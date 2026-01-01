Todos los detalles del vestido ‘reciclado’ de Cristina Pedroche en las Campanadas: un collar de estrellas, alas de ninfa y armadura dorada

Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026 (INSTAGRAM).

Cristina Pedroche volvió a convertir las Campanadas en algo más que una cuenta atrás. En su duodécima Nochevieja al frente de la retransmisión de Atresmedia, la presentadora apareció en la Puerta del Sol con un estilismo que no solo sorprendió por su complejidad estética, sino por la carga simbólica y emocional que encerraba. A sus 37 años, la vallecana decidió que este 2025 era el momento de cerrar una etapa y lo hizo de la única manera que sabe: utilizando la moda como lenguaje.

Lejos de estrenar un vestido convencional, Pedroche apostó por un ejercicio inédito: el primer look construido íntegramente a partir del reciclaje de sus anteriores estilismos de Campanadas. Literalmente, se “puso encima” los once vestidos que había lucido desde 2014, transformándolos en una gran capa que funcionaba como archivo visual de toda una era televisiva. Cada pieza recuperada remitía a un año concreto, a una polémica, a una emoción o a un mensaje lanzado ante millones de espectadores.

Antes incluso de mostrar el propio vestido que se escondía tras la capa, la presentadora explicó su significado. “De todas las metamorfosis a las que me he sometido en los últimos 12 años, ésta ha sido la más dura de todas. Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande", comenzó diciendo.

Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026 (INSTAGRAM).

Para después aclarar: “El vestido tiene mucho de mí. También se han ido con él partes muy importantes a las que mi memoria va a permanecer aferrada siempre. Pero en la vida nos vemos obligados a cambiar la forma en que percibimos las cosas o incluso a nosotros mismos".

El proyecto no fue solo estético. Coincidiendo con su duodécimo aniversario despidiendo el año ante las cámaras, Cristina quiso que el vestido sirviera como homenaje doble: por un lado, a todas las personas que la han acompañado durante estos años y han convertido las Campanadas en uno de los momentos más comentados de la televisión; por otro, a la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que se alió para visibilizar la importancia del apoyo y el acompañamiento a pacientes y familiares. “Quiero dedicar este vestido a toda la gente que me ha apoyado y acompañado desde que me ofrecieron la primera oportunidad de despedir el año y que ha convertido las Campanadas en la experiencia más transformadora de mi vida“, compartió.

La dirección creativa volvió a recaer en Josie, estilista y cómplice de la presentadora desde hace más de una década. En esta ocasión, el reto fue especialmente complejo: desmontar once vestidos icónicos para construir uno nuevo sin caer en la acumulación caótica. El resultado fue una capa de silueta escultórica, donde convivían tejidos, volúmenes y recuerdos muy distintos, ensamblados mediante un patchwork minucioso.

Cristina Pedroche y Josie en las Campanadas 2025-2026 (INSTAGRAM).

Detalles milimétricos

En la parte frontal se mezclaban materiales como el mikado rojo de 2016 o el tafetán rosa empolvado de la capa de 2017, junto a aplicaciones de cristal rescatadas del primer vestido que Hervé Moreau diseñó para Pronovias. Los negros salpicados y el lazo que coronaba su cabeza procedían del estilismo que acompañó a la escultura dorada de 2019 y de su primer diseño firmado por Charo Ruiz. De ese mismo vestido nació también un abanico del que colgaban llamadores de ángeles, un guiño íntimo a sus embarazos.

La asimetría era una de las claves del conjunto. La manga derecha surgía del abrigo fucsia y verde lima de 2016, enriquecida con cadenas de strass del tocado que decoró su coleta en 2020. La izquierda, en cambio, estaba formada por una cascada de tul extraída de la cola del vestido de Tot-Hom con el que recibió 2018. La base de la capa partía del edredón creado por Nacho Aguayo para Pedro del Hierro en 2021, aportando estructura y volumen.

Entre los elementos más reconocibles destacaban los pechos dorados y el glúteo lateral, fragmentos de la escultura Venus MMXX que Jacinto de Manuel realizó a partir del cuerpo de Cristina en 2019. El mismo artista reinterpretó la Paloma de la Paz que fue top en 2022 y que ahora abría sus alas coronando un polisón de tafetán rosa. También aparecían flores en relieve del look de 2019, customizadas con tejidos de otras ediciones; el ala creada por BUJ Studio para el diseño de Manuel Piña de 2021; o el parche circular procedente de la tienda de campaña de refugiados que llevó como abrigo en 2023.

Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026 (INSTAGRAM).

Apenas unos segundos antes de las doce, Pedroche se desprendió de la capa para revelar el vestido interior: un minivestido de transparencias, pedrería y referencias cruzadas. La falda-joya estaba confeccionada con bordados que originalmente decoraron las botas de 2021, mientras que el pecho recreaba un collar de estrellas y cadenas recuperadas del bustier de terciopelo azul de 2016.

Ese collar conectaba con otro que enmarcaba su rostro, nacido de la tiara elaborada a partir de la mascarilla que lució el año de la pandemia, rematada con plumas del casco de Vivas Carrión. A lo largo del conjunto brillaban también los cristales creados con gotas de leche materna por la joyería Morir de Amor, procedentes del look de 2024. Además, el estilismo se completó con sandalias diseñadas a medida, fieles a la filosofía barefoot que Cristina defiende desde hace años, pensadas para respetar la anatomía del pie sin renunciar a la altura.