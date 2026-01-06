Dónde ha caído el Gordo de la Lotería del Niño 2026: uno de los premios más repartidos de los últimos años

Sorteo de la Lotería del Niño de 2026 (RTVE)

El número 06703 ha resultado agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño 2026. Conocido popularmente como el Gordo, ha recaído en varias localidades, entre las que se encuentran varias localidades de las provincias de Zamora, Valencia, Asturias, Palencia, Barcelona y Cádiz.

Este premio, uno de los más codiciados, reparte 2 millones de euros a la serie, lo que se traduce a 200.000 euros por décimo jugado. Sin embargo, esta no es la cantidad que reciben los ganadores.

Mapa de los lugares premiados con el Gordo de la Lotería del Niño 2026

Cuánto dinero se lleva Hacienda

Hacienda aplica un impuesto del 20 % sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, lo que significa que solo se retiene la cantidad que excede ese límite. En el caso de un décimo del Gordo del Niño 2026, los primeros 40.000 euros están exentos, y sobre los 160.000 euros restantes se aplica la retención, resultando en 32.000 euros que se quedan en Hacienda. Por lo tanto, el premio neto que recibe cada ganador asciende a 168.000 euros por décimo.

Cómo actuar si te toca el Gordo de la Lotería del Niño 2026

Si eres ganador del Gordo, lo primero es mantener la calma. Verifica siempre tu número a través de canales oficiales antes de anunciar la noticia. Guarda el décimo en un lugar seguro hasta poder cobrarlo y evita mostrarlo públicamente para proteger tu seguridad.

Antes de realizar cualquier gasto significativo, es recomendable consultar con expertos financieros para planificar correctamente cómo gestionar el dinero e invertirlo de manera segura. Los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a retención, por lo que es importante conocer la cantidad netamente disponible para organizar pagos o inversiones futuras.

Define un presupuesto inicial, decidiendo qué parte destinarás a gastos inmediatos y cuál se reservará para ahorrar o invertir. Contar con asesoramiento profesional ayuda a evitar errores comunes, como gastos impulsivos o inversiones arriesgadas, y permite aprovechar al máximo el premio a largo plazo.