Granada registra la temperatura mínima más baja de toda España del Día de Reyes: -17,3 grados en Sierra Nevada

Imagen de archivo de Pradollano, en Sierra Nevada. (Juan Miguel Alcalá/CETURSA/Europa Press)

El frío extremo y las nevadas están marcando esta jornada de martes, Día de Reyes. La borrasca Francis está trayendo a España un descenso térmico significativo y unas abundantes precipitaciones que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en distintos niveles de peligrosidad en buena parte del territorio durante los días anteriores.

Durante esta jornada, una vez más, se ha repetido el mismo contexto. Así, Guadalajara amanecía con una alerta roja por temperaturas mínimas de -15 grados en Parameras de Molina. De hecho, según los datos del organismo público, este 6 de enero, por el momento, la estación de Molina de Aragón ha registrado una de las mínimas más bajas del día: -14 grados a las 5.40 horas.

Sin embargo, los termómetros de la localidad alcarreña no han sido los más bajos de la geografía española hoy. En Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), se han llegado a registrar -17.3 grados a las 9.40 horas.

Nieve en el entorno de Pradollano (CETURSA Sierra Nevada/Europa Press)

Este martes está siendo un día especialmente frío en la zona, puesto que cuatro de las diez estaciones que han obtenido hoy las temperaturas más bajas se encuentran en la provincia de Granada: la zona del Radiotelescopio de Sierra Nevada, con -13.9 grados; Laguna Seca, también en el Parque Nacional, con 13.4 grados, y Camarate 2, con 12.2 grados, se suman a Pradollano en esta jornada de frío extremo.

Más de una veintena de provincias en alerta por frío esta noche

A partir de las 21.00 horas de este 6 de enero, ocho comunidades autónomas estarán en alerta por las bajas temperaturas, que seguirán dejando jornadas de frío extremo en distintos puntos del país. De nuevo, en Castilla-La Mancha, Guadalajara estará en aviso por peligro extraordinario (rojo), ya que pueden alcanzarse mínimas de -14 grados.

En alerta naranja se encontrarán todas las provincias de Aragón, así como en Barcelona, Girona y Lleida, con mínimas de hasta -10 grados. En aviso amarillo. Los avisos amarillos se activarán en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, por mínimas de entre -1 y -4 grados; Ávila, Segovia y Soria, con -6 grados; Albacete, Ciudad Real y Cuenca, de -4 a -6; Tarragona, con -4; Comunidad de Madrid, por -6 en la sierra; Región de Murcia, por -4 en el noroeste, y Alicante, Castellón y Valencia.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

Por debajo de los 0 grados

Con heladas, nevadas en cotas bajas y termómetros por debajo de los cero grados, España enfrenta este Día de Reyes con la necesidad de salir bien abrigado a la calle. En la mayor parte del territorio peninsular, las máximas no superarán los 10 grados, llegando a alcanzar solamente valores por debajo de los 3 grados en capitales de provincia como Ávila, Burgos, León, Pamplona, Segovia o Vitoria. El mercurio, además, marcará por lo menos -5 grados en Albacete, Cuenca, Huesca o Teruel.

Así, en esta jornada muy fría, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, alertaba ayer de la posibilidad de “heladas intensas en zonas del norte y este de la península”. Este martes también estará marcado por la presencia de nieve: “En Galicia, comunidades cantábricas y Alto Ebro, nevará a partir de unos 200 a 400 metros, con tendencia, eso sí, a remitir”. Además, “en Mallorca podría nevar a partir de unos 500 metros”.