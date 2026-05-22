España

El nuevo pulmón verde de Barcelona: así será el Parc Central, construido en un terreno en el que había casas modernistas

Un espacio de 10.000 metros cuadrados situado en el barrio de Vallcarca en el que durante años hubo solares vacíos y edificaciones en mal estado

Guardar
Google icon
Vallcarca proyecta su Parc Central.
Vallcarca proyecta su Parc Central. (Ayuntamiento de Barcelona)

Barcelona tendrá un nuevo pulmón. Un proyecto urbanístico aprobado definitivamente por el Ayuntamiento ha iniciado los pasos para crear un nuevo espacio verde de 10.000 metros cuadrados en el barrio de Vallcarca. El futuro Parc Central, que comenzará sus obras a finales de año, incorporará huertos urbanos, zonas de estancia y actividades al aire libre, y se integra en la transformación global del barrio. Según recoge el medio local La Ciutat, la intervención contempla también parcelas de vivienda asequible, mejoras en la red viaria y el desarrollo de nuevas infraestructuras de servicios para la zona.

La reforma supondrá una inversión total de 8.927.124,35 euros, cifra que incluye la urbanización del nuevo parque y la próxima remodelación de los tramos de las calles de Gustavo Adolfo Bécquer y Cambrils. El calendario previsto indica que las obras comenzarán en diciembre de 2026 y tendrán una duración aproximada de 18 meses. El Parc Central ocupará el espacio delimitado entre la avenida de Vallcarca, el Viaducte de Vallcarca, la calle Gustavo Adolfo Bécquer y la calle Cambrils. El nuevo diseño prevé destinar cerca de 200 metros cuadrados a huertos urbanos y la instalación de un berenador en la zona superior. El plan pretende facilitar la gestión del agua de lluvia mediante áreas permeables y aumentar la cobertura arbórea para proporcionar sombra y mejorar el entorno.

PUBLICIDAD

Parc Central en Vallcarca. (Ayuntamiento de Barcelona)
Parc Central en Vallcarca. (Ayuntamiento de Barcelona)

La apuesta municipal busca consolidar este enclave como punto de referencia para los vecinos de Vallcarca. Tal como ha explicado la regidora de Gràcia y primera tenienta de alcaldía, Laia Bonet, la aprobación del proyecto demuestra que “en Vallcarca no se detiene la transformación para sacar al barrio de la provisionalidad en la que había estado anclado durante años”. Bonet ha subrayado que los objetivos incluyen la creación de más vivienda, mejoras del espacio público y la incorporación de zonas verdes de calidad. Además, ha aclarado que la propuesta del parque es fruto de un proceso participativo desarrollado con el vecindario y ha enfatizado: “Vallcarca no podía esperar más”.

Dos grandes áreas en el Parc Central

El Parc Central estará estructurado en dos grandes áreas diferenciadas. La primera, con un carácter más urbano y próximo a las edificaciones, será de relieve llano y acogerá vegetación, juegos infantiles, zonas para sentarse y actividades comunitarias al aire libre. La segunda zona tendrá una configuración más naturalizada, pensada para absorber el desnivel existente mediante un sistema de terrazas, en el que se situarán los huertos urbanos y el espacio de merienda. El trazado incluirá nuevos recorridos peatonales adaptados y accesibles que conectarán la avenida de Vallcarca y los jardines de Maria Baldó, pasando bajo el viaducto.

PUBLICIDAD

Plano del Parc Central de Vallarca, en Barcelona. (Ayuntamiento de Barcelona)
Plano del Parc Central de Vallarca, en Barcelona. (Ayuntamiento de Barcelona)

La transformación abarca también intervenciones en la infraestructura básica del barrio. Las primeras actuaciones comenzaron el pasado mes de julio con la construcción de una pista de baloncesto de calle, conocida como street basket, cuya finalización está prevista para las próximas semanas. Paralelamente, la reforma de la anilla de servicios de Vallcarca avanza en el área de Can Farigola, con urbanización ambientalmente sostenible y canalización de suministros en varias calles; ya han concluido los trabajos en las vías de Cambrils, l’Argentera y Calendau, mientras siguen en curso en Medes y Mare de Déu del Coll, y queda pendiente el tramo de Can Farigola.

Nueva política de viviendas asequibles

Paralelamente a la creación del parque, el desarrollo de Vallcarca también integra una política de vivienda asequible. Actualmente, el Ayuntamiento mantiene abierta la licitación para la edificación de dos nuevas promociones en los solares de Farigola 10-12 (20 viviendas) y Mare de Déu del Coll 101-109 (27 viviendas). Por otra parte, ya se ha iniciado el proceso de adjudicación de 36 pisos de alquiler asequible en la promoción Grèvol, situada en la avenida de Vallcarca 112-120, impulsada por la Fundación SALAS, la Fundación Nou Lloc y el IMHAB. Estos pisos, con entrega prevista para finales de año y seleccionados bajo criterios sociales, reservan viviendas para personas con movilidad reducida, menores de 35 años, familias monoparentales y vecinos del barrio. En total, los planeamientos urbanísticos de Vallcarca contemplan hasta 500 viviendas, de las cuales el 40% serán de protección oficial sobre suelo municipal.

Los trabajos en marcha se complementarán con la expropiación de cuatro fincas en la avenida de Vallcarca, entre las calles Ballester y Agramunt, lo que permitirá la construcción del futuro depósito pluvial. Esta infraestructura, prevista bajo la futura rambla Verda, se considera elemento esencial dentro del contexto de emergencia climática.

Pasado de derribos y casas modernistas

El terreno previsto para el parque tiene un pasado de conflicto social. Durante veinte años, la falta de avances en el plan urbanístico transformó Vallcarca en una zona de solares vacíos y edificaciones en mal estado. El derribo de la “Casita Blanca” se volvió un referente de una transformación que parte del vecindario interpretó como degradación deliberada para favorecer la especulación inmobiliaria y la adquisición de suelo a precios bajos.

En el área donde se ubicará el parque existieron antiguas casas modernistas, que resultaron entre las primeras afectadas por los derribos, según ha informado Barcelona Secreta. Entre los vecinos más activos, este espacio y sus alrededores son conocidos como la “zona cero” de los conflictos de vivienda en el barrio.

La situación contribuyó al fortalecimiento del tejido asociativo local. Diversos colectivos han señalado que la construcción del parque y la futura Rambla Verda —proyecto que aún implica la expropiación de inmuebles donde residen 15 familias— pueden derivar en procesos de gentrificación, expulsando a residentes históricos y favoreciendo la llegada de nuevos habitantes con mayor capacidad económica.

Temas Relacionados

BarcelonaCataluñaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Según UGT, el acuerdo firmado entre la patronal, CCOO y Fetico “elimina derechos a muchos trabajadores de los distintos territorios generando una desigualdad inmensa entre trabajadores antiguos y nuevos”

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

La secretaria del expresidente aparece señalada en el auto de la Audiencia Nacional, mientras su hermana Antonia será juzgada por presunta prevaricación urbanística

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Según ha adelantado ‘El País’, el magistrado solicita ayuda judicial de las autoridades norteamericanas para investigar las presuntas irregularidades sobre el rescate de la aerolínea

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Europa podría tener su primera pastilla de pérdida de peso: la Agencia Europea de Medicamentos recomienda la aprobación de Wegovy

La propuesta será ahora revisada por la Comisión Europea para autorizar su comercialización

Europa podría tener su primera pastilla de pérdida de peso: la Agencia Europea de Medicamentos recomienda la aprobación de Wegovy

El Supremo rechaza la petición de la Comunidad de Madrid y Vox de suspender la regularización de migrantes tras recibir más de medio millón de solicitudes

El pronunciamiento del órgano judicial se ha producido tras una vista celebrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo

El Supremo rechaza la petición de la Comunidad de Madrid y Vox de suspender la regularización de migrantes tras recibir más de medio millón de solicitudes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Rechazada la petición de un padre para que su hija menor trans, de 12 años, sea restituida a Italia: la Justicia considera que su voluntad de no retorno es madura y relevante

Isabel Díaz Ayuso revalidaría su mayoría absoluta en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2027 con dos escaños más

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

ECONOMÍA

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

DEPORTES

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez

Guardiola se despide del Manchester City: “No tengo planes para entrenar por un tiempo, pero necesito dar un paso atrás”