España

Una familia con tres hijos lleva 7 años dando la vuelta al mundo en autocaravana: “Es una vida simple, pero no fácil. Siempre puedes volver. ”

En 2018 empezaron una aventura que educa a sus hijos a relacionarse con todo el mundo, a adaptarse, a observar y a cuestionar

Guardar
La familia cree que lo
La familia cree que lo difícil es iniciar, pero una vez arranca todo se vuelve más fácil (Instagram @losmundo.es / Montaje Infobae)

Marta y Daniel son padres de tres hijos que decidieron que la crianza de sus niños (Tao, Dhara y Erik) querían que fuera sobre las ruedas de una autocaravana. Para ello, en 2018 iniciaron una aventura que les está llevando a dar la vuelta al mundo y a darles una infancia que sale de la cotidianeidad. Así, los cinco integrantes viven una vida nómada descubriendo el mundo y rompiendo barreras.

La planificación de la idea es la siguiente según su página web: cuatro años de Ushuaia a Alaska, dos en Australia y Asia, otros dos en África y Europa lo dejan para la vuelta. Hoy están en el gigante africano con lo que ya han recorrido todo el continente americano, el asiático y el oceánico.

Su proyecto está documentado en internet: Los Mundo se hacen llamar en redes sociales. Cuentan con muchos seguidores (255.000 solo en YouTube) que están atentos de las aventuras de esta familia poco convencional. En su web se pueden encontrar vlogs donde enseñan su viaje y por qué sitios están pasando y una explicación paso a paso de su viaje así como una guía por si alguien quiere replicar su aventura.

¿Cómo es vivir en una autocaravana dando la vuelta al mundo?

En una entrevista para Rac 1, los protagonistas respondieron a todo tipo de preguntas. En cuanto a los días previos a iniciar el viaje, admiten haber tenido miedo, pero lo aceptan como lógico por tener que enfrentar situaciones familiares, con el entorno, con el sistema y con uno mismo. “Una vez arranca ya todo se vuelve más fácil”, explica.

Vivir en una autocaravana implica compartir mucho, tener poco espacio para uno mismo y lidiar con las manías del otro las 24 horas sin poder separarse, confirman los padres. “No es cómodo vivir en un camión, implica una logística constante que consume mucha energía”, sigue diciendo sobre las cosas básicas que se dan por hecho, pero que en esas circunstancias hay que trabajarlas como buscar agua, gestionar residuos o limpiar.

La enseñanza de los hijos se hace mediante homeschooling (educación en casa). Los padres mencionan que han aprendido a relacionarse con todo el mundo, a adaptarse, a observar y a cuestionar. Además, son conscientes de que con el paso del tiempo y cuando los niños se van haciendo mayores, las inquietudes aumentan y necesitas una mayor estabilidad. Para responder a estas cuestiones, los padres prevén que el cambio será “orgánico” mediante estancias más largas, menos movimiento u otros proyectos.

El término hogar significar estar juntos para esta familia nómada

El término hogar para ellos es estar juntos. “No tiene que ver con un país ni con dirección”, explica el padre de la familia. Además, en la entrevista para el medio catalán explican la libertad que te deja este estilo de vida: “Lo compensa todo. Y algo importante: siempre puedes volver. Lo que dejas atrás sigue ahí. Lo difícil es irte. Volver es mucho más fácil de lo que creemos”.

Las principales ciudades del ranking reúnen familias en busca de reencuentros, devotos en peregrinaje, curiosos gastronómicos y viajeros atentos a los monumentos más emblemáticos.

Así, esta familia vive una vida que se ha visto muchas veces en el cine como en la película de Nomadland (la película ganadora del Óscar donde una mujer que lo ha perdido todo emprende un viaje en una caravana). Consigue salir de la pantalla y lo ha llevado a la realidad, pero con libertad de elección, tanto de marchar como de volver.

Temas Relacionados

Viajes en AutocaravanaAutocaravanaViajes NiñosEspaña NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Todos los compromisos y celebraciones que les esperan a las casas reales europeas en 2026: cumpleaños centenarios, polémicos juicios y aniversarios

Los miembros de la realeza europea comienzan los preparativos de un año cargado de eventos y compromisos judiciales

Todos los compromisos y celebraciones

Rosalía conquista Apple España con tres de sus éxitos entre las 10 canciones más escuchadas hoy

El tema que encabeza la lista este lunes es parte del álbum LUX, el cuarto disco de la cantante española

Rosalía conquista Apple España con

Casa Real publica el álbum de la princesa Leonor y la infanta Sofía en 2025: escenas privadas y varias fotos inéditas

La institución ha revelado una serie de imágenes para resumir el año de las hijas de los reyes Felipe y Letizia, marcado por la formación militar de la heredera y el inicio de los estudios universitarios de su hermana

Casa Real publica el álbum

Un juez abandona el juzgado de Palma de Mallorca por un retraso de cuatro minutos y ahora le ordenan repetir el juicio

El denunciante llegó tarde por la espera en la cola del control de seguridad y al acceder descubrió que no se iba celebrar el juicio

Un juez abandona el juzgado

Tres muertos y un herido por un alud en Panticosa en pleno Pirineo Gállego: el grupo estaba realizando esquí de montaña

El aviso de la avalancha, cerca del Balneario de Panticosa, a Emergencias ha llegado sobre las 13:00 horas

Tres muertos y un herido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del antiguo instituto de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Una asesora financiera advierte sobre

Una asesora financiera advierte sobre un error común en la gestión del dinero: “Tenerlo todo en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 29 diciembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cambio de tendencia histórico: los mayores de 55 años sufren por primera vez una tasa de paro superior que la mayoría de trabajadores de la población activa

DEPORTES

Toni Kroos habla sobre la

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español