El look de Cristina Pedroche en homenaje a las víctimas del cáncer en las Campanadas: “Aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer”

La presentadora ha sorprendido con una rompedora propuesta en su duodécima retransmisión de Nochevieja, la más especial hasta la fecha

Alberto Chicote y Cristina Pedroche,
Alberto Chicote y Cristina Pedroche, en las Campanadas. (Atresmedia)

Cristina Pedroche llegaba a sus duodécimas Campanadas prometiendo romper con todo y cerrar por todo lo alto un ciclo que ha marcado su carrera televisiva. La presentadora estrella de la retransmisión más simbólica del año ha cumplido con las expectativas, volviendo a sorprender a la audiencia con un look cargado de significado.

Un año más, el estilismo de la madrileña ha sido el gran reclamo de la velada, manteniéndose bajo el más estricto secreto hasta minutos antes del descenso del tradicional carillón que da inicio al ritual de las Campanadas en la Puerta del Sol.

Justo antes de tomarse las uvas, los espectadores de Atresmedia han descubierto la sorpresa que Pedroche tenía reservada para este año, un look con el que ha culminado su particular ‘más difícil todavía’, atreviéndose a materializar la idea que, según ella misma había confesado, le costó meses aceptar por miedo a que no fuera entendida.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

El look de Cristina Pedroche

Antes de mostrar su vestido, Cristina Pedroche ha lucido una capa formada por fragmentos de todos sus looks anteriores, una metáfora con la que homenajea a las víctimas del cáncer, que tienen que recomponer su vida tras el diagnóstico que “rompe en mil pedazos” su realidad”.

“El cáncer tiene una manera cruel de romper la vida a trozos”, ha expresado visiblemente emocionada en su discurso previo a las Campanadas.

“Incluso cuando todo parece roto, hay algo que puede recomponer la red de apoyo. Estas piezas representan a pacientes, cuidadores, investigadores… Cada pieza cuenta y unidas, suman”, ha proseguido la presentadora, que ha dedicado la retransmisión a la Asociación Española contra el Cáncer.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote,
Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en las Campanadas. (Atresmedia)

La madrileña ha expresado su deseo para este 2026: “Que nadie viva esto solo, ni como paciente ni como familiar”. Y finalmente ha revelado el significado tras su estilismo: “Ojalá entendamos lo que significa este vestido, que nos recuerde que aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer con el apoyo de los demás”, ha dicho con la voz entrecortada.

Al quitarse la capa, Cristina Pedroche ha dejado ver por fin lo su secreto mejor guardado: el vestido de las Campanadas 2025-2026. Formado también por partes de anteriores looks, en el que destaca la falda hecha con las botas que lució en la retransmisión de 2020, cuando homenajeó a los sanitarios que trabajaron en la pandemia.

Pedroche cierra un ciclo

El 12 es el número estrella de la Nochevieja y, por ello, Cristina Pedroche se tomaba estas Campanadas como una forma de “cerrar el círculo”, culminando un ciclo televisivo que ha hecho historia. “Nunca se sabe si las voy a volver a dar. Si fuera una despedida, quiero que sea como si fuera mi mascletá”, expresó la presentadora en el programa Y ahora, Sonsoles a 24 horas de la retransmisión.

Aunque la comunicadora confesaba que este era el año que más ganas tenía de dar las Campanadas, lo cierto es que el proceso de creación de su estilismo no ha sido sencillo, pues ella misma rechazó de pleno la idea cuando Josie se la planteó el pasado mes de febrero: “Le dije que no lo veía y que no lo iba a hacer. Me dejó parir y en agosto ya empezó otra vez pico y pala con la misma idea”, explicó en el espacio de Sonsoles Ónega.

Cristina asegura que el concepto le pareció “excesivo” y llegó a considerar que “la gente no lo iba a entender”, pero ante la insistencia de su estilista de confianza acabó aceptando el reto para este evento que volverá a acaparar las primeras conversaciones de 2026.

