La España que madruga también viene de fuera: uno de cada siete trabajadores afiliados a la Seguridad Social es extranjero

Uno de cada siete cotizantes en España ya es extranjero, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En septiembre de 2025, la cifra de afiliados procedentes de otros países alcanzó los 3.067.780 ocupados tras sumar 202.694 trabajadores en los últimos doce meses, lo que significa un crecimiento interanual del 7,07%.

Esta tendencia sitúa a los extranjeros como el 14,2% del total de afiliados a la Seguridad Social, es decir, uno de cada siete, consolidando su importancia en el mercado laboral español.

Asturias, Galicia y Castilla y León, comunidades donde más crece la afiliación extranjera

Aunque la presencia de afiliados extranjeros se reparte por todo el territorio, hay tres comunidades autónomas que destacan por encima del resto. Asturias ha experimentado un aumento récord en la afiliación de extranjeros, alcanzando un 20,8% más que el año pasado, seguida de Galicia, con un 14,8% de crecimiento, y Castilla y León, con un 13%.

Estas regiones, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), presentaron la edad media más elevada en 2024, lo que, según fuentes ministeriales, ha incrementado la necesidad de mano de obra joven y activa procedente del extranjero.

Sin embargo, aunque lideran el crecimiento, el porcentaje de extranjeros respecto al total de afiliados aún es menor que la media: 7,3% en Asturias, 10,4% en Castilla y León y 7% en Galicia.

Sectores que dependen de la mano de obra extranjera

El impacto de la afiliación extranjera es especialmente notorio en algunos sectores económicos. En hostelería, los trabajadores foráneos representan casi uno de cada tres empleos (29,7%). Su presencia también es decisiva en agricultura con un 26,2%, así como en el sector de la construcción con un 22,5%.

La diversificación profesional de los extranjeros es cada vez mayor. En el último año, la proporción de extranjeros ha aumentado de forma considerable en: transporte, con un 31,6% de incremento, suministro de agua (14%), comercio (12,1%), actividades financieras (8,3%), actividades administrativas (7,7%), actividades sanitarias (7,3%) y actividades profesionales y científico-técnicas (5,7%).

De media, el 83,9% de los extranjeros están encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que representa 2.591.246 trabajadores.

Nacionalidades de los cotizantes

Respecto al origen de los cotizantes, Marruecos se mantiene como el principal país emisor, con más de 350.000 afiliados. A continuación le siguen Rumanía, con 337.000 trabajadores, y Colombia, con 253.000.

Además, el protagonismo femenino sigue en alza dentro del colectivo: el 43,2% de los afiliados extranjeros son mujeres, lo que equivale a 1.333.863 trabajadoras integradas en el sistema.

Casi 500.000 autónomos son extranjeros

El trabajo autónomo se ha convertido en una de las formas de actividad que más han aumentado entre la población extranjera. En septiembre, el número de autónomos extranjeros alcanzó el récord de 490.717 personas, lo que representa un aumento del 6,8% respecto al año pasado. Este impulso contrasta claramente con el comportamiento de los autónomos en general, que solamente crecieron un 1,1% en el mismo periodo.

El crecimiento de los autónomos extranjeros se ha notado especialmente en sectores muy especializados. En el último año, el número de trabajadores foráneos por cuenta propia aumentó un 27,9% en el área de información y comunicaciones, un 24,3% en el sector de suministro de energía y un 18,5% en profesiones relacionadas con la ciencia, la técnica o las actividades profesionales.

Según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, descontando los efectos del calendario, el empuje laboral de los trabajadores extranjeros se consolida otro mes más, aportando dinamismo y juventud a un mercado que depende y, sobre todo, dependerá en el futuro, de este colectivo para cubrir vacantes en sectores concretos y mantener a flote el sistema de pensiones.