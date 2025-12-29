Mario, español viviendo en Australia: “Tardo 4 horas de trabajo en cubrir el alquiler de un mes”

Mario dice que trabajar en la temporada del algodón es el mejor momento para ganar dinero en Australia (TikTok @lega.wave / Montaje Infobae)

Mario es un joven que emigró desde España hace seis años a Australia y se ha vuelto viral tras compartir las entrañas económicas de su vida en el continente oceánico. Tras más de un lustro de experiencia en el país, Mario ha logrado descifrar la fórmula para maximizar el ahorro en uno de los sectores más duros pero lucrativos del país: la temporada del algodón.

A través de un reciente video, el creador de contenido analiza una realidad que parece imposible para muchos trabajadores en España. Se refiere a la capacidad de cubrir el coste de vida básico de una semana entera trabajando apenas siete horas. El joven deja claro que, aunque la exigencia física es máxima, la recompensa económica en la industria del algodón no tiene competencia en el mercado europeo actual.

Mario, creador de contenido con más de 6000 seguidores en TikTok (@lega.wave en redes sociales), afirma que cuando más dinero se gana en el país del continente oceánico es trabajando durante las temporadas. La del algodón, de la que habla en este vídeo, es un ciclo anual que abarca la siembra en primavera y la recolección en otoño. Ocho meses de dedicación para poder ahorrar mucho dinero.

Todos los gastos cubiertos en apenas medio día de trabajo

Instalado en una zona rural para la campaña agrícola, Mario explica que percibe una media de 85 dólares por hora. Con este nivel de ingresos, el tiempo necesario para costearse sus necesidades básicas se reduce drásticamente, permitiéndole una libertad financiera envidiable. “Tardo 4 horas de trabajo en cubrir el alquiler de un mes”, afirma el emigrante.

Sin embargo, los seis años de Mario en Australia le han enseñado que el dinero tiene un precio físico. Aunque sus gastos se cubren en una mañana, el joven no se detiene ahí. Mario relata que trabaja los otros seis días y medio restantes de la semana bajo condiciones de extrema intensidad.

El desglose de los gastos se divide de la siguiente manera: 140 dólares semanales en alquiler, 90 dólares en comida y en transporte, al vivir cerca, se gasta únicamente 20 dólares en gasolina. “Al final, pago todo más o menos en medio día de trabajo”, afirma Mario.

Trabajo duro y físico, pero recompensado económicamente

Mario relata que también trabaja muy fuerte los otros seis días y medio restantes de la semana. “Trabajo como un esclavo”, confiesa sin filtros. Se refiere a las jornadas agotadoras que caracterizan la cosecha del algodón. No obstante, el incentivo es claro: todo el dinero generado a partir de ese primer medio día de trabajo es “pura obra”; ahorro neto destinado a sus proyectos personales o futuros viajes.

A diferencia de quienes llegan a Australia buscando vacaciones pagadas, Mario habla con la voz de la experiencia. Tras seis años en el país, su historia es la de un expatriado que ha sabido superar la dureza del trabajo físico para construir una base económica sólida. Esta mentalidad le permite transformar el cansancio físico en un patrimonio real, aprovechando un sistema donde cada hora se traduce directamente en libertad financiera.