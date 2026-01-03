Pollo al horno con brócoli y queso rallado, una receta irresistible para volver a comer sano después de Navidad

Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

Volver a comer sano se convierte en el objetivo de un sinfín de personas cuando la Navidad llega a su fin. Y es que no hay mejor forma de contrarrestar los excesos propios de estas fechas que con una alimentación equilibrada. Precisamente, una opción saludable es el pollo al horno con brócoli y queso rallado. Y es que no solo es una receta fácil y rápida, sino que es deliciosa y perfecta para sorprender a los invitados. A ello se une que contiene ingredientes que son ricos en proteínas, vitaminas y minerales, además de aportar fibra y carbohidratos complejos.

El pollo al horno con brócoli y queso rallado es una opción irresistible para quienes buscan una comida reconfortante y sencilla. Su combinación de pollo jugoso, brócoli fresco y una capa generosa de queso gratinado crea una experiencia perfecta.

Este plato es originario de la cocina casera internacional y destaca por su versatilidad. El brócoli y el queso aportan frescura y cremosidad, mientras que el pollo asado al horno garantiza una textura tierna. Suele servirse como plato principal y marida bien con arroz blanco, puré de patatas o una ensalada fresca.

Receta de pollo al horno con brócoli y queso rallado

Pollo al horno con brócoli y queso rallado. (AdobeStock)

La receta de pollo al horno con brócoli y queso rallado apuesta por ingredientes sencillos y una preparación sin complicaciones. La técnica principal consiste en hornear el pollo junto al brócoli y el queso, logrando una cobertura dorada y cremosa. El resultado es un plato equilibrado, nutritivo y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

El tiempo total aproximado de preparación es de entre 40 y 45 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 15 minutos

Cocción en horno: 25-30 minutos

Ingredientes

Cuatro pechugas de pollo (pueden usarse muslos)

Un brócoli grande

150 gramos de queso rallado (mozzarella, cheddar o el de tu preferencia)

Dos dientes de ajo picados

Una cebolla pequeña (opcional)

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Una cucharadita de pimentón dulce (opcional)

Dos cucharadas de aceite de oliva

50 mililitros de nata o crema de leche (opcional, para un resultado más cremoso)

Cómo hacer pollo al horno con brócoli y queso rallado, paso a paso

Una opción saludable es el pollo al horno con brócoli y queso rallado. (AdobeStock).

Precalentar el horno a 200℃. Lavar y cortar el brócoli en ramilletes pequeños. Cortar las pechugas de pollo en tiras o piezas medianas para una cocción uniforme. Picar finamente los dientes de ajo y la cebolla, si se usa. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y añadir el ajo y la cebolla. Sofreír dos minutos y agregar el pollo, dorando por fuera (sin cocinarlo completamente). En una fuente para horno, distribuir el pollo y los ramilletes de brócoli. Salpimentar al gusto y añadir pimentón dulce si se desea. Si se prefiere una textura más cremosa, verter la nata o crema de leche sobre los ingredientes. Esparcir el queso rallado sobre toda la superficie de pollo y brócoli. Hornear durante 25-30 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante y el pollo completamente cocido. Es importante no abrir el horno durante la cocción para mantener la humedad. Dejar reposar unos minutos antes de servir. Para un resultado óptimo, utilizar queso recién rallado y evitar el exceso de líquido en la fuente. Si se desea un toque crujiente, añadir pan rallado mezclado con el queso antes de hornear.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente cuatro porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 320 kcal

Proteínas: 35 g

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 8 g

Fibra: 2,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El Pollo al horno con brócoli y queso rallado se puede conservar en refrigeración, en un recipiente hermético, durante dos a tres días. Para recalentar, es recomendable hacerlo en horno o microondas, evitando el sobrecalentamiento para mantener la textura del queso.