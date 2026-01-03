Cristina Pedroche estalla contra las críticas por su vestido de las Campanadas: “Es arte, no entienden ni el concepto ni absolutamente nada”

Cristina Pedroche, en 'Zapeando' (Atresmedia)

Como cada inicio de año, Cristina Pedroche vuelve a situarse en el centro de la atención mediática, aunque el interés generado por sus atuendos ha menguado en comparación con años anteriores. A pesar de que el efecto sorpresa alrededor de los vestidos de la presentadora parece haberse diluido, la cadena continúa apostando por el ‘efecto Pedroche’. Este viernes 2 de enero, la presentadora ha reaparecido en Zapeando para compartir con sus compañeros de laSexta cómo vivió la experiencia celebrando ya su duodécima Nochevieja.

El estrambótico atuendo de este año seguía el concepto de upcycling, ya que el vestido de Pedroche fue confeccionado a partir de recortes de sus estilismos de años anteriores. Sobre la propuesta, la presentadora ha enfatizado: “Todas las piezas de una persona son parte de su historia y la hacen seguir adelante”. Sin embargo, parece que no ha sido comprendida por el público general. Defendiendo tanto la propuesta creativa como el trabajo de su estilista, Pedroche afirmó: “Es moda, es arte. Josie es un visionario”.

Frente a las críticas que siguieron a la retransmisión, la presentadora no dudó en responder, tanto en televisión como en redes sociales. En Zapeando, Pedroche ha reconocido: “Todo el mundo me está criticando porque no entienden el vestido ni el concepto ni absolutamente nada, pero ya veremos cómo la gente lo va a ir haciendo”.

Cristina Pedroche bromea con sus críticas en Instagram

Pedroche defiende su vestido de las Campanadas

Eso sí, ha tirado de humor para añadir una advertencia para quienes quieran replicar la tendencia: “Para hacerlo, tienen que tener unos vestidos tan icónicos como estos”. En su cuenta de Instagram, Pedroche también se rio de las críticas al compartir una imagen de espaldas frente al reloj de Sol en la que, a conciencia, se le veía parte del culo: “A las críticas hay que darles la espalda, ¿no? Feliz año para todos”.

“No todo el mundo está preparado para entenderlo a la primera”, ha reconocido la presentadora. Desde el primer momento, Pedroche ha defendido el trabajo de Josie: “Es un dirty look, no es una cosa que se invente porque sí”.

El mensaje del ‘efecto Pedroche’

Como de costumbre, ha justificado sus elecciones estilísticas con un mensaje de carácter personal y emocional que también ha ligado con el cáncer. Pedroche ha subrayado la dimensión simbólica del diseño, al explicar que su primer vestido de las Campanadas se ha transformado en un abanico, del que cuelgan los llamadores de ángeles que utilizó durante sus embarazos. “Tiene un mensaje importante de reciclaje: todas tus piezas forman parte de tu historia y te hacen seguir adelante”.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

La audiencia del evento, transmitido este año en simulcast tanto en Antena 3 como en laSexta, ha registrado un descenso en comparación con la edición anterior y se mantiene por detrás de la obtenida por Chenoa y Estopa en RTVE durante la misma noche. Sin embargo, Pedroche se muestra convencida de que la tendencia que ha seguido y la reutilización de prendas acabará por calar en la moda española: “Ya veremos cómo la gente lo va a ir haciendo”.