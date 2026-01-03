David Céspedes, doctor: “Cinco bebidas que son oro para tu cerebro”

Doctor expone cinco bebidas que son oro para nuestro cerebro. (Composición fotográfica)

A menudo, se selecciona aquellos alimentos que permitan alcanzar una vida plena en salud y, evidentemente, no es un criterio erróneo. Sin embargo, si nuestro objetivo también consiste en conseguir claridad mental, debemos prestar atención a 5 bebidas concretas.

De este modo, el doctor David Céspedes, médico que divulga desde su cuenta de Tiktok, expone 5 bebidas “que son oro para tu cerebro”. Desde el zumo de remolacha que mejora la circulación, hasta el té verde con su potente evidencia científica, todas aportan algo.

Algunas de las propuestas como el café orgánico sorprenden por ir a contracorriente de ciertas creencias populares que perciben el consumo de esta sustancia como dañino para el cerebro. A pesar de ello, “la evidencia científica muestra otra cosa muy distinta”, apunta el médico.

Zumo de remolacha

La primera bebida destacada es el zumo de remolacha, un alimento abundante en nitratos naturales que el cuerpo transforma en óxido nítrico. Gracias a esto, se favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, lo cual mejora la circulación y el flujo de oxígeno hacia distintos órganos, incluido el cerebro.

Zumo de remolacha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mejor irrigación cerebral se asocia con un rendimiento cognitivo más eficiente y con la prevención de problemas cardiovasculares. No obstante, el vídeo advierte sobre la importancia de consumirlo acompañado de proteínas y fibra, preferiblemente después de las comidas, para evitar picos de glucosa (subidas de azúcar en sangre).

Té verde

Se trata de una de las bebidas más estudiadas en relación con la salud cerebral: té verde. En el vídeo se cita una investigación realizada en Japón con más de mil participantes. En este estudio, se descubrió que quienes consumían dos o más tazas al día presentaban un 43 % menos de riesgo de desarrollar demencia.

Una taza de té verde. (Freepik)

Este efecto se atribuye a su alto contenido en antioxidantes y antiinflamatorias, como las catequinas, que ayudan a reducir el daño celular y la inflamación. A su vez, según el portal de referencia en avances médicos “Farmacosalud”, estas propiedades optimizan la plasticidad sináptica, regula el metabolismo y elimina las proteínas tóxicas que guardan relación con el Alzheimer.

Cúrcuma latte

La tercera propuesta es el llamado cúrcuma latte. Esta bebida cada vez más popular en entornos relacionados con la nutrición funcional posee un ingrediente clave: la curcumina. Consiste en un compuesto activo de la cúrcuma, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Cúrcuma y jengibre. (Freepik)

La curcumina ayuda a reducir el estrés oxidativo y, según el sanitario, “a limpiar” la acumulación de placas cerebrales. Estas se encuentran asociadas a enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Café y té matcha

Uno de los puntos más llamativos es la inclusión del café orgánico como aliado del cerebro. Frente a la (tan extendida) creencia de que la cafeína puede resultar perjudicial, el doctor Céspedes afirma que, en dosis adecuadas, el café mejora la memoria y reduce el riesgo de depresión. Además, señala que el consumo moderado de café podría ayudar a prevenir la acumulación de placas amiloides en el cerebro.

Manos de personas que sostienen tazas de café. (Europapress/SERHII SOBOLEVSKYI)

La lista se cierra con el té matcha, una variedad concentrada de té verde en polvo que conserva una mayor cantidad de antioxidantes. “Té verde, pero multiplicado por diez: más antioxidantes, más energía limpia y, por supuesto, más protección celular” cuenta el experto. Por último, recomienda su mezcla con aceite de coco debido a que proporciona una sensación de claridad mental sin los picos y bajones habituales de otras bebidas estimulantes.