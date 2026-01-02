Audiencias Campanadas 2025-2026: RTVE consolida su liderazgo y vuelve a dejar al ‘efecto Pedroche’ de Atresmedia en segunda posición

Estopa, Chenoa, Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las Campanadas (RTVE / Atresmedia)

La 1 ha vuelto a ser líder en audiencia de las Campanadas para la Nochevieja 2025-2026, tal y como indican los datos de Dos30′ que Barlovento Comunicación ha agrupado en su informe. La retransmisión, presentada en esta ocasión por Chenoa y Estopa, tras el cambio de los inicialmente previstos Andreu Buenafuente y Silvia Abril, ha logrado un 34% de cuota de pantalla y 4.993.000 espectadores en su emisión.

Además, durante el momento de las uvas ha alcanzado un 36,3% de cuota y 5.823.000 espectadores, consolidando así el dominio recuperado en 2024 tras tres años consecutivos sin alcanzar la primera posición por el ‘efecto Pedroche’. Antena 3, con su pareja habitual formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, se ha situado de nuevo en la segunda posición.

En el cómputo global, la emisión de la cadena ha alcanzado un 22,8% de share y 3.273.000 espectadores, mientras que en el minuto de las uvas los registros han sido de 24,1% de cuota y 3.871.000 espectadores. Si se compara con los datos del año precedente, Antena 3 ha experimentado un descenso de 5,3 puntos y 1.072.000 espectadores en el total de la emisión y de 7,5 puntos y 1.679.000 espectadores concretamente durante el instante del cambio de año.

Ránking total de cadenas en las Campanadas (Barlovento Comunicación)

Además de su liderazgo, el rendimiento de La 1 representa una mejora respecto al año anterior, con una subida de 2,8 puntos y 193.000 espectadores en el promedio total de la retransmisión, mientras que en el minuto clave de las uvas este aumento se ha cifrado en 3,2 puntos y 181.000 espectadores. Este crecimiento ha coincidido con una tendencia positiva en la cadena pública, impulsada por el buen resultado del especial de José Mota y la acogida favorable de las actuaciones de La casa de la música, que han ayudado a consolidar el triunfo que ya consiguieron David Broncano y Lala Chus.

El año del ‘simulcast’ con Mediaset fuera de juego

Por primera vez, Atresmedia optaba por un simulcast de las Campanadas como el de RTVE, sumando la audiencia de laSexta. Si se incluyen los datos de la cadena verde, el resultado combinado alcanza un 28,7% de cuota y 4.126.000 espectadores en la emisión global, y 30,6% y 4.916.000 respectivamente en el momento de las uvas. Esta fórmula no les da el liderazgo, pero ha permitido que el registro de cuota crezca seis décimas frente a 2024, aunque es cierto que el número de espectadores ha disminuido: hay 219.000 menos en el global y 634.000 menos en el minuto clave.

La estrategia de simulcast también ha estado presente en RTVE, donde la suma de sus cinco canales (La 1, La 2, Teledeporte, Clan y el 24 Horas) ha rozado el 43,3% de cuota y 6.961.000 espectadores en el minuto de las uvas, situándose muy por encima de cualquier otro grupo de comunicación. En contraste, el simulcast de Mediaset apenas ha alcanzado el 4,1%, registrando las Campanadas menos vistas de su historia.

Evolución de la audiencia en las Campanadas (Barlovento Comunicación)

La retransmisión presentada por Sandra Barneda y Xuso Jones desde la estación de esquí de Formigal en Telecinco ha sumado un 3,6% de cuota y 505.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 1,2 puntos respecto a 2024 y marcar el mínimo histórico del canal en el evento, tanto en la emisión completa como en el minuto clave. Cuatro, por su parte, ha repetido también el mínimo del año pasado, con un 1,5% de cuota y 208.000 espectadores, aunque ha experimentado una ligera subida de una décima en el minuto de las uvas con un 1,1% y 183.000 espectadores.

Las audiencias de las Campanadas en las autonómicas

En el ámbito de las cadenas autonómicas, TV3 ha revalidado su condición de líder absoluto en Cataluña. Su espacio especial, presentado por Miki Núñez y Laura Escanes, ha promediado un 36,1% de cuota y 916.000 espectadores, valores que aumentan hasta el 40,5% y 1.066.000 durante las uvas.

Ránking de audiencias entre las 00:00 y 00:01 en las Campanadas (Barlovento Comunicación)

Este último dato equivale a un 6,6% de cuota en el conjunto de España, situando a las Campanadas de TV3 como las terceras más vistas del país, solo superadas por las de La 1 y Antena 3. La peculiaridad de las Campanadas en la televisión canaria, emitidas una hora más tarde que en la península, ha tenido un reflejo notable en la audiencia regional: su especial ha obtenido un 72,6% de cuota en todo el archipiélago y el minuto de las uvas ha alcanzado el 76%.

