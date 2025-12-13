España

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

El politólogo José Miguel Rojo explica por qué la postura del partido de Abascal determinará las elecciones en estas regiones

El presidente de Vox, Santiago
El presidente de Vox, Santiago Abascal.

Vox está decidido a mantener el pulso al PP. El rechazo a los presupuestos autonómicos se ha convertido en su principal arma contra los populares. La cooperación con los de Feijóo puede seguir siendo su vía más rápida para llegar a posiciones de poder, pero también está encontrando en la oposición un lugar cómodo desde el que distanciarse de sus políticas y ofrecer una alternativa a votantes dudosos.

En Aragón, las elecciones ya son una realidad, pues sus ciudadanos acudirán a los comicios el próximo 8 de febrero. En Extremadura, apenas queda algo más de una semana para acudir a las urnas. En ambos casos, el adelanto de las elecciones se ha debido al rechazo de Vox de aprobar los presupuestos para la región junto al PP. Ahora afronta su hora de la verdad, en la que espera crecer en escaños pero deberá decidir si acepta entrar en posibles gobiernos de coalición o se mantiene como ‘verso libre’. En Extremadura, por ejemplo, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, no ha cerrado la puerta a gobernar junto al PP, pero asegura que afronta las elecciones con las intenciones de ganar y que esperará a ver “la fuerza” que recibe de los votantes para decidir.

Con este contexto, resulta importante poner la lupa sobre las próximas decisiones del partido conservador. El investigador de la Universidad de Murcia, José Miguel Rojo Martínez, señala, al hablar con Infobae España, que el resurgir del “movimiento antiélites” entre la extrema derecha puede ser la tendencia que siga Vox en sus próximos desafíos y de cara a ganar votos.

El candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ha confiado en alcanzar un acuerdo con Vox que posibilite su investidura y ha apelado a la "responsabilidad" de ambas formaciones. (Europa Press)

“Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La formación de Abascal ha dejado claro que no va a aceptar cualquier decisión del PP con tal de figurar en los gobiernos autonómicos. En la Comunidad Valenciana, puso como requisitos para apoyar al nuevo Ejecutivo de Pérez Llorca el freno a la llegada de migrantes y a la agenda verde. En Aragón, el bloqueo a los presupuestos ha desembocado en elecciones.

Al preguntarle sobre las opciones de que Vox continúe impulsando investiduras junto a los populares, Rojo Martínez contesta que tiene “muy claro que a Vox le viene mal en términos electorales estar en los gobiernos”. El especialista explica que, en el momento en el que entra en una administración, “ese discurso de todo está mal, nada funciona, o las élites no nos escuchan... se debilita si es parte de la élite”.

De esta forma, el “voto desafiante” que interpretan muchos ciudadanos con Vox por esta tendencia contra el “establishment” puede determinar las elecciones autonómicas. Esta nueva posición se acerca más a la derecha más radical que se está desarrollando en muchos países de Europa. No obstante, en este punto, el politólogo abre un paréntesis al recordar una diferencia importante en el origen de los partidos: cuando Santiago Abascal funda Vox, proviene del PP, mientras que otras formaciones occidentales surgen ya en una posición más populista, al margen de las formaciones consolidadas a la derecha. Aun así, el experto cree que “cuando se quite un poco el halo de partido tradicionalista y se mueva más hacia la cuestión migratoria y de impugnación de la élite, Vox puede tener mayor capacidad de expansión”.

Vox espera que el PP le haga llegar una "propuesta formal" para abordar al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha evitado valorar los nombres que suenan para ocupar ese cargo para no contribuir al "relato mediático". (Fuente: Congreso)

Influencia de Vox en las próximas elecciones

De cara a las elecciones de Extremadura o Aragón, Rojo Martínez advierte que “si el PP necesita a Vox, va a imponer una agenda ideológica muy dura”. El experto compara la situación con el pacto de Comunidad Valenciana y considera que “el PP saldría debilitado” si depende de Vox.

Por otro lado, señala que una mayoría amplia del PP permitiría replicar la “vía Moreno Bonilla”, en la que el partido puede decirle al elector de centroizquierda que votar por él y conseguir una mayoría absoluta es la única forma de evitar el ascenso de la extrema derecha. Sin embargo, reconoce que no cree demasiado en esta vía por “el nivel de polarización” que existe entre PP y PSOE.

