España

El Gordo de la Lotería del Niño ha tocado en Andorra y todos los españoles se hacen la misma pregunta: ¿tributa en España o está libre de impuestos?

Descubre cómo cobran el premio los habitantes del Principado

Guardar
Personas celebrando el Gordo de
Personas celebrando el Gordo de la Lotería del Niño 2026. (Víctor Fernández / Europa Press)

La Lotería del Niño de 2026 ha dejado varias anécdotas interesantes, siendo un sorteo muy repartido. De hecho, el número 06703 ha tocado en casi todas las comunidades autónomas, repartiendo 200.000 euros por décimo premiado.

De todas las localidades premiadas, hay una que llama especialmente la atención: Escaldes-Engordany, una de las siete divisiones administrativas de Andorra. Esto es bastante chocante, y más si se tiene en cuenta que se venden décimos de un sorteo nacional de España en otro país.

Según datos del Consejo Regulador Andorrano del Juego, hay más de 260 establecimientos donde se comercializan productos de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Por este motivo, existe una normativa que regula y especifica cómo se reciben los premios en Andorra.

Cuánto se tributa si eres de Andorra

En el caso de los residentes fiscales en Andorra, la tributación del premio presenta una particularidad relevante. Aunque el sorteo está organizado por Loterías y Apuestas del Estado, España y el Principado mantienen en vigor un Convenio para evitar la doble imposición, que determina dónde debe tributar cada renta.

Los premios de lotería no están regulados de forma específica en dicho convenio, por lo que se encuadran en el apartado de “otras rentas”. Esto, en términos generales, atribuye la potestad tributaria al país de residencia fiscal del ganador.

En la práctica, al cobrar el premio se aplica inicialmente la retención española, pero el premiado puede solicitar posteriormente la devolución a la Agencia Tributaria española, acreditando su residencia fiscal en Andorra mediante un certificado oficial. Una vez recuperada esa retención, el premio queda sujeto a la fiscalidad andorrana, donde el tipo impositivo es sensiblemente inferior.

Distinto es el escenario para quienes residen en países que no tienen convenio de doble imposición con España. En estos casos, la normativa española se aplica íntegramente y el gravamen especial sobre los premios de lotería es definitivo.

Esto implica que la retención practicada en España no puede recuperarse, con independencia del país de residencia del ganador, y el premio tributa conforme a la legislación española sin posibilidad de compensación posterior.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

Comprar décimos fuera de España: una práctica cada vez más habitual

La presencia del Gordo del Niño en Andorra no es un caso aislado ni excepcional, sino el reflejo de una práctica cada vez más extendida entre residentes y visitantes habituales del Principado.

La proximidad geográfica, la afluencia constante de turistas y el elevado número de trabajadores transfronterizos han convertido a Andorra en un punto estratégico para la compra de décimos de los principales sorteos españoles.

Además, la venta de décimos en el extranjero plantea cuestiones prácticas que van más allá de la fiscalidad, como los plazos para cobrar el premio, la necesidad de conservar el décimo físico en buen estado o la obligación de identificar al titular en premios de elevada cuantía.

En este contexto, los expertos recomiendan informarse previamente sobre los procedimientos y requisitos aplicables, especialmente cuando se reside fuera de España, ya que una correcta gestión inicial puede evitar trámites largos o complicaciones posteriores.

Temas Relacionados

Lotería del NiñoLotería del Niño 2026España LoteríasImpuestosGordoAndorraEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

En vez de hervir el brócoli, cocínalo con esta sencilla receta asiática que lo hará mucho más sabroso

El cocinero Stephen Beaddie comparte una receta con salsa de soja, ajo y jengibre que hará que todos podamos disfrutar de esta saludable verdura

En vez de hervir el

Lotería del Niño 2026, en directo | El premio Gordo cae en toda España, menos en Cantabria, Ceuta y Melilla

El primer premio del sorteo del Día de Reyes ha sido el 06703

Lotería del Niño 2026, en

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Silvia Severino, psicóloga: “Si te estresas fácilmente no es porque seas débil, seguramente sigues uno de estos patrones”

Ciertas dinámicas de autoexigencia, control y sobrecarga pueden generar un estado permanente de alerta

Silvia Severino, psicóloga: “Si te

Los reyes Felipe y Letizia encabezan la lista de los royals europeos más trabajadores de 2025, según un estudio internacional

La agenda de los soberanos españoles en 2025 fue la más activa de la realeza europea, superando a Alberto de Mónaco y Haakon de Noruega

Los reyes Felipe y Letizia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un constructor de carrozas para

Un constructor de carrozas para la cabalgata de Reyes consigue la incapacidad permanente parcial tras un accidente laboral que le dejó secuelas en el brazo derecho

Los líderes europeos se unen para defender Groenlandia ante Trump, pero recuerdan: “Estados Unidos es un socio esencial”

El rey Felipe VI pide un “orden global basado en normas” tras la acción de Trump en Venezuela y habla de la “sensación de amenaza en el corazón de Europa”

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El Gordo de la Lotería del Niño 2026 ha sido uno de los más repartidos, pero ¿cuáles son las provincias en las que más ha tocado el primer premio?

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Los seis grandes de la banca cierran 2025 con el mayor beneficio de su historia: más de 33.400 millones de euros

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 6 enero

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas