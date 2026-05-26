Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 27 de mayo: Pía escribirá una carta definitiva para destapar al asesino de Jana y Vera plantará cara a su padre

Vera en 'La Promesa'. (RTVE)

En La Promesa ya no hay espacio para la calma. La serie diaria de La 1 entra esta semana en uno de sus momentos más intensos, con secretos a punto de salir a la luz, amenazas cada vez más peligrosas y varios personajes al límite. Si algo ha quedado claro en los episodios de los últimos días es que el equilibrio dentro del palacio de los Luján está más roto que nunca… y lo que está por venir puede cambiarlo todo.

La semana arrancó con Vera intentando adaptarse a su nueva realidad dentro de La Promesa tras descubrirse por fin su verdadera identidad. Pero su nueva posición como invitada no está siendo precisamente cómoda. Aunque cuenta con el respaldo de parte de la familia y del servicio, especialmente de Manuel y Julieta, la joven también ha tenido que enfrentarse a la hostilidad de Leocadia y Lorenzo, que no están dispuestos a ponérselo fácil.

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'La Promesa': Vera planta cara a Leocadia y Lorenzo. (RTVE)

Mientras tanto, el estado emocional de Pía empieza a preocupar seriamente. Después de no haber sido capaz de contarle a Curro toda la verdad sobre la implicación de Leocadia en la muerte de Jana, la presión y la culpa comienzan a pasarle factura. Teresa, especialmente atenta a su comportamiento, ya ha notado que algo no va bien.

Pero si algo hizo estallar definitivamente la tensión fue el enfrentamiento entre Alonso y el duque de Carril. Tras intentar chantajear a Manuel para recuperar a Vera, el aristócrata terminó siendo expulsado de La Promesa. Eso sí, no sin antes lanzar una amenaza inquietante: denunciar a la familia ante la Guardia Civil por el supuesto secuestro de su hija.

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Pía da un paso decisivo para contar toda la verdad sobre Jana

En el capítulo de este miércoles 27 de mayo, Pía alcanzará un punto límite. Incapaz de seguir soportando el peso de lo que sabe y temiendo no volver a reunir el valor necesario para hablar cara a cara con Curro, tomará una decisión drástica: escribirle una carta en la que revelará, por fin, toda la verdad sobre la muerte de Jana y señalará directamente a Leocadia como responsable.

Jana en una escena de la serie 'La Promesa'. (Crédito: Max)

Será un momento crucial que podría cambiar por completo el rumbo de la investigación… si esa carta consigue llegar a su destino.

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La culpa sigue consumiendo a Pía, que cada vez se siente más atrapada entre el miedo y la necesidad de hacer justicia. Su decisión promete convertirse en uno de los grandes puntos de inflexión de la semana.

Alonso se sincera con Vera y ella decide actuar contra su padre

Por su parte, Vera tendrá que afrontar otra verdad difícil. Después de haber intentado protegerla durante días, Alonso finalmente decidirá contarle cuáles son las verdaderas intenciones de su padre.

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Hasta ahora, Manuel había tratado de suavizar la situación ocultándole parte del peligro real que representa el duque de Carril, pero ya no será posible seguir manteniendo esa mentira. Cuando Vera descubra hasta dónde está dispuesto a llegar su padre para recuperarla, tomará una decisión firme: intervenir ella misma para frenar el conflicto antes de que todo termine de explotar.

Sin embargo, quienes conocen al duque saben que no es un hombre que acepte un “no” por respuesta… y sus próximos movimientos podrían ser todavía más peligrosos.

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Martina y Jacobo vuelven a chocar… y Adriano escucha más de lo que debería

En el terreno sentimental, tampoco habrá tregua. Martina y Jacobo protagonizarán una fuerte discusión después de que él airee públicamente los problemas de su relación, algo que ella no está dispuesta a perdonarle.

'La Promesa': El acercamiento de Martina y Adriano. (TVE)

Intentando justificarse, Martina asegurará después que su cercanía con Adriano responde únicamente a la compasión, a una simple ayuda movida “por pena”. El problema es que Adriano escuchará esa conversación sin que ella lo sepa.

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Una escena que promete abrir una nueva herida emocional y añadir todavía más tensión a un triángulo que ya lleva días tambaleándose.

Y mientras Samuel sigue investigando qué ocurre realmente entre Carlo y Estefanía —cada vez más insistente en conseguir dinero—, todo apunta a que el palacio está a punto de entrar en una espiral aún más peligrosa.

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Porque esto no acaba aquí. En el capítulo del jueves, Lorenzo utilizará el beso entre Leocadia y Cristóbal como arma de chantaje y la presionará para actuar contra Curro y don Lisandro. Además, Santos hará una confesión inesperada a Petra: fue él, y no Ricardo, quien provocó accidentalmente la muerte de su madre.

'La Promesa': Santos confiesa a Petra su gran secreto. (RTVE)

Y el viernes llegará el auténtico terremoto: Pía logrará terminar su carta… pero Cristóbal podría impedir que Curro descubra la verdad. Mientras tanto, el duque de Carril irrumpirá armado en La Promesa para llevarse a Vera por la fuerza. Julieta tratará de detenerlo y, en medio del caos, dos disparos resonarán en el palacio.

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