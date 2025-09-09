Berenjenas al estilo de Apulia con setas: una receta tradicional italiana para salir de la pasta

Berenjenas al estilo de Apulia, una opción ideal para salir de la pasta

La gastronomía italiana es una de las más populares del mundo. Su mayor emblema son las pastas y la pizza, pero está repleta de platos saludables y diferentes que pueden formar parte de tu dieta diaria.

Esta receta tiene su origen en la región de Apulia, en el sur de Italia, donde es tradicional disfrutarla con pan crujiente o como acompañamiento a la pasta al horno. Cada chef tiene su versión, pero la regla de oro permanece: las berenjenas se fríen, nunca se hierven.

Receta de berenjenas al estilo de Apulia con setas

Esta receta destaca por el equilibrio entre el dulzor del tomate pelado, la intensidad aromática del ajo y la suavidad de la berenjena. Al freír previamente la berenjena, se logra una textura carnosa que se integra perfectamente en la salsa. Suele presentarse tanto caliente como a temperatura ambiente, lo que la hace versátil para distintos momentos del día.

Tiempo de preparación

Preparación: 1 hora y 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 1 hora y 50 minutos

Ingredientes

800 g de berenjenas 400 g de tomates pelados 250 g de setas frescas (puedes usar champiñones) Aceite de oliva virgen extra al gusto 1 diente de ajo Albahaca fresca al gusto Sal al gusto

Cómo hacer berenjenas al estilo de Apulia con setas, paso a paso

Corta las berenjenas en cubos uniformes. Aliña con sal y déjalas escurrir en un colador durante al menos una hora para eliminar el exceso de agua y amargor. Enjuaga y seca bien las berenjenas utilizando un paño de cocina limpio para quitar el exceso de sal y humedad. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las berenjenas hasta que estén doradas. Escúrrelas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Esto es clave para que la textura permanezca firme y no quede aceitosa. Limpia y trocea las setas en láminas o dados de tamaño similar al de las berenjenas. En otra sartén, dora el diente de ajo en un chorrito de aceite. Cuando esté ligeramente dorado, agrega los tomates pelados previamente picados. Añade las setas troceadas a la salsa de tomate y cocina a fuego medio durante 10 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que suelten el agua y estén tiernas. Cocina la mezcla de salsa de tomate y setas durante cinco minutos más, hasta que se evapore parte del líquido y la salsa espese un poco. Incorpora las berenjenas fritas a la salsa de tomate, añade sal al gusto y mezcla todo suavemente. Continúa cocinando unos minutos para que los sabores se integren. Decora con hojas de albahaca fresca justo antes de servir. Puedes servir el plato caliente o dejarlo reposar y disfrutarlo tibio. Pon pan crujiente para mejorarla experiencia.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da aproximadamente para cuatro personas como plato principal o hasta seis si se sirve como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 24 g

Proteínas: 5 g

Fibra: 7 g

Sodio: variable según la cantidad de sal añadida

Azúcares: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las berenjenas al estilo de Apulia pueden conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico durante hasta tres días. Se recomienda recalentarlas ligeramente antes de consumir o servirlas a temperatura ambiente para mantener su mejor textura y sabor.