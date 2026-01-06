España

Dónde ha caído el Gordo de la Lotería del Niño 2026: uno de los premios más repartidos de los últimos años

Conoce todos los detalles del premio más importante del sorteo

Guardar
Sorteo de la Lotería del
Sorteo de la Lotería del Niño de 2026 (RTVE)

El número 06703 ha resultado agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño 2026. Conocido popularmente como el Gordo, ha recaído en varias localidades, entre las que se encuentran varias localidades de las provincias de Zamora, Valencia, Asturias, Palencia, Barcelona y Cádiz.

Este premio, uno de los más codiciados, reparte 2 millones de euros a la serie, lo que se traduce a 200.000 euros por décimo jugado. Sin embargo, esta no es la cantidad que reciben los ganadores.

Mapa de los lugares premiados con el Gordo de la Lotería del Niño 202

Cuánto dinero se lleva Hacienda

Hacienda aplica un impuesto del 20 % sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, lo que significa que solo se retiene la cantidad que excede ese límite. En el caso de un décimo del Gordo del Niño 2026, los primeros 40.000 euros están exentos, y sobre los 160.000 euros restantes se aplica la retención, resultando en 32.000 euros que se quedan en Hacienda. Por lo tanto, el premio neto que recibe cada ganador asciende a 168.000 euros por décimo.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Cómo actuar si te toca el Gordo de la Lotería del Niño 2026

Si eres ganador del Gordo, lo primero es mantener la calma. Verifica siempre tu número a través de canales oficiales antes de anunciar la noticia. Guarda el décimo en un lugar seguro hasta poder cobrarlo y evita mostrarlo públicamente para proteger tu seguridad.

Antes de realizar cualquier gasto significativo, es recomendable consultar con expertos financieros para planificar correctamente cómo gestionar el dinero e invertirlo de manera segura. Los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a retención, por lo que es importante conocer la cantidad netamente disponible para organizar pagos o inversiones futuras.

Define un presupuesto inicial, decidiendo qué parte destinarás a gastos inmediatos y cuál se reservará para ahorrar o invertir. Contar con asesoramiento profesional ayuda a evitar errores comunes, como gastos impulsivos o inversiones arriesgadas, y permite aprovechar al máximo el premio a largo plazo.

Temas Relacionados

Lotería del NiñoLotería del Niño 2026Comprobar Loteria Del Nino 2026España LoteríasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería del Niño 2026: el 45875 se reparte por distintas localidades de España

Esta categoría reparte 75.000 euros por décimo jugado

Dónde ha caído el segundo

Lotería del Niño 2026, en directo | Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

Dónde ha caído el tercer premio de la Lotería del Niño 2026: tan solo se ha vendido en dos provincias

Conoce todos los detalles de este premio

Dónde ha caído el tercer

Nuevos detalles sobre el estado de salud de Sara Carbonero: su pronóstico tras ser intervenida de urgencia

‘¡Hola!’ saca a la luz nuevos datos sobre la evolución de la periodista, quien se encuentra ingresada en el hospital de Lanzarote

Nuevos detalles sobre el estado

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

El números anterior y posterior a los principales premios de la lotería también tienen recompensa

Las aproximaciones premiadas en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las aproximaciones premiadas en la

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

La nieve de la borrasca Francis afecta a 56 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

ECONOMÍA

Las aproximaciones premiadas en la

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

El 3, 1 y 0 son los reintegros premiados de la Lotería del Niño 2026

06703, el Gordo de la Lotería del Niño 2026

45875, el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

32615, el tercer premio de la Lotería del Niño 2026

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas