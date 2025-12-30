Jordi Cruz, chef Michelin, responde: ¿qué tabla de cortar es mejor, la de plástico, la de metal o la de madera?

Jordi Cruz responde a la duda sobre qué tabla de cortar es más higiénica (Montaje Infobae)

Contar con los utensilios de cocina adecuados es un factor indispensable para triunfar en los fogones, tanto como el uso de unos ingredientes de calidad o el desarrollo de la receta acertada. Hablamos de cuchillos, sartenes, ollas y también, por supuesto, de las tablas de cortar.

A pesar de que todos tengamos una o varias rondando nuestra cocina, este utensilio sigue siendo uno de los que más controversia y dudas genera entre los cocineros. La razón reside en los materiales con los que estas suelen estar hechas. Madera, plástico, metal, vidrio...; mientras que unos muestran problemas de higiene, otros pecan de poca durabilidad o de dañar nuestros cuchillos.

Jordi Cruz, chef con tres Estrellas Michelin en el restaurante ABaC de Barcelona, ha abordado esta cuestión en uno de sus vídeos publicados en Instagram, arrojando luz sobre estas frecuentes dudas y aclarando las ventajas y desventajas de las opciones más comunes: madera, plástico y metal.

¿Cuál es el material adecuado para nuestras tablas de cortar?

La higiene resulta un factor fundamental al elegir una tabla de cortar para nuestra cocina. En este sentido, el chef advierte que las tablas de plástico presentan una notable desventaja: “Haces una marca con el cuchillo, ahí se mete la suciedad y vamos mal porque viven las bacterias tan a gustito”, explicó. A pesar de que el plástico sea un material aparentemente sencillo de mantener, lo cierto es que la facilidad con la que los cortes en este material pueden albergar microorganismos es una desventaja importante, que la convierte en una opción menos recomendable.

En cuanto a las tablas metálicas, Jordi Cruz explica que su fabricación suele basarse en acero inoxidable o titanio, materiales resistentes e higiénicos pero poco recomendables para preservar la integridad de nuestros cuchillos: “La hoja del cuchillo sufre mucho, pierde filo y estropeamos nuestro propio cuchillo porque estamos rozando metal con metal”, advirtió el chef en su vídeo.

Como última alternativa, el cocinero catalán menciona las tablas de madera, una opción denostada por muchos pero que Cruz defiende como la más idónea no solo por su funcionalidad, sino también por sus cualidades naturales. “La madera de forma natural es antibacteriana, antimicrobiana. Las bacterias se meten entre las fibras de la madera y no están nada a gusto y acaban muriendo”, afirma el cocinero. Son estos taninos, con cualidades antibacterianas, los que convierten la madera en una opción ideal para quienes buscan minimizar los riesgos higiénicos asociados al uso diario en la cocina.

El mantenimiento y limpieza adecuados de la tabla de madera es un aspecto fundamental para que, en efecto, sea una alternativa higiénica. Durante este vídeo, el chef recomendó un método sencillo: “Jabón suave, limpiamos con cuidado y de vez en cuando un poquito de aceite mineral y tu tabla de cortar, que es la mejor opción, estará siempre perfecta”. Esto se debe a que, mientras una tabla de cortar de madera esté bien aceitada para que los poros queden llenos y no tengan espacio para las bacterias, no tienes de qué preocuparte.