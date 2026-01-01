Olivia, Santiago y Ailany, los primeros bebés de este 2026: Castilla-La Mancha ha tenido dos nacimientos ex aequo a las 00:00 horas

Nacer el 1 de enero deja una anécdota familiar que siempre se recordará. Ir al hospital en pleno 31 y celebrar la Nochevieja rodeados de médicos, enfermeros y matronas, sin duda marca la entrada al año. Asimismo, los primeros bebés suelen recibir una atención especial.

En esta ocasión, el Hospital de Barbastro en Huesca ha registrado el primer parto del año en España. Elena Cortina Gistau nació a las 00:00 horas, pesando 3.250 gramos y midiendo 48,1 centímetros. Su madre, Cristina Cortina, aseguraba que “estamos muy muy felices, sobre todo de que Elena es una bebé sana y de que estamos muy bien las dos”.

El hecho de ser el primer nacimiento ha pillado de “sorpresa” a sus padres, que están muy contentos con su llegada. Simultáneamente, en Ourense, Coral Conde Cid ha venido al mundo a la misma hora en el Complexo Hospitalario Universitario, con un peso de 2,9 kilos. Mientras que en Castilla-La Mancha, Erik y María han tenido un ex aequo en la comunidad al nacer a la misma hora en dos hospitales distintos, sellando así un inicio de año lleno de vida y esperanza.

Los primeros bebés de 2026

En la provincia de Zaragoza, la llegada del primer bebé público se produjo a la 1:30 horas en el Hospital Materno Infantil Miguel Servet, con una niña de 3.360 gramos. En el Hospital de Alcañiz, ha nacido la primera bebé de Teruel a las 4:45 horas y pesó 2,855 kilos, tal y como ha recogido Europa Press.

Un poco más al norte, en el País Vasco, los primeros nacimientos también fueron de niñas. Ailany nació a las 0:29 horas en el hospital de Basurto en Bizkaia, con un peso de 2,550 kilos. Mientras que Libe llegó al mundo en el hospital de Mendaro (Gipuzkoa) a las 2:43 horas, adelantándose casi un mes a la fecha prevista. La de Álava ha sido Nora que ha llegado al HUA Txagorritxu a las 3:17 horas y pesó 4,040 kilos.

Por su parte, el primer nacimiento en La Rioja ha sido a la 1:11 horas en el Hospital San Pedro de Logroño. La niña, Paulina, nació por cesárea, pesó 2,990 kilos y midió 48 centímetros. El Gobierno riojano ha afirmado que “se encuentran bien”. Al lado, Salomé fue la primera a las 2:23 horas en el Área Materno Infantil del Hospital Universitario de Navarra. El Gobierno foral ha informado que tanto la niña como la madre se encuentran en buen estado tras el parto.

Las familias de Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia (Europa Press)

Continuando por las Comunidades Autónomas del norte, en Cantabria, Nel ha tomado la delantera en el Hospital Valdecilla de Santander al nacer a las 00:04 horas con 3,535 kilos. Muy cerca, en Asturias, el primer nacimiento de 2026 fue el de Mía Adhara, quien pesó 3,035 kilos y nació a las 00:36 horas en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo, según la Consejería de Salud. Finalmente en Galicia, Coral Conde Cid ha sido la primera de Ourense al llegar a las 00:00 horas, con un peso de 2,900 kilos.

Valeria nació en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a las 00:38 horas, con 3,880 kilos. Y el tercer nacimiento gallego ha sido el de Lucan Mikiel a las 00:49 horas en el Hospital Público de A Mariña, con 3.300 kilos. Si nos acercamos a la capital, el Hospital Universitario Infanta Leonor recibió a Santiago a la 1:10 horas con un peso de 3,180 kilos. Según la Consejería de Sanidad, tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud.

Bajando por la geografía en Castilla-La Mancha, Erik y María nacieron a la medianoche del 1 de enero. Erik fue el primer hijo de Diego y María, vecinos de Alcázar de San Juan, con un peso de 3,9 kilos y 51,5 centímetros. Al mismo tiempo, en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, María Isabel y Julián recibieron a su primera hija, María, con 3,610 kilos y 51,5 centímetros.

Lissandro Gabriel Hernández Ruiz fue el primer bebé de Cuenca, nacido a la 1:13 horas, con 3,720 kilos y 49,5 centímetros, hijo de Esther Abigail y Francisco Javier Hernández. Carmen nació a la misma hora en Toledo, con 50,5 centímetros y 3,4 kilos, hija de Mari Carmen y Emmanuel. Mientras, en Guadalajara, Lucía fue la primera bebé, con 2,930 kilos y 49,5 centímetros, segunda hija de Raquel e Ismael.

En Extremadura, Jandrel Xavier fue el primer bebé del año, nacido a las 00:40 horas en Cáceres, con 2.600 kilos. Irene nació a las 06:15 horas en Llerena, con 2,740 kilos, y Sofía lo hizo a las 06.56 en Mérida, con 3,480 kilos. A 270 kilómetros, llegó Cloe en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, siendo la primogénita de María José y Francisco Javier. La pequeña pesó 3.250 gramos y midió 49 centímetros.

En la otra punta de Andalucía, nació David, en el Materno Infantil Princesa Leonor del Hospital Torrecárdenas de Almería, a las 2:26 horas, con un peso de 2.900 gramos y 49 centímetros. En Cádiz, el Hospital Universitario de Jerez acogió a Dafne a las 00:32 horas, con 3.980 gramos y 53,5 centímetros; es hija de Judith y Ezequiel, y hermana de Fernando, de cuatro años.

Olivia, el primer bebé nacido en Baleares en 2026 (SON ESPASES)

En Córdoba, Elena fue la primera bebé de 2026 en el Hospital Universitario Reina Sofía a la 1:24 horas, con un peso de 2.850 gramos y 48 centímetros. Sus padres, Aurora y Rafael, ya tenían tres hijos varones y ahora celebran la llegada de la “muy deseada por todos” primera niña. En Granada, Naima fue la primera hija de María y Francisco José, nacida a las 00:40 horas en el Hospital Clínico San Cecilio, con 3.160 gramos y 51 centímetros.

Mateo, hijo de Inmaculada y Antonio, fue el primer bebé de Jaén, nacido a las 2:03 horas en el Hospital Universitario, con 3.390 gramos y 50 centímetros. En Málaga, Sofía nació en el Hospital Universitario Costa del Sol a las 00:37 horas, con 2.560 gramos y 47 centímetros, siendo la primera hija de Carlota y Daniel. Noa fue la primera bebé de Sevilla, nacida a las 4.50 horas, hija de Ana y Juan Antonio, quienes ya tienen otros tres hijos. Noa pesó 3.240 gramos y el parto fue rápido, según la información oficial.

En las islas Baleares, Olivia Sánchez Salazar nació a las 00:50 horas en el Hospital de Son Espases, con un peso de 2.580 gramos. Aunque en Canarias, el primer nacimiento se registró en el Hospital Universitario de La Palma a las 00:07 horas, con un niño de 2.800 gramos. En Gran Canaria, otro niño nació a las 00:29 horas con 3.800 gramos.

Por su parte, en Tenerife, una niña llegó al mundo a las 00:46 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con 3.415 gramos. Sin duda, la llegada de los primeros bebés de 2026 ha llenado de ilusión y expectativas a sus familias, a la par que los hospitales españoles vivían una Nochevieja y un Año Nuevo marcados por el inicio de nuevas vidas.

Con información de Europa Press