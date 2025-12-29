España

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

En una entrevista para el diario ‘El Mundo’, el dirigente aragonés reconoce puntos en común en cuanto al Pacto Verde y la migración, pero mantiene que tendrá que asumir el reparto de menores migrantes que provocó el divorcio con los de Abascal

El presidente de la Junta
El presidente de la Junta de Aragón, Jorge Azcón. (Europa Press)

La estrategia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, ante las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero se ha visto condicionada por lo ocurrido en Extremadura, donde la victoria del Partido Popular no ha sido suficiente para garantizar la investidura sin el respaldo de Vox.

El PP asume que necesitará de los de Abascal en varios de los territorios y Aragón apunta a ser uno de ellos. En una entrevista para El Mundo, Jorge Azcón ha subrayado que su objetivo es convencer al electorado de Vox de que el PP gobierne en solitario, y ha defendido la idea de que la única manera eficaz de canalizar el descontento con el Gobierno es mediante un ejecutivo encabezado exclusivamente por el Partido Popular.

Pero eso no quitó que la gestión de una posible relación con Vox tras las elecciones marcase buena parte de la conversación. Sobre la posibilidad de reeditar el esquema extremeño, donde la suma de la derecha ha superado la suma de las izquierdas sin que ello garantice desbloquear los presupuestos, Azcón ha mantenido que en Aragón “la situación es diferente” y que la aprobación de los presupuestos “será imprescindible” e irá en paralelo a las negociaciones de investidura. Ha precisado: “La investidura irá unida por completo a los presupuestos; es una línea roja que yo pongo encima de la mesa. Sin una cosa no habrá la otra”.

Cómo lidiar con las exigencias de Abascal

Pero Vox también pondrá sus límites en caso de tener la llave de la gobernabilidad. Azcón contempla este escenario, pero ha garantizado que no cederá ante exigencias “contrarias al ideario del PP” y no será tan complaciente como Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana, especialmente en cuestiones relativas al Pacto Verde y la inmigración.

La relación entre el PP y Vox, según Azcón, debe limitarse a pactos dentro de la legalidad y las competencias autonómicas. Ha insistido en que cualquier acuerdo deberá basarse en mínimos compartidos y siempre bajo el paraguas de la legislación vigente. Aunque ha admitido que el Pacto Verde “es muy mejorable”, se ha mostrado a favor de su apartado sobre energía nuclear, pero ha rechazado las limitaciones que, a su entender, “perjudican a los agricultores”.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

Más fricciones podrían aparecer en el bloque de la derecha en cuanto a la gestión de la migración. Azcón se ha comprometido a “cumplir con el programa electoral del PP, que defiende la inmigración legal y luchar contra la inmigración ilegal”. Pero cabe recordar que el acuerdo para la derivación de menores de Canarias a Aragón fue precisamente el motivo de la salida de Vox de todos los gobiernos autonómicos. Preguntado por esta cuestión, Azcón ha señalado que el PP defenderá el Estado de Derecho y el imperio de la ley. “Vamos a cumplir las leyes, hasta aquellas que no nos gusten. Eso es la democracia”, ha señalado.

Sobre el momentum que vive Vox en las encuestas, y que pudo constatarse en las urnas en Extremadura, Azcón ha atribuido este crecimiento a una dinámica de “cabreo útil”, similar a la que experimentó Podemos durante la crisis derivada de la gestión socialista a nivel nacional. “Vox sube porque hace lo que Podemos hizo dentro de la crisis provocada por el presidente Zapatero”, ha explicado. Para frenar esa tendencia, el presidente aragonés considera fundamental ofrecer una gestión efectiva que resuelva los problemas cotidianos de los ciudadanos, trasladando la confrontación política al terreno de las soluciones concretas y apostando por un Gobierno monocolor del PP.

La pugna con el PSOE

Acerca de la pugna por el espacio político que en otro tiempo representó Javier Lambán, Azcón ha afirmado con rotundidad que “la defensa del aragonesismo y de la Constitución” está ahora mejor encarnada por el Partido Popular que por el PSOE de Pilar Alegría. Ha hecho hincapié en la coherencia personal de Lambán y ha apuntado que Alegría representa intereses foráneos, asegurando que “hasta ha comparado a Teruel con Cataluña”, un argumento que, a su juicio, deslegitima su posición en Aragón.

Y en este sentido, el dirigente popular ha descrito a la ministra saliente como “el activo más tóxico del sanchismo”. Según ha precisado en la entrevista, el partido se centrará en combatir las políticas impulsadas desde el PSOE, con un programa basado en la “coherencia” y el cumplimiento estricto de la legislación vigente.

