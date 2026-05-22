Las dos condiciones que Isabel Pantoja pondrá a su hija para que se puedan reconciliar: “Quiere que, como sucedió con Kiko, sea Isa quien le llame”

Kiko Rivera, Isabel e Isa Pantoja en 'Supervivientes' (MEDIASET).

El proceso de reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija Isa Pantoja ha avanzado recientemente, pero no será posible sin que se cumplan ciertas exigencias de la artista. Tal como ha revelado la periodista Marisa Martín-Blázquez en el programa Vamos a ver, la cantante ha trasladado de forma directa sus condiciones para celebrar el esperado reencuentro con su hija.

La artista, que acaba de retomar el contacto con su hijo Kiko Rivera y se encuentra en plena gira internacional, habría trasladado a personas de confianza su deseo de que su hija realice el primer paso y sea ella quien la llame, aunque “quiere hacer todo lo posible por verse con Isa”. “Ya ha mandado algún mensaje a personas que pueden contactar con ella, porque quiere que, como sucedió con Kiko Rivera, sea Isa quien le llame”, ha concretado la periodista.

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Según ha explicado la periodista, la intención de Isabel Pantoja es que el encuentro se produzca en Canarias, lugar en el que espera que su hija acuda expresamente para mantener esa primera conversación cara a cara tras tantos años de distanciamiento: “Quiere que Isa vaya a Canarias. Y el propósito de todo esto es que quiere terminar tanto su carrera como una etapa vital importante. Quiere dejarla zanjada y estar en paz”.

Fragmento de 'Yo soy esa', una de las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja. (FlixOlé)

El reencuentro entre Isa e Isabel Pantoja

Este proceso de acercamiento se sitúa entre el regreso de la tonadillera a España, tras su concierto en Puerto Rico programado para el sábado 23 de mayo, y antes del espectáculo previsto para el 27 de junio en Sevilla. Marisa Martín-Blázquez ha detallado en Vamos a ver que las condiciones esenciales que plantea la cantante pasan, en primer lugar, porque sea Isa Pantoja quien dé el paso de contactar con ella, y, en segundo término, que sea la propia Isa quien viaje a Canarias para reunirse personalmente.

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Según la información emitida este mismo viernes en el plató de Patricia Pardo, Isabel Pantoja ha expresado que desea resolver definitivamente los asuntos importantes de su vida antes de retirarse: “Quiere dejarlo todo zanjado. No tiene intención de volver a los escenarios de forma regular, solo de manera muy puntual. Está muy contenta con la gira y cree que, con lo que está ganando, puede afrontar parte de sus deudas. Para cerrar este ciclo, quiere dejar los asuntos importantes de su vida en un estado óptimo”.

Isabel Pantoja en su concierto de Lima (Instagram)

La reacción de Isa Pantoja

Una vez recuperada la relación con Kiko Rivera hace apenas dos meses, la cantante ha optado por escribir a Isa Pantoja, su hija, con quien llevaba más de seis años sin comunicación. La joven, tal y como relató a comienzos de abril en Telecinco, recibió el mensaje “estando en un centro comercial” y confesó: “Me hubiera gustado poder gritar de alegría”, mostrando la emoción que le supuso recibir noticias de su madre tras tanto tiempo. No obstante, la joven ha dejado claro que encara este acercamiento con cautela debido a las experiencias previas de distanciamiento y el temor a una nueva decepción.

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Durante su intervención en ¡De Viernes!, Isa Pantoja detalló que tras múltiples intentos por retomar el contacto, fue en 2024 cuando decidió cesar en sus esfuerzos, incapaz de explicarse por qué su madre había cortado todo vínculo tanto con ella como con su hijo mayor, Alberto, ya que al pequeño, Cairo, ni lo conoce. El inicio de una nueva comunicación ha despertado en ella una mezcla de ilusión y miedo, como expresó al afirmar: “Estoy en una nube, pero no quiero que me hagan más daño porque no podría encajarlo”.

La propia Isa reconoció que el contacto con su madre ha sido cordial, aunque todavía escaso, y que la cita presencial aún no se ha producido. “Acordé con mi madre ‘verse’ y ‘hablar’. Su conversación fue cariñosa, pero breve. Tengo miedo, no quiero sufrir un nuevo abandono. Quiero hablar con mi madre pero no desde el rencor, quiero que me escuche. Necesito tener esa conversación y no hacerme pequeñita, no tenerle miedo. Me han pasado muchas cosas, me han operado, he tenido un hijo... y mi madre no ha estado ahí. No puedo hacer como si no hubiera pasado nada”, explicó la joven en su intervención.

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Isa Pantoja abre la vereda de la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, y cuenta los detalles de su acercamiento en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La voluntad de Isabel Pantoja es propiciar este reencuentro “después de que regrese de su último concierto en República Dominicana y antes de que dé el de Sevilla”, con el objetivo de cerrar una etapa vital y dejar resueltos los aspectos fundamentales de su vida personal antes de afrontar un futuro menos involucrado en el ámbito artístico.