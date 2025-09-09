España

Berenjenas al estilo de Apulia con setas: una receta tradicional italiana para salir de la pasta

Es una receta con la que podrás sorprender a tus invitados

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Berenjenas al estilo de Apulia,
Berenjenas al estilo de Apulia, una opción ideal para salir de la pasta

La gastronomía italiana es una de las más populares del mundo. Su mayor emblema son las pastas y la pizza, pero está repleta de platos saludables y diferentes que pueden formar parte de tu dieta diaria.

Esta receta tiene su origen en la región de Apulia, en el sur de Italia, donde es tradicional disfrutarla con pan crujiente o como acompañamiento a la pasta al horno. Cada chef tiene su versión, pero la regla de oro permanece: las berenjenas se fríen, nunca se hierven.

Receta de berenjenas al estilo de Apulia con setas

Esta receta destaca por el equilibrio entre el dulzor del tomate pelado, la intensidad aromática del ajo y la suavidad de la berenjena. Al freír previamente la berenjena, se logra una textura carnosa que se integra perfectamente en la salsa. Suele presentarse tanto caliente como a temperatura ambiente, lo que la hace versátil para distintos momentos del día.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 1 hora y 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 50 minutos

Ingredientes

  1. 800 g de berenjenas
  2. 400 g de tomates pelados
  3. 250 g de setas frescas (puedes usar champiñones)
  4. Aceite de oliva virgen extra al gusto
  5. 1 diente de ajo
  6. Albahaca fresca al gusto
  7. Sal al gusto

Cómo hacer berenjenas al estilo de Apulia con setas, paso a paso

  1. Corta las berenjenas en cubos uniformes. Aliña con sal y déjalas escurrir en un colador durante al menos una hora para eliminar el exceso de agua y amargor.
  2. Enjuaga y seca bien las berenjenas utilizando un paño de cocina limpio para quitar el exceso de sal y humedad.
  3. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las berenjenas hasta que estén doradas. Escúrrelas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Esto es clave para que la textura permanezca firme y no quede aceitosa.
  4. Limpia y trocea las setas en láminas o dados de tamaño similar al de las berenjenas.
  5. En otra sartén, dora el diente de ajo en un chorrito de aceite. Cuando esté ligeramente dorado, agrega los tomates pelados previamente picados.
  6. Añade las setas troceadas a la salsa de tomate y cocina a fuego medio durante 10 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que suelten el agua y estén tiernas.
  7. Cocina la mezcla de salsa de tomate y setas durante cinco minutos más, hasta que se evapore parte del líquido y la salsa espese un poco.
  8. Incorpora las berenjenas fritas a la salsa de tomate, añade sal al gusto y mezcla todo suavemente.
  9. Continúa cocinando unos minutos para que los sabores se integren. Decora con hojas de albahaca fresca justo antes de servir.
  10. Puedes servir el plato caliente o dejarlo reposar y disfrutarlo tibio. Pon pan crujiente para mejorarla experiencia.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da aproximadamente para cuatro personas como plato principal o hasta seis si se sirve como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 24 g
  • Proteínas: 5 g
  • Fibra: 7 g
  • Sodio: variable según la cantidad de sal añadida
  • Azúcares: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las berenjenas al estilo de Apulia pueden conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico durante hasta tres días. Se recomienda recalentarlas ligeramente antes de consumir o servirlas a temperatura ambiente para mantener su mejor textura y sabor.

Temas Relacionados

BerenjenaBerenjenasGastronomía italianaRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La receta de tarta de queso gratinada del chef Dani García: “Vamos a llevarla a otra dimensión”

Con esta receta, el reconocido chef marbellí reinventa la tradicional tarta de queso añadiéndole una capa de merengue y otra de parmesano gratinado

La receta de tarta de

Las monjas excomulgadas de Belorado denuncian el envenenamiento de sus perros en Asturias: “Nos sentimos perseguidas”

Las exmonjas excomulgadas denuncian una campaña para boicotear sus negocios

Las monjas excomulgadas de Belorado

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio máximo

Un récord ‘de miedo’: esta es la película que supera a ‘It’ como la cinta de terror con mayor estreno en taquilla de la historia

Ha recaudado 194 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana

Un récord ‘de miedo’: esta

Fernando Martínez de Irujo anuncia que tiene cáncer: “Ha sido una época mala, pero afortunadamente todo va bien”

El cuarto hijo de duquesa de Alba ha concedido una entrevista a ‘Vanitatis’ en la que ha confesado que lleva librando una batalla contra la enfermedad varios meses

Fernando Martínez de Irujo anuncia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida confirma que Madrid recibirá

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de septiembre

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El dueño de un bar explica la realidad de este negocio en España: “Los clientes son lo más difícil de gestionar”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

El Gran Premio de Madrid

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari