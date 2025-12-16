España

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

Pedro Sánchez debe decidir ahora quién se encarga de Educación. También el nombre de la nueva portavoz del Gobierno

Guardar
Pilar Alegría en la sala
Pilar Alegría en la sala de prensa de Moncloa como portavoz del Gobierno. (Alberto Ortega/ Europa Press)

Pilar Alegría deja este martes de ser ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno. Se trata de una baja esperada, ya que será la candidata del PSOE en las elecciones a la Presidencia de Aragón, que se han adelantado al 8 de febrero. Alegría deja el Ejecutivo para centrarse en la campaña, consciente de que parte en desventaja.

“Hoy cierro cuatro años y medio como ministra. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de mi país. He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra. Gracias de corazón”, ha escrito Alegría en la red social X.

Ahora, Pedro Sánchez, debe designar quién se encargará de las carteras que ostentaba Alegría, así como quién ejercerá la portavocía del Gobierno. Este lunes, el presidente reveló que, como ha sido hasta ahora, en todos sus años en el poder, será mujer.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

“Es una decisión irresponsable”

Este lunes, Jorge Azcón convocó elecciones en Aragón. Lo hace porque PP y Vox no llegan a un acuerdo para que la legislatura avance, principalmente sobre unos presupuestos. Alegría era la elegida para dar la batalla cuando se pusieran las urnas, pero no preveía que fuera tan pronto, forzando su salida del Gobierno. Para ella, es “una decisión profundamente irresponsable”.

Infobae tuvo ocasión de conversar con Alegría en el que fue su último día en el cargo, en la copa de Navidad celebrada en el Palacio de la Moncloa. Asegura que asume la responsabilidad “con ilusión” y que para ella no es un reto menor que el que ha asumido hasta ahora, al tratarse de su tierra. Asume que le tocará “remar”, pero también que es lo “habitual” en todas las campañas.

En cualquier caso, cree que el adelanto solo responde a “intereses partidistas” de Azcón y recuerda que el PSOE le tendió la mano para abordar unos presupuestos que no tuvieran el sello de Vox. “Trasladamos propuestas serias que recogían las necesidades de los aragoneses en vivienda, de políticas públicas, de educación y sanidad, pero nos dio un portazo”, asegura”.

Pedro Sánchez y Pilar Alegría
Pedro Sánchez y Pilar Alegría en el Congreso. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Relevo en el Gobierno

Educación, Formación Profesional y Deportes necesitan quien se haga cargo, y bien Sánchez puede optar por un nombramiento simple o bien por mover a un ya ministro a este cargo, lo que conllevaría un movimiento algo más complejo. O bien podría separar Educación de Deportes, y que Deportes termine en otra cartera. En otras etapas ha estado en Cultura, también en Presidencia.

A lo que no está dispuesto el presidente, y bien lo dejó claro en la copa de Navidad, es que no hará cambios drásticos como los que exige Sumar a raíz del caso Salazar y el goteo de denuncias por acoso en el PSOE. Dice que solo habrá los que ordene el calendario electoral. Diana Morant (Comunidad Valenciana) u Óscar López (Comunidad de Madrid) son también ministros de salida.

Temas Relacionados

Pilar AlegríaPSOEAragónGobierno de EspañaPedro SánchezEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger consideran vender su mansión gallega

La finca Santa Lucía permanece vacía pese a la gran inversión que el cantante ha realizado

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

El “entrenamiento de líderes de guerra” que realiza el Ejército de Francia: una formación de “élite” para las decisiones en escenarios de conflicto

El Centro de Altos Estudios Militares (CHEM) ofrece el máximo nivel académico de la defensa gala

El “entrenamiento de líderes de

Números ganadores del Super Once del 16 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once

Los médicos se desmarcan del preacuerdo del Estatuto Marco: “Se mantiene convocada la huelga nacional”

Los sindicatos de facultativos se reunirán con el Ministerio de Sanidad el miércoles 17 de diciembre

Los médicos se desmarcan del

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Los datos del Ministerio de Vivienda apuntan a que las 170.656 operaciones registradas entre junio y septiembre suponen una caída del 13,2% en la actividad respecto a los tres meses anteriores

La compraventa de viviendas se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional revisará la

La Audiencia Nacional revisará la legitimidad del comité de análisis creado para investigar el apagón eléctrico

La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

La Justicia frena a un padre que quería desahuciar a su hijo y su nuera de la vivienda familiar de su esposa fallecida

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

Fútbol y política: un árbitro (militante del PP) acude a Génova a denunciar “abuso de poder” del concejal de Deportes porque expulsó a tres compañeros del hijo

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 16 diciembre

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Aranceles al cerdo español: China fija entre el 4,9% y el 19,8% los impuestos a las importaciones de productos porcinos

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 diciembre

El abogado Sebastián Ramírez aclara si puedes viajar cobrando el paro: “No puedes, solo hay unas pocas excepciones”

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”