, y el alcalde Roberto Gualtieri emitió una ordenanza para el martes limitando el acceso público a parques y otras áreas con riesgo de caída de árboles e inundaciones.

Más al norte, la nieve cubrió Bolonia y dio a los esquiadores de los Dolomitas motivos para alegrarse, aunque se pronostican temperaturas gélidas en gran parte del norte y centro de la península durante los próximos días.

Las temperaturas se desploman en Gran Bretaña

Castillo de Bamburgh rodeado de nieve en Bamburgh, Inglaterra, el martes 6 de enero de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP)

Una ola de frío hizo que la temperatura en partes del norte de Gran Bretaña bajara a menos 12,5 grados Celsius (9,5 Fahrenheit) durante la noche, mientras que la nieve interrumpió los viajes por ferrocarril, carretera y avión y cerró cientos de escuelas.

Las carreras de caballos y los partidos de fútbol fueron cancelados debido a la nieve y las heladas, un corte de energía causado por el hielo cerró el metro de Glasgow y el aeropuerto John Lennon de Liverpool estuvo cerrado por un tiempo el lunes.

Se pronosticaron hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve para el martes en el norte de Escocia, donde algunas personas ya han quedado atrapadas por la nieve en otoños anteriores. El legislador del noreste de Escocia, Andrew Bowie, declaró que la situación era “crítica” y pidió el envío de soldados para limpiar la nieve y llevar alimentos y suministros médicos a las personas varadas.

Balcanes helados

Autos circulan por una curva en un bosque nevado de la región de Taunus, cerca de Frankfurt, Alemania, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Michael Probst)

Fuertes nevadas y lluvias torrenciales azotaron los países balcánicos, provocando crecidas de ríos y causando problemas de tráfico e interrupciones en el suministro de electricidad y agua. Una mujer falleció el lunes en Sarajevo, la capital de Bosnia, tras caerle sobre la cabeza una rama de árbol cubierta de nieve. En la vecina Serbia, algunos municipios occidentales implementaron medidas de emergencia debido al mal tiempo.

Las autoridades serbias advirtieron a los conductores que tuvieran mucho cuidado, ya que muchos se dirigían a estaciones de esquí o a otros lugares para celebrar la Navidad ortodoxa el miércoles y el fin de semana siguiente. El hielo negro detuvo los vehículos y obligó a los conductores a aparcar a un lado en su camino hacia el monte Bjelasnica, sobre Sarajevo, el martes por la mañana.

Fuertes vientos y mares tempestuosos azotaron la costa adriática de Croacia y Montenegro. Imágenes de video mostraron cómo el mar arrasaba las casas rurales de Ada Bojana, en el sur de Montenegro, durante una tormenta.

