Fernando Azor, psicólogo: “Estas estrategias son muy útiles para gestionar el miedo”

Propone ejercicios de respiración y exposición controlada para reducir los síntomas físicos asociados a la ansiedad

Fernando Azor, psicólogo, habla sobre el miedo

La relación entre las emociones y la sintomatología física en ciertos trastornos psicosomáticos revela una tensión pocas veces abordada: el modo en que los recursos psicológicos inciden directamente en respuestas fisiológicas del organismo.

Los trastornos psicosomáticos, como el colon irritable, la dispepsia funcional o la somatización de la ansiedad, muestran cómo el malestar emocional puede traducirse en manifestaciones físicas, afectando la calidad de vida de quienes los padecen.

Estas afecciones suelen caracterizarse por síntomas persistentes que no siempre encuentran una causa orgánica clara, lo que puede generar frustración tanto en pacientes como en profesionales de la salud. El cuerpo expresa a través de molestias digestivas, dolores musculares o espasmos lo que muchas veces no encuentra salida en el plano psicológico.

Comprender esta conexión resulta fundamental para el diagnóstico y el abordaje clínico, ya que el tratamiento efectivo depende tanto de la intervención médica como del acompañamiento psicológico. Además, la evidencia científica reciente ha puesto en foco la interacción entre el sistema nervioso y el digestivo, conocida como eje intestino-cerebro, lo que refuerza la importancia de una mirada integral sobre estos cuadros.

El psicólogo Fernando Azor, quien difunde herramientas y estrategias para el manejo de estos cuadros en su cuenta de TikTok (@azorfernando), sostiene que existe “una parte emocional que agrava la sintomatología física”, situando la dimensión psicológica como un factor determinante en la experiencia corporal de muchos pacientes.

Reconocer el vínculo

Azor hace hincapié en la importancia de reconocer este vínculo para evitar enfoques exclusivamente biomédicos que pueden dejar de lado aspectos clave del bienestar emocional. Según explica, muchos pacientes encuentran alivio cuando logran identificar el origen emocional de sus síntomas y reciben orientación sobre cómo abordarlos desde una perspectiva psicológica.

En esta intervención, Azor destaca la eficacia de la respiración diafragmática, una técnica que, según explica, “va a ayudar mucho a que las respuestas involuntarias del intestino se suavicen, esos espasmos se van a suavizar”.

Respiración

Para el especialista, el objetivo es atenuar los efectos de la ansiedad sobre el aparato digestivo, aportando una alternativa “que va a ayudar mucho” al control de los síntomas. La respiración diafragmática permite activar el sistema nervioso parasimpático, favoreciendo la relajación y el equilibrio corporal.

Sin embargo, advierte que se trata de un tratamiento paliativo y no exclusivo del ámbito psicológico, aunque suele formar parte de la rutina de entrenamiento en consulta para quienes presentan molestias intestinales asociadas al estrés o la ansiedad.

Enfrentar el temor

Azor también introduce una estrategia menos convencional para enfrentar el temor y la anticipación de un episodio: el uso de pañal. “Si queremos reducir el miedo y la anticipación, hay un tipo de tarea que yo pido con frecuencia y es el uso de pañal”, indica en su vídeo.

Reconoce que esta sugerencia implica un desafío emocional, ya que “no todo el mundo se ve con la fuerza de poder hacer algo así”. El sentido de esta recomendación apunta a confrontar de manera controlada el principal temor de algunos pacientes: “El objetivo principal del pañal es: si mi temor es poder hacérmelo encima, voy a empezar a actuar en consecuencia para poder vivir con esa posibilidad”, sostiene Azor.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Esta estrategia que explica el experto busca reducir la carga anticipatoria y generar mayor confianza en el manejo de los episodios, permitiendo que el paciente recupere progresivamente su autonomía en situaciones cotidianas.

