Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

Francia, Países Bajos, España, Escocia y Alemania enfrentan graves alteraciones en la movilidad y el suministro eléctrico por la ola ártica, mientras las autoridades mantienen la emergencia en casi todo el continente

Un intenso temporal de frío ártico afecta a gran parte de Europa este lunes, generando alertas meteorológicas, alteraciones en el transporte, cierres de escuelas y evacuaciones en numerosos países. Las bajas temperaturas, nevadas y fuertes vientos han impactado especialmente a Francia, Países Bajos, España, Italia y Escocia, provocando un escenario de emergencia en el continente.

En los Países Bajos, el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam permanece completamente paralizado por la nieve, según informó el servicio de control aéreo neerlandés, que ha prohibido despegues y aterrizajes debido a la falta de pistas operativas. Esta situación ha afectado a cientos de vuelos, con muchos servicios desviados principalmente al aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania. El código amarillo por condiciones climáticas adversas se mantiene activo en diez de las doce provincias neerlandesas. La compañía ferroviaria NS indicó que los trenes en la región de Ámsterdam se encuentran detenidos, y el transporte público presenta graves afectaciones en varias localidades. NS anunció que aplicará un “esquema de invierno” el martes, reduciendo la frecuencia de los trenes. El operador internacional Eurostar canceló las salidas desde Países Bajos y limitó sus rutas a Bruselas, Bélgica. El panorama se complica con numerosos retrasos y accidentes viales, mientras las autoridades recomiendan evitar desplazamientos.

En Francia, la nieve y el hielo han alterado gravemente la movilidad, con cientos de vuelos cancelados en los aeropuertos de París, según datos de la Autoridad de Aviación Civil francesa y Aéroports de Paris. Se pidió a las aerolíneas reducir en un 15% los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de Charles de Gaulle y Orly. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, recomendó a los viajeros consultar el estado de sus vuelos antes de salir de casa y utilizar transporte público para llegar a los aeropuertos. Se establecieron límites de velocidad de 80 km/h en las carreteras de Ile-de-France, donde se registraron atascos de hasta 1.000 km, de acuerdo al sitio web de la prefectura regional. La operadora pública RATP canceló docenas de líneas de autobuses, aunque los trenes subterráneos y suburbanos funcionaban con normalidad.

El temporal también ha causado graves consecuencias en España, donde la borrasca Francis y la crecida del pantano de Guadarranque obligaron a evacuar a 271 familias en la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz). En Cuenca, una nevada provocó el cierre de una decena de calles.

La gente camina en el
La gente camina en el Campo de Marte cubierto de nieve cerca de la Torre Eiffel, mientras el clima invernal con nieve y temperaturas frías afecta a gran parte del país, en París, Francia, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En Escocia, según la Oficina de Meteorología británica (Met), el frío extremo obligó al cierre de cientos de escuelas en Aberdeenshire y la cancelación de vuelos por fuertes nevadas. El resto del Reino Unido permanece bajo alerta por hielo, y las bajas temperaturas afectan la circulación vial, los servicios ferroviarios y el suministro eléctrico, con riesgo de aislamiento para comunidades rurales.

La situación es igualmente difícil en otros países europeos. En Alemania, la nieve y el hielo han provocado retrasos en aeropuertos y trenes, junto a decenas de accidentes viales. Un presunto sabotaje en Berlín dejó a unos 30.000 hogares sin electricidad ni calefacción, y las autoridades han habilitado puntos de acogida para los sectores más vulnerables. En Polonia, el Centro Nacional de Gestión de Crisis reportó dos muertes por hipotermia y temperaturas de hasta -19 °C en zonas montañosas.

La nieve cubre una cabina
La nieve cubre una cabina telefónica en Feschiebridge, Escocia, Gran Bretaña, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Russell Cheyne

En Finlandia, la temperatura más baja del invierno se registró en el este de Laponia con -39,9 °C, de acuerdo con datos nacionales. Lituania afronta las nevadas más intensas en 15 años, acumulando hasta un metro en el distrito de Plunge y el posible establecimiento del estado de emergencia. En Austria, el servicio meteorológico GeoSphere Austria emitió advertencias para el oeste y sur del país, donde las temperaturas descendieron hasta -26 °C en Alta Austria y se prevén valores de -20 °C en los próximos días, junto a vientos fuertes.

En los Balcanes, el Instituto Hidrometeorológico de Serbia difundió alertas por nevadas y lluvias heladas, coincidiendo con la Navidad ortodoxa, lo que ha generado retrasos y desvíos en el aeropuerto internacional de Belgrado. En Bosnia-Herzegovina, las abundantes nevadas provocaron la cancelación de numerosos vuelos y la acumulación de hasta 40 centímetros de nieve en Sarajevo. Montenegro enfrenta lluvias intensas y vientos fuertes, según el Instituto de Hidrometeorología y Sismología local.

La gente camina por el
La gente camina por el bosque de Zvezdara cubierto de nieve, en Belgrado, Serbia, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Zorana Jevtic

En República Checa, el servicio meteorológico nacional reportó una temperatura mínima récord de -30,6 °C en Kvilda y no prevé que los valores superen los cero grados en los próximos días. Las carreteras heladas han originado varios accidentes, especialmente en zonas montañosas. Rumania permanece con varias aldeas aisladas en Transilvania y al menos 42.000 hogares sin electricidad por daños en transformadores causados por la nieve.

Una persona va en bicicleta
Una persona va en bicicleta en la nieve, en un puente sobre un canal fluvial cubierto de hielo en Ámsterdam, en medio de interrupciones del tráfico aéreo, ferroviario y vial causadas por las nevadas, ya que cientos de vuelos fueron cancelados y los trenes se detuvieron, en los Países Bajos, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Charlotte Van Campenhout

En Grecia, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso naranja por lluvias, tormentas y granizo previstos en el oeste y noreste del país, incluyendo regiones como Tracia, Macedonia oriental y varias islas Jónicas.

Los tejados permanecen cubiertos con
Los tejados permanecen cubiertos con una fina capa de nieve, mientras la tormenta Francis trae nevadas inusuales a Madrid, España, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Los pronósticos para los próximos días anticipan que el temporal y las interrupciones en el transporte continuarán en buena parte de Europa debido a las adversas condiciones meteorológicas.

(Con información de EFE y Reuters)

