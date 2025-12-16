Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

Pilar Alegría en la sala de prensa de Moncloa como portavoz del Gobierno. (Alberto Ortega/ Europa Press)

Pilar Alegría deja este martes de ser ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno. Se trata de una baja esperada, ya que será la candidata del PSOE en las elecciones a la Presidencia de Aragón, que se han adelantado al 8 de febrero. Alegría deja el Ejecutivo para centrarse en la campaña, consciente de que parte en desventaja.

“Hoy cierro cuatro años y medio como ministra. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de mi país. He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra. Gracias de corazón”, ha escrito Alegría en la red social X.

Ahora, Pedro Sánchez, debe designar quién se encargará de las carteras que ostentaba Alegría, así como quién ejercerá la portavocía del Gobierno. Este lunes, el presidente reveló que, como ha sido hasta ahora, en todos sus años en el poder, será mujer.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

“Es una decisión irresponsable”

Este lunes, Jorge Azcón convocó elecciones en Aragón. Lo hace porque PP y Vox no llegan a un acuerdo para que la legislatura avance, principalmente sobre unos presupuestos. Alegría era la elegida para dar la batalla cuando se pusieran las urnas, pero no preveía que fuera tan pronto, forzando su salida del Gobierno. Para ella, es “una decisión profundamente irresponsable”.

Infobae tuvo ocasión de conversar con Alegría en el que fue su último día en el cargo, en la copa de Navidad celebrada en el Palacio de la Moncloa. Asegura que asume la responsabilidad “con ilusión” y que para ella no es un reto menor que el que ha asumido hasta ahora, al tratarse de su tierra. Asume que le tocará “remar”, pero también que es lo “habitual” en todas las campañas.

En cualquier caso, cree que el adelanto solo responde a “intereses partidistas” de Azcón y recuerda que el PSOE le tendió la mano para abordar unos presupuestos que no tuvieran el sello de Vox. “Trasladamos propuestas serias que recogían las necesidades de los aragoneses en vivienda, de políticas públicas, de educación y sanidad, pero nos dio un portazo”, asegura”.

Pedro Sánchez y Pilar Alegría en el Congreso. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Relevo en el Gobierno

Educación, Formación Profesional y Deportes necesitan quien se haga cargo, y bien Sánchez puede optar por un nombramiento simple o bien por mover a un ya ministro a este cargo, lo que conllevaría un movimiento algo más complejo. O bien podría separar Educación de Deportes, y que Deportes termine en otra cartera. En otras etapas ha estado en Cultura, también en Presidencia.

A lo que no está dispuesto el presidente, y bien lo dejó claro en la copa de Navidad, es que no hará cambios drásticos como los que exige Sumar a raíz del caso Salazar y el goteo de denuncias por acoso en el PSOE. Dice que solo habrá los que ordene el calendario electoral. Diana Morant (Comunidad Valenciana) u Óscar López (Comunidad de Madrid) son también ministros de salida.