Receta de arroz caldoso de pollo y champiñones, un plato delicioso y saludable para combatir los excesos de Navidad

Esta es la guía para conseguir la paella perfecta

Con la Navidad llegando a su fin, las comidas copiosas propias de estas fechas parecen estar ya pasando factura. Y es que, sin que sea necesario tener como objetivo la pérdida de peso, son muchas las personas que están deseando volver a un estilo de vida saludable y recuperar su alimentación equilibrada. Una opción ideal para quienes quieren combatir los excesos gastronómicos es el arroz caldoso de pollo y champiñones, una receta fácil y deliciosa. A ello se une que este plato se hace con ingredientes sencillos y nutritivos.

Nada reconforta más en los días frescos que un buen plato de arroz caldoso de pollo y champiñones. Esta receta tradicional española destaca por su textura cremosa y su sabor exquisito, que combina la suavidad del arroz con la jugosidad del pollo y el aroma de los champiñones frescos. Es un plato ideal para compartir en familia o con amigos y fácil de preparar.

El arroz caldoso de pollo y champiñones es un clásico de la cocina casera en España. Su origen se encuentra en las regiones del Levante y del interior peninsular, donde el arroz en su versión caldosa es protagonista de reuniones familiares. Hay muchas variaciones, puesto que admite verduras de temporada y diferentes tipos de setas. Lo habitual es acompañarlo con pan crujiente y un vino blanco.

Receta de arroz caldoso de pollo y champiñones

Arroz caldoso de pollo y champiñones. (AdobeStock)

El arroz caldoso de pollo y champiñones se caracteriza por su caldo sabroso y por la cocción lenta que permite que el arroz absorba todos los aromas. La técnica principal consiste en sofreír el pollo y los champiñones para luego cocer el arroz en un caldo abundante, logrando así una textura melosa y un sabor intenso.

Tiempo de preparación

El tiempo total aproximado de elaboración de esta receta es de 50 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 15 minutos

Sofrito y sellado: 10 minutos

Cocción final: 20 minutos

Reposo: 5 minutos

Ingredientes

300 g de arroz bomba o redondo

1 pechuga de pollo (o muslos deshuesados) en trozos

250 g de champiñones frescos laminados

1 litro de caldo de pollo (mejor si es casero)

1 cebolla mediana picada fina

2 dientes de ajo picados

1 pimiento verde italiano troceado

1 tomate grande rallado (o 2 pequeños)

100 ml de vino blanco

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Unas hebras de azafrán o colorante alimentario

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra al gusto

Perejil fresco picado (opcional para decorar)

Cómo hacer arroz caldoso de pollo y champiñones, paso a paso

Arroz caldoso. (AdobeStock)

Calienta aceite de oliva en una cazuela amplia y dora los trozos de pollo salpimentados hasta que estén dorados. Reserva. Añade la cebolla, el ajo y el pimiento verde a la cazuela y sofríe a fuego medio hasta que la verdura esté blanda. Incorpora el tomate rallado y cocina unos minutos más hasta que se evapore el jugo. Agrega los champiñones laminados y rehoga hasta que suelten el agua y reduzcan. Añade el pimentón dulce y, justo después, el arroz. Sofríe el arroz un par de minutos para que absorba los sabores del sofrito. Vierte el vino blanco y deja que evapore el alcohol. Incorpora el pollo reservado, la hoja de laurel, el azafrán y el caldo caliente (aproximadamente tres partes de caldo por una de arroz). Cocina a fuego medio durante 18-20 minutos, removiendo ocasionalmente para que el arroz no se pegue y el caldo se mantenga abundante. Añade más caldo si ves que se seca demasiado. Prueba de sal y ajusta al gusto. Cuando el arroz esté tierno y el caldo tenga la textura deseada, retira del fuego y deja reposar tapado durante cinco minutos. Sirve caliente y, si quieres, espolvorea perejil fresco por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 390 kcal

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 58 g

Proteínas: 22 g

Fibra: 3 g

Sodio: 1,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz caldoso de pollo y champiñones se puede conservar en la nevera, en un recipiente hermético, hasta 48 horas. Es recomendable recalentar a fuego bajo y añadir un poco de caldo o agua si el arroz ha absorbido demasiado líquido. No se recomienda congelar, ya que la textura del arroz puede cambiar.