España

Receta de pollo al batzoki, un guiso tradicional del País Vasco: ideal para mojar pan y disfrutar de un plato delicioso

El sabor exquisito de la salsa toma el protagonismo de una comida que tiene su origen en sociedades gastronómicas ligadas a la cultura vasca, y que se prepara de forma fácil y rápida

Guardar
Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

En el origen del pollo al batzoki aparece un nombre: María Mestayer, la Marquesa de Parabere. Y es que fue ella una de las primeras mujeres que recopiló recetas en España. La cocinera nació en una familia adinerada y, de hecho, se casó con un aristócrata de Bilbao, lo que le permitió descubrir la gastronomía típica de otras regiones y países. Precisamente, uno de los platos estrella de los que disfrutó fue el que se ha convertido en uno de los guisos más típicos del País Vasco, que destaca por el sabor de su salsa, ideal para mojar pan y deleitar a los invitados.

El pollo al batzoki es uno de esos platos donde lo tradicional y lo festivo se encuentran en la mesa. El sabor inconfundible del pollo, la profundidad de la salsa y el toque final de los picatostes de pan de maíz frito lo convierten en una auténtica celebración de la cocina vasca.

Este plato tiene sus raíces en los batzokis, sedes o sociedades gastronómicas ligadas a la cultura vasca, donde la comida es un acto social y una muestra de identidad. El pollo al batzoki comparte familia con otros guisos de la región, combina ingredientes humildes y técnicas que realzan su carácter, y resulta ideal para acompañar con vinos tintos jóvenes de la zona o panes tradicionales.

Receta de pollo al batzoki

Pollo al batzoki. (AdobeStock)
Pollo al batzoki. (AdobeStock)

La receta de pollo al batzoki es un guiso intenso, con el pollo bañado en una salsa rica que integra tomate, especias y pimiento morrón, rematada con yema de huevo duro. El resultado es un plato exquisito. El toque final lo pone la “borona” frita (los picatostes de pan de maíz frito), tradicionalmente servida en triángulos para acompañar el plato.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado de preparación de esta receta es de 1 hora y 10 minutos, distribuidos de la siguiente forma:

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Dorar y primeros pasos: 15 minutos
  • Cocción principal: 30 minutos
  • Finalización y montaje: 10 minutos

Ingredientes

  • 1 pollo de 1.300 gramos de peso, partido en trozos
  • 4 tomates, pelados, sin semillas y picados
  • 2 cebollas, picadas
  • Aceite
  • 1 copita de vino rancio
  • 3 pimientos morrones
  • 1 yema de huevo duro
  • 1 diente de ajo
  • Perejil
  • Caldo
  • Azúcar
  • Sal
  • Pimienta
  • 2 rebanadas de pan
  • Picatostes de pan de maíz frito

Cómo hacer pollo al batzoki, paso a paso

Pollo bañado en una deliciosa
Pollo bañado en una deliciosa salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Partir el pollo en trozos y salpimentar.
  2. Colocar una cazuela al fuego con aceite y, cuando esté caliente, añadir el pollo para dorarlo por todos lados.
  3. Incorporar la cebolla bien picada y el diente de ajo, rehogar todo junto, y luego agregar las dos rebanadas de pan.
  4. Añadir los tomates ya preparados, el vino rancio, un cucharón de caldo, una ramita de perejil, sal y pimienta.
  5. Una vez hierva, tapar la cazuela y dejar cocer a fuego lento durante 30 minutos.
  6. Mientras, escaldar los pimientos morrones (ya despepitados); una vez tiernos, raspar la pulpa con una cuchara y añadir la pulpa al guiso.
  7. Añadir la yema de huevo duro desmenuzada.
  8. Cuando falten 10 minutos para servir, retirar los trozos de pollo y reservarlos en un plato.
  9. Pasar la salsa por el chino o un colador, exprimiendo bien los ingredientes para sacar todo el sabor (es crucial para obtener una salsa bien ligada y sin grumos).
  10. Volver a poner la salsa al fuego; si está líquida, hervir hasta que espese, o añadir caldo si estuviera muy espesa. Añadir una pizca de azúcar y rectificar la sal.
  11. Reincorporar el pollo a la cazuela con la salsa para que tome calor.
  12. Cortar el pan de borona en triángulos y freírlo en manteca. Servir el plato adornado con la borona frita, ideal para mojar en la salsa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 420 kcal
  • Proteínas: 33 g
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Fibra: 3 g
  • Azúcar: 5 g
  • Sodio: 670 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo al batzoki se conserva en el frigorífico hasta 3 días en un recipiente hermético. Se puede recalentar suavemente en cazuela o microondas. La salsa puede espesar tras el reposo, por lo que puede necesitar un poco de caldo o agua al recalentar. No se recomienda congelar la borona frita; prepárala justo antes de consumir.

Temas Relacionados

País VascoPolloRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia confirma que una madre podrá tramitar la nacionalidad española de su hijo: el padre se interpuso por miedo a que el menor pudiera “abandonar España”

La Audiencia Provincial de Bizkaia alega desconocer los motivos por los que no quería cooperar con la madre para iniciar los trámites, más allá de su temor a abandonar el país

La Justicia confirma que una

Un nuevo crimen machista en Moguer (Huelva): una mujer es asesinada de forma violenta a manos de su expareja

La cifra de asesinatos por violencia de género en Andalucía asciende a 11 víctimas en lo que va de año

Un nuevo crimen machista en

¿Un Policía puede llevarse su propia arma de fuego al trabajo? Un inspector lo aclara

Francisco Rius ha explicado en uno de sus últimos vídeos una nueva resolución que da respuesta a esta pregunta

¿Un Policía puede llevarse su

La razón por la que no hay gasolineras ‘low cost’ en autopistas, autovías y aeropuertos

Un trabajador del sector ha compartido un vídeo para visibilizar el problema de los precios en carretera y ha generado mucho debate

La razón por la que

¿Si un inquilino se va antes de tiempo de la vivienda, tiene que indemnizar al propietario? Un abogado en desahucios explica los “dos posibles escenarios”

El experto recomienda a los dueños incluir siempre una cláusula de desistimiento que establezca claramente las consecuencias en caso de abandono anticipado

¿Si un inquilino se va
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que una

La Justicia confirma que una madre podrá tramitar la nacionalidad española de su hijo: el padre se interpuso por miedo a que el menor pudiera “abandonar España”

¿Un Policía puede llevarse su propia arma de fuego al trabajo? Un inspector lo aclara

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir un disparo en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

ECONOMÍA

La razón por la que

La razón por la que no hay gasolineras ‘low cost’ en autopistas, autovías y aeropuertos

¿Si un inquilino se va antes de tiempo de la vivienda, tiene que indemnizar al propietario? Un abogado en desahucios explica los “dos posibles escenarios”

La Justicia absuelve a una madre de devolver 20.000 euros cobrados por un error de la Seguridad Social, pero perderá la ayuda para su hijo con discapacidad

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si te cambian por completo tu jornada, aprovéchalo y vete con indemnización y con paro”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados