El Gordo de la Lotería del Niño ha tocado en Andorra y todos los españoles se hacen la misma pregunta: ¿tributa en España o está libre de impuestos?

Personas celebrando el Gordo de la Lotería del Niño 2026. (Víctor Fernández / Europa Press)

La Lotería del Niño de 2026 ha dejado varias anécdotas interesantes, siendo un sorteo muy repartido. De hecho, el número 06703 ha tocado en casi todas las comunidades autónomas, repartiendo 200.000 euros por décimo premiado.

De todas las localidades premiadas, hay una que llama especialmente la atención: Escaldes-Engordany, una de las siete divisiones administrativas de Andorra. Esto es bastante chocante, y más si se tiene en cuenta que se venden décimos de un sorteo nacional de España en otro país.

Según datos del Consejo Regulador Andorrano del Juego, hay más de 260 establecimientos donde se comercializan productos de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Por este motivo, existe una normativa que regula y especifica cómo se reciben los premios en Andorra.

Cuánto se tributa si eres de Andorra

En el caso de los residentes fiscales en Andorra, la tributación del premio presenta una particularidad relevante. Aunque el sorteo está organizado por Loterías y Apuestas del Estado, España y el Principado mantienen en vigor un Convenio para evitar la doble imposición, que determina dónde debe tributar cada renta.

Los premios de lotería no están regulados de forma específica en dicho convenio, por lo que se encuadran en el apartado de “otras rentas”. Esto, en términos generales, atribuye la potestad tributaria al país de residencia fiscal del ganador.

En la práctica, al cobrar el premio se aplica inicialmente la retención española, pero el premiado puede solicitar posteriormente la devolución a la Agencia Tributaria española, acreditando su residencia fiscal en Andorra mediante un certificado oficial. Una vez recuperada esa retención, el premio queda sujeto a la fiscalidad andorrana, donde el tipo impositivo es sensiblemente inferior.

Distinto es el escenario para quienes residen en países que no tienen convenio de doble imposición con España. En estos casos, la normativa española se aplica íntegramente y el gravamen especial sobre los premios de lotería es definitivo.

Esto implica que la retención practicada en España no puede recuperarse, con independencia del país de residencia del ganador, y el premio tributa conforme a la legislación española sin posibilidad de compensación posterior.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

Comprar décimos fuera de España: una práctica cada vez más habitual

La presencia del Gordo del Niño en Andorra no es un caso aislado ni excepcional, sino el reflejo de una práctica cada vez más extendida entre residentes y visitantes habituales del Principado.

La proximidad geográfica, la afluencia constante de turistas y el elevado número de trabajadores transfronterizos han convertido a Andorra en un punto estratégico para la compra de décimos de los principales sorteos españoles.

Además, la venta de décimos en el extranjero plantea cuestiones prácticas que van más allá de la fiscalidad, como los plazos para cobrar el premio, la necesidad de conservar el décimo físico en buen estado o la obligación de identificar al titular en premios de elevada cuantía.

En este contexto, los expertos recomiendan informarse previamente sobre los procedimientos y requisitos aplicables, especialmente cuando se reside fuera de España, ya que una correcta gestión inicial puede evitar trámites largos o complicaciones posteriores.