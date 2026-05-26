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Los padres de la reina Letizia se reencuentran: sus caminos se cruzan con sus actuales parejas en la graduación de su nieta, prima de la princesa Leonor

Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, que se separaron en 1999, han coincidido en la graduación de la hija de Telma Ortiz

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Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, los padres de la reina Letizia (Europa Press)
Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, los padres de la reina Letizia (Europa Press)

El reencuentro de los padres de la reina Letizia, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, ha coincidido con un acontecimiento familiar relevante: la ceremonia de graduación de Amanda, hija de Telma Ortiz y el abogado Enrique Martín-Llop, según informa El Debate. El acto, celebrado el 23 de mayo en el International College Spain, ha reunido a los abuelos maternos de la joven, quienes han compartido una jornada marcada por el ambiente cordial y la cercanía tras años de discreción pública y su separación en 1999.

Amanda, que nació en Madrid en 2008 y acaba de alcanzar la mayoría de edad, se gradúa de Bachillerato cerrando una etapa académica fuera de los focos mediáticos. La presencia de sus abuelos maternos en el acto ha servido para evidenciar que, pese a la separación hace 25 años, ambos mantienen una relación de convivencia respetuosa y natural, lo que ha quedado patente en su comportamiento en un entorno familiar en el que han compartido protagonismo junto a sus actuales parejas, Marcus Brandler y Ana Togores respectivamente, según ha recogido el citado medio.

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Durante la celebración, Paloma Rocasolano ha optado por mantenerse discreta, entrando y saliendo del centro en su coche para proteger la intimidad del evento. No obstante, los abuelos maternos de la princesa Leonor han sido vistos interactuando amablemente en las inmediaciones del evento. Según El Debate, el trato entre ambos, así como con sus respectivas parejas, ha sido cordial, con saludos afectuosos, abrazos y muestras públicas de aprecio, lo que sugiere una convivencia familiar normalizada y madura pese al divorcio.

La Reina Sofía, la Infanta Sofía, el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz posan a su llegada a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, a 25 de mayo de 2023, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).
La familia real española con los padres de la reina Letizia (José Oliva / Europa Press).

El reencuentro de los padres de la reina Letizia

En cuanto a los detalles personales y estilísticos, la madre de la reina ha vuelto a hacer gala del compromiso con la moda sostenible que comparte con doña Letizia, eligiendo un vestido reciclado de la firma DKNY en tonos oscuros y nude, el cual ya había llevado anteriormente en la 45.ª edición de los Premios Princesa de Asturias en octubre de 2025 en Oviedo.

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Este conjunto lo ha complementado con un bolso de hombro acolchado rosa de la marca Guess, zapatos a juego, joyas clásicas y un reloj inteligente en la muñeca. Junto a ella, su pareja desde 2021, Marcus Brandler, empresario británico de origen nigeriano y residente habitual tanto en Madrid como en Los Belones (Murcia), ha lucido americana azul marino, pantalón claro y sombrero camel. Por otro lado, Jesús Ortiz ha coincidido con Brandler eligendo también una americana azul marino y pantalón oscuro, mientras que Ana Togores, su esposa desde 2004, ha destacado con una blazer rosa y pantalón clásico claro.

Paoma Rocasolano a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025' (José Ramón Hernando / Europa Press)
Paoma Rocasolano a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025' (José Ramón Hernando / Europa Press)

La vida discreta de los padres de la reina

La entrada de Letizia Ortiz en la familia real española en 2004 supuso una novedad en la historia de la institución, ya que nunca hasta entonces el heredero había contraído matrimonio con un perfil tan peculiar como el de una periodista divorciada y sin títulos nobiliarios. Esta circunstancia situó a su familia en el escrutinio público, especialmente a sus padres, cuya relación y reencuentros han sido objeto de atención mediática durante años.

El padre de la reina, Jesús Ortiz, que se jubiló en 2021 y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, vive cerca de la Zarzuela con Ana Togores, según Vanity Fair. Ortiz continúa siendo una figura activa en la comunicación a través de su perfil profesional en X, donde sigue comentando algunos temas de actualidad, obviando que su hija sea la reina de España.

Quién es quién en la familia de la reina Letizia: de su madre Paloma Rocasolano a su sobrina Carla Vigo.

No es la primera vez que sus nietas hacen coincidir a Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, ya que en 2023, ambos asistieron también a la confirmación de la infanta Sofía, donde coincidieron con miembros de la familia rea como la reina Sofía. En todos estos actos, la familia de la reina Letizia ha demostrado una cohesión constante y capacidad para compartir eventos privados con normalidad y cercanía, sin que su pasado personal les haya impedido mantener una relación cordial.

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