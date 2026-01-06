España

España bajo cero en el Día de Reyes: la borrasca Francis obliga a la Aemet a activar alertas por frío extremo, nevadas y oleaje

Guadalajara amanecía este martes con aviso rojo por temperaturas mínimas de -15 grados

Varias personas caminan este lunes por Teruel bajo la nevada. (Antonio García/EFE)

La borrasca Francis continúa dejando un frío extremo y unas abundantes precipitaciones en gran parte del territorio peninsular. Tras varios días con los termómetros por debajo de los 0 grados, con fuertes lluvias especialmente en el sur y con nevadas en cotas bajas, este martes, Día de Reyes, el temporal seguirá siendo protagonista.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de distinto nivel de peligrosidad en buena parte del territorio. Castilla-La Mancha amanecía este martes con un frío intenso, especialmente en Guadalajara, donde hasta las 9 horas de la mañana la alerta era roja (peligro extraordinario) por temperaturas mínimas de -15 grados en Parameras de Molina.

En otros puntos del país también será necesario el abrigo, los guantes y el gorro. Las máximas no superarán los 10 grados en la mayor parte del territorio peninsular, encontrándose en 3 grados o menos en capitales de provincia como Ávila, Burgos, León, Pamplona, Segovia o Vitoria. El mercurio, además, marcará por lo menos -5 grados en Albacete, Cuenca, Huesca o Teruel.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

Así, en esta jornada muy fría, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, alertaba ayer de la posibilidad de “heladas intensas en zonas del norte y este de la península”. Este martes también estará marcado por la presencia de nieve: “En Galicia, comunidades cantábricas y Alto Ebro, nevará a partir de unos 200 a 400 metros, con tendencia, eso sí, a remitir”. Además, “en Mallorca podría nevar a partir de unos 500 metros”.

Nevadas importantes en el norte peninsular

Este martes 6 de enero son siete las comunidades autónomas en alerta por nevadas, con el nivel máximo en naranja. Así, la Aemet destaca peligro importante en el centro y valle de Villaverde, en Cantabria, con una acumulación de 10 centímetros de nieve en 24 horas en torno a 600-700 metros. También en Burgos, con 5 centímetros en 24 horas por encima de los 700 metros y acumulaciones algo menores en zonas más bajas, y Álava, con los mismos valores en torno a 500-600 metros.

En nivel amarillo se encuentran este martes por nevadas el Principado de Asturias, otras zonas de Cantabria, Castilla y León (concretamente León y Palencia), Lugo (Galicia), la Comunidad Foral de Navarra, País Vasco (en Gipuzkoa y Bizkaia) y La Rioja.

Olas de hasta 9 metros en el Mediterráneo

La jornada también estará marcada por el viento y los fenómenos costeros, que han obligado a la Aemet a activar alertas en distintas localizaciones de la geografía española. Así, hay avisos por rachas de viento en Málaga, Huesca, Menorca, Barcelona, Girona, Lleida y Melilla.

Fuerte oleaje en Cabo de
Fuerte oleaje en Cabo de las Huertas, en Alicante. (Pep Morell/EFE)

La mala mar será especialmente destacable en el área mediterránea, concretamente en las islas Baleares y Cataluña, donde es recomendable extremar la precaución en las zonas de costa. Así, Menorca enfrenta este martes viento del norte de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 4 a 5 metros, con previsión de que la máxima sea de 8 a 9 metros. También habrá fuerte oleaje en Girona, con viento del norte de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 4 metros de altura significativa, pudiendo alcanzar la máxima de 6 a 8 metros.

En alerta amarilla por fenómenos costeros se encontrarán Ibiza y Formentera, Mallorca, Tarragona, Cantabria, Guipuzkoa, Bizkaia, Málaga y Melilla.

