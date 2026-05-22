María Parrado conquista ‘Tu cara me suena’ en su regreso a la televisión: “La gente va a poder cambiar ese recuerdo de niña pequeña”

María Parrado en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

María Parrado atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera gracias a su paso por Tu cara me suena. La artista, que esta semana se mete en la piel de Rosalía y su famosa canció La perla, se ha ganado el cariño del público gracias a unas imitaciones tan arriesgadas como la de Melody o Rocío Dúrcal. Desde su incursión siendo solo una niña en la televisión, ahora llega al programa para reinventarse como artista y meterse en la piel de compañeros de profesión.

“He ido dos veces de invitada. Ha sido una experiencia como muy divertida y tenía muchas ganas de vivirlo como concursante”, admite en una entrevista en exclusiva con Infobae. Tinet Rubira, en la rueda de prensa, confesó que la gaditana ha estado varias veces entre las propuestas de participantes; sin embargo, por diferentes cuestiones nunca llegaba a materializarse. “Me reconforta la idea de pensar de que pasa cuando tiene que pasar. Y tengo la suerte grandísima de vivirlo con estos pedazos de compañeros que poco a poco iréis conociendo más”, reflexiona Parrado.

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María Parrado en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

La artista destaca el gran esfuerzo y la dedicación que implica cada actuación: “Me lo estoy tomando de una manera muy paciente y muy positiva. Al final estamos haciendo tele, lo vamos a pasar bien y creo que lo más importante es disfrutarlo. Así que me lo estoy tomando con esa filosofía. Muy en serio, pero tranquila”. No obstante, revela que al principio pensaba que sería una experiencia más exigente para ella: “Otros años sí que pensaba que me iba a agobiar más, que no era capaz de hacerlo. Y me pilla en un momento personal y vital muy bonito en el que lo estoy afrontando de una manera como superpositiva. Si una gala lo hago peor que otra, tampoco pasa nada”.

El reto también supone una dedicación total al formato y al personaje. “Hay muchas horas de caracterización y muchas horas de ensayo. Si hay coreografía también ensayo con Miriam y con Borja, que son espectaculares, y el equipo de baile también. Hay mucho trabajo detrás, sobre todo por parte del equipo también, cosa que agradecemos todos”, confiesa Parrado a Infobae.

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En cuanto a los desafíos de cada gala, la cantante comenta que “cada una ha sido un reto por lo que conllevaba cada artista. Han sido las cuatro en cuatro registros completamente diferentes”. Además, menciona a Blas Cantó como su referente dentro del formato: “Soy fan absoluta de mi amigo Blas Cantó, tanto personal como profesionalmente lo amo. Esa Diana Navarro que nos hizo en Tu cara me suena lo tenemos todos como un momento icónico de la televisión”.

María Parrado en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

Su regreso a la televisión

Para la gaditana, volver a los concursos de televisión supone también una oportunidad para que el público descubra su evolución: “Mi última aparición en un concurso de tele fue con trece, catorce años. Ahora cumplo justo veinticinco grabando un programa que me hace mucha ilusión. Siento que la gente va a poder volver a conocerme y cambiar un poco ese recuerdo de niña pequeña, que ya hace mucho tiempo”.

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Esta vuelta a la televisión es solo el comienzo en los planes de la artista, quien no descarta nuevas experiencias televisivas: “Me doy cuenta que la tele me encanta, así que ojalá vengan muchas más experiencias”. De hecho, al ser preguntada por qué otro tipo de concurso le gustaría, responde: “Cocinar no se me da mal, entonces quizá podría ir por ahí, pero que no implique mucho riesgo lo agradecería”.