Una familia con tres hijos lleva 7 años dando la vuelta al mundo en autocaravana: “Es una vida simple, pero no fácil. Siempre puedes volver. ”

La familia cree que lo difícil es iniciar, pero una vez arranca todo se vuelve más fácil

Marta y Daniel son padres de tres hijos que decidieron que la crianza de sus niños (Tao, Dhara y Erik) querían que fuera sobre las ruedas de una autocaravana. Para ello, en 2018 iniciaron una aventura que les está llevando a dar la vuelta al mundo y a darles una infancia que sale de la cotidianeidad. Así, los cinco integrantes viven una vida nómada descubriendo el mundo y rompiendo barreras.

La planificación de la idea es la siguiente según su página web: cuatro años de Ushuaia a Alaska, dos en Australia y Asia, otros dos en África y Europa lo dejan para la vuelta. Hoy están en el gigante africano con lo que ya han recorrido todo el continente americano, el asiático y el oceánico.

Su proyecto está documentado en internet: Los Mundo se hacen llamar en redes sociales. Cuentan con muchos seguidores (255.000 solo en YouTube) que están atentos de las aventuras de esta familia poco convencional. En su web se pueden encontrar vlogs donde enseñan su viaje y por qué sitios están pasando y una explicación paso a paso de su viaje así como una guía por si alguien quiere replicar su aventura.

¿Cómo es vivir en una autocaravana dando la vuelta al mundo?

En una entrevista para Rac 1, los protagonistas respondieron a todo tipo de preguntas. En cuanto a los días previos a iniciar el viaje, admiten haber tenido miedo, pero lo aceptan como lógico por tener que enfrentar situaciones familiares, con el entorno, con el sistema y con uno mismo. “Una vez arranca ya todo se vuelve más fácil”, explica.

Vivir en una autocaravana implica compartir mucho, tener poco espacio para uno mismo y lidiar con las manías del otro las 24 horas sin poder separarse, confirman los padres. “No es cómodo vivir en un camión, implica una logística constante que consume mucha energía”, sigue diciendo sobre las cosas básicas que se dan por hecho, pero que en esas circunstancias hay que trabajarlas como buscar agua, gestionar residuos o limpiar.

La enseñanza de los hijos se hace mediante homeschooling (educación en casa). Los padres mencionan que han aprendido a relacionarse con todo el mundo, a adaptarse, a observar y a cuestionar. Además, son conscientes de que con el paso del tiempo y cuando los niños se van haciendo mayores, las inquietudes aumentan y necesitas una mayor estabilidad. Para responder a estas cuestiones, los padres prevén que el cambio será “orgánico” mediante estancias más largas, menos movimiento u otros proyectos.

El término hogar significar estar juntos para esta familia nómada

El término hogar para ellos es estar juntos. “No tiene que ver con un país ni con dirección”, explica el padre de la familia. Además, en la entrevista para el medio catalán explican la libertad que te deja este estilo de vida: “Lo compensa todo. Y algo importante: siempre puedes volver. Lo que dejas atrás sigue ahí. Lo difícil es irte. Volver es mucho más fácil de lo que creemos”.

Así, esta familia vive una vida que se ha visto muchas veces en el cine como en la película de Nomadland (la película ganadora del Óscar donde una mujer que lo ha perdido todo emprende un viaje en una caravana). Consigue salir de la pantalla y lo ha llevado a la realidad, pero con libertad de elección, tanto de marchar como de volver.