Ver los fuegos artificiales de Australia, bañarse en la playa o una acampada lejos de la civilización: hablamos con los que no quieren pasar la Nochevieja en casa

Los fuegos artificiales en Australia por Nochevieja (Canva)

Todos guardamos un recuerdo especial en esas Nocheviejas que pasamos con toda la familia; cuando éramos pequeños y podíamos disfrutar de nuestros abuelos, primos y tíos. Pero ¿te imaginas poder pasar el primer día del año en un lugar remoto o en el otro extremo del planeta? A pesar de que las Navidades tradicionales tienen un lugar especial en la memoria, cada es más frecuente que familias, amigos y parejas se lancen a una nueva aventura: pasar el Año nuevo fuera de casa.

“Nosotros vamos a pasar la Nochevieja en Sídney”, afirma Rubén, un madrileño de 22 años que ha viajado junto a su mejor amigo. El motivo de su viaje ha sido Irene, que este año se ha ido de Erasmus a Australia, y tanto él como su pareja, Nikolás, también de 22 años, “querían pasar el Año Nuevo juntos”, explica para Infobae España. La idea la planearon hace unos meses y la emoción se palpa en el ambiente al poder disfrutar de una playa con sol en pleno invierno español y de los “fuegos artificiales”; ya que “se supone que son bastante espectaculares”, confirma ella.

Según nos cuentan, “lo que más me ilusiona es poder celebrarla en un lugar como es Australia y de conocer nuevas culturas”, asegura Niko. Aunque, este año será aún más emocionante para Irene, ya que con la visita de su pareja puede cumplir un sueño: “Nunca le he dado un beso a alguien cuando dan las doce”. Su testimonio se suma al de cientos de españoles que apuestan por una nueva tendencia, que es posible que haya venido para quedarse.

“Lo justo para poder desconectar y aprovechar bien la experiencia”

En el caso de Cristina Ladrón, una granadina de 21 años, las Nocheviejas siempre han sido algo diferentes: “En mi familia nunca ha sido una celebración estrictamente conocida como ‘familiar’, sino más bien un momento para compartir con amigos cercanos”, nos cuenta. Y es que desde que era pequeña ha celebrado la noche con los amigos de sus padres y sus hijos, ya sea en “casa o yendo a otros lugares”. Esta vez ha dado un paso más y “lo pasaré viajando con amigos”.

Concretamente, irá a Barcelona “porque nos apetecía hacer algo diferente y especial, salir de la rutina y aprovechar el fin de año para vivir una experiencia nueva juntos”, relata. Lo bueno de salir de lo convencional les va a permitir “conocer el lugar, pasar tiempo juntos, hacer planes tranquilos y disfrutar del viaje sin prisas”. Pero aunque algunos no puedan permitirse muchos días de vacaciones, Cristina asegura que no es necesario tener tantos días disponibles. En su caso, viajarán “4 días, lo justo para poder desconectar y aprovechar bien la experiencia”.

Sin duda, “preparar algo más especial” es el toque favorito para Cristina en estas fiestas. Y es que “aprovechar estas fechas para vivir experiencias diferentes” es ideal para crear nuevos recuerdos con los que más quieres: “Viajar hace que la celebración sea más bonita y única”, argumenta. De hecho, uno de los recuerdos más singulares que guarda en la memoria es cuando “pasé la Nochevieja en una casa cueva en el campo con amigos de mis padres. Se me cayó un diente esa noche y, como apareció un ratón por allí, en mi inocencia de niña pensé que era el Ratoncito Pérez”.

Una Nochevieja diferente recibiendo el año en la montaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una acampada lejos de la civilización: “Surgió un poco de locura”

Pero ¿cómo es la mejor forma de preparar unas fiestas diferentes? Para Lian Sanz la opción más viable, sin duda, es hacerlo de imprevisto. “Esta Nochevieja la voy a pasar en Santander, en el campo. Vamos a acampar”, nos narra. Bajo el pretexto de hacer “algo diferente”, la idea “surgió un poco de locura, hablando”. Ahora, la joven de 22 años, y que es de hacer planes “locos”, se prepara para salir hoy mismo y llegar a su destino, donde espera perder toda comunicación con la civilización.

Entre sus principales objetivos espera “ver un poco el campo, aprovechar de las costas del norte, los paisajes... y desconectar un poquito de todo”. Pero no lo va a hacer sola, a su viaje se ha sumado “una chica que conocí en el Erasmus” el año pasado y comparte su idea: “Hacer algo más innovador”, expresa. Porque, a pesar de que todos los Años Nuevo “suelen ser especiales de una manera u otra”, este 31 de diciembre “va a ser una celebración completamente diferente al ser la primera que paso alejada de mi familia”. Lian es sincera, y aunque asegura que “no sé qué me va a deparar” esta aventura, lo que está claro es que “a primera vista, luce un plan bastante guay”.

“Este año, de repente, nos ha dado por ir fuera de Madrid”

Aunque salir con los amigos o hacer nuevos planes con ellos es muy divertido, no todas las fechas especiales tiene por que hacerse con las amistades. Alejandra, una madrileña de 22 años, celebrará esta Nochevieja junto a “mis dos tíos, mi prima y su novio, mis padres, mi hermana y mi perro” en Granada. Y es que, como nos comenta “este año, de repente, nos ha dado por ir fuera de Madrid”. Sus fiestas suelen hacerse en algún “hotel por Madrid o cerca, como Segovia o Toledo”; para poder tener un mayor espacio y diversión, sobre todo en esos años en los que viene familia que vive fuera de España.

No obstante, este año “han subido aún más los precios de la gala de Nochevieja que dan en los hoteles” y han tomado la decisión: “Aprovechamos y visitamos y nos quedamos en Granada todo el fin de semana”, exclama emocionada. La idea es poder disfrutar cuatro días de la ciudad andaluza con la familia, porque “normalmente no solemos coincidir mucho todos a la vez”, asegura.

Asimismo, comenta que “me gusta preparar algo más especial porque ahora tenemos la oportunidad. Si se puede hacer, prefiero que se haga a esperar o posponerlo. Nunca se sabe qué puede pasar”. Además, esta época del año “la vemos perfecta para ir a Granada, que es una ciudad que hay que visitar cien por cien en España”. De esta forma, han aprovechado que poco a poco los hijos más pequeños se van haciendo mayores y no tienen que estudiar.

Una Navidad con la familia (Canva)

Una Nochevieja diferente, pero “con mis personas favoritas”

Con estos testimonios ha quedado claro que lo importante de las fiestas es pasarlo con los que más quieres. Un pensamiento que, a pesar de las diferentes tradiciones entre países, se respeta de manera universal. En Alemania, concretamente, el Año Nuevo se recibe comiendo y bebiendo con los amigos, pero “siempre con fuegos artificiales”, nos relata Hanna Dorothea Jahn. Al igual que otros miles de personas, para este 31 ha decidido viajar para recibir el año con su pareja que reside en España. De esta manera, “es la primera vez que celebro el Año Nuevo en Madrid”, asegura.

Para festejar su primera Nochevieja con su novio, Alejandro, ha decidido bajar “ocho noches” a Madrid y conocer sus tradiciones. Hanna siempre ha sido firme en sus pensamientos: “Creo que lo que hace que esta noche sea especial es más la gente que el lugar. Pero en general prefiero una Nochevieja diferente, porque así empiezas el año con una nueva experiencia y un recuerdo especial”, explica para Infobae España.

Todavía no ha vivido la experiencia española, pero tiene claro que “me gustaría pasar esta noche en otro lugar que no sea mi casa; pero de nuevo con mis personas favoritas”. Por eso, al final no importa si recibes el año en un lugar o en otro, lo mejor es pasar las Navidades con aquellos a los que más queremos.

En el caso de Irene, por ejemplo, que va a vivir una experiencia única en Sidney, tiene claro que “volvería a hacer una Nochevieja más especial, pero en unos años. La siguiente Navidad quiero pasarlas con mi familia”, comenta. Porque, como asegura su amigo Rubén, que ha viajado hasta Australia: “Son las fechas en las que más nos juntamos” y al final eso es lo que prevalece.