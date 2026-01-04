Espaguetis a la guillotina: una receta italiana clásica para salir de los platos típicos

Espaguetis con diferentes ingredientes. (Freepik)

La pasta es uno de los emblemas de la gastronomía italiana y tiene un gran prestigio a nivel mundial. Sin embargo, muchas veces solemos recurrir a la típica boloñesa o carbonara. Si te apetece probar una variante diferente, estos espaguetis pueden ser una gran opción.

El resultado es una pasta al dente envuelta en una salsa roja, picante y muy sabrosa. La técnica principal consiste en saltear ajo y chile en aceite de oliva, añadir tomates secos y, finalmente, incorporar los espaguetis.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Montaje y emplatado: 5 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

400 g de espaguetis 80-100 g de tomates secos en aceite 50 g de pan rallado 30 g de aceite de oliva virgen extra 4 dientes de ajo 1 chile fresco o seco Perejil fresco picado al gusto Sal al gusto

Cómo hacer espaguetis a la guillotina, paso a paso

Pon a hervir agua abundante para la pasta y añade sal. Pica en trozos grandes los tomates secos y el ajo. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva virgen extra, añade el ajo y la guindilla y deja que se sazone sin que se queme (evita que el ajo se dore en exceso para no amargar la salsa). Añade los tomates secos y mezcla bien. En otra sartén, tuesta el pan rallado hasta que esté dorado y fragante (remueve constantemente para evitar que se queme). Cocina los espaguetis al dente y escúrrelos directamente en la sartén con la salsa, añadiendo un cucharón del agua de cocción. Remueve enérgicamente para crear una crema natural con el almidón de la pasta (este paso es clave para obtener una textura untuosa). Apaga el fuego, incorpora el perejil fresco picado y, por último, añade el pan rallado tostado. Mezcla bien y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da, aproximadamente, para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente 420 kcal por porción

9 g de proteínas

68 g de hidratos de carbono

14 g de grasas

3 g de fibra

Bajo contenido en azúcares

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los espaguetis a la guillotina se conservan correctamente en un recipiente hermético dentro del frigorífico durante un máximo de dos días, manteniendo en buen estado su sabor y textura. Es aconsejable dejarlos enfriar por completo antes de guardarlos para evitar la humedad excesiva.

A la hora de recalentarlos, lo más recomendable es hacerlo en una sartén a fuego medio, añadiendo unas gotas de agua, caldo o aceite de oliva para que no se resequen. Conviene remover con cuidado para que el calor se reparta de forma uniforme. También pueden calentarse en el microondas, tapados, en intervalos cortos.