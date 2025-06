Susana Molina se confiesa tras su idílica boda de cuento de hadas: “El que no se haya alegrado, prefiero que salga de mi vida”

Susana Molina y Guille Valle en su boda. (@susana_bicho)

Susana Molina sigue todavía en una nube tras su idílica boda del pasado viernes 13 de junio con su ahora marido Guille Valle. La pareja, que se dio el “sí, quiero” en la finca El Gasco, a las afueras de Madrid, protagonizó días más tarde la portada de la revista Semana.

La ganadora de Gran Hermano consiguió cumplir todos sus sueños en un enlace que ha dado mucho de lo que hablar. Desde sus destacadas invitadas y amigas, entre las que se encontraban Dulceida y Anabel Pantoja, hasta su vestido e incluso la localización del acto, la murciana ha creado una de las bodas más bonitas del verano. Sobre esto y mucho más, habló el pasado miércoles 25 de junio con Infobae España, en la premier de Jurassic World: El renacer.

Radiante y todavía emocionada por lo vivido, la participante de La isla de las tentaciones confesó sentirse “muy contenta, porque a grandes rasgos todo me salió muy bien. La gente que quería pudo venir, así que estoy muy feliz”. Y, al recordar el gran día, Susana reconoció que su momento favorito fue “la fiesta, cuando terminas de cenar, ya que es verdad que en ese momento ya te relajas. Ahí me lo pasé muy bien”.

Pese a haber declarado en el pasado que no planeaba una gran celebración, la murciana defendió que su boda no fue excesiva: “No ha sido una gran supergrande. Hoy en día encuentras bodas con fuegos artificiales, un toro mecánico o miles de cosas especiales. Era una boda que tenía lo normal, no habrás visto nada extraordinario que no se vea en cualquier boda al uso”.

Vender la exclusiva a una revista le ha costado críticas por parte de sus seguidores en redes y de algún que otro compañero de profesión. No obstante, fue contundente: “Al final mi respuesta a eso es que si alguien no se alegra porque una revista apueste por mí y me quiere hacer un reportaje, pues que no me siga. Porque son las típicas amigas que quieren que te vaya bien, pero no tan bien como ellas. El que no se haya alegrado y le parezca mal, prefiero que salga de mi vida”.

Aun así, reconoció que le sorprendió ser portada, pero destacó a Infobae España que cuidó mucho cada detalle con la revista: “Entiendo que el foco principal no era mi boda en general, sino también todas las invitadas que venían. Pero sí que me sorprendió mucho que yo puse unas condiciones y me las respetaron todas. Yo sabía que tenía muy claro que mi portada iba a ser yo con mi chico, que no iba a salir nadie más. Y tenía claro lo que no quería y eso sí que me sorprendió un poco”.

De hecho, en el interior de Semana se pudo ver a cada una de las amigas que quisieron estar presentes en su día más especial. “Es que al final no te dabas cuenta de que estaban allí. No hicieron entrevistas y era como un fotógrafo más. Se dejó muy claro qué líneas se podían pasar y cuáles no”.

Susana aún guarda sorpresas de su boda para sus seguidores: “Tengo muchas fotos muy bonitas, entonces tengo que ir dosificando un poco la información para no ser tan pesada. Y bueno, hay muchos momentos que obviamente no tengo capturados. Muchos momentos de la fiesta que yo me paraba, miraba a mi alrededor y veía cómo estaba todo. Y eso obviamente no se puede capturar porque ni siquiera una foto podía capturar la vibra que había en ese momento”.

Una luna de miel que tendrá que esperar

En cuanto a su luna de miel, reveló que aún no la han organizado, ya que “al final estábamos demasiado ocupados con la boda, y como podemos hacernos vacaciones los dos cuando queramos, decidimos hacerlo en noviembre o enero, así que tranquilamente cuando pase el verano lo podremos mirar”. Añadió que es “muy cuadriculada” con sus veranos: “Primero vamos a Cádiz, a Galicia y a Mallorca. Así que prefiero esperarme y hacerlo en noviembre”.

El gran detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores fue el hecho de que Charlie Montoya, su excuñado, estuvo presente en el lugar. “En general, de la familia podía venir quien quisiera. Pero el motivo principal es que yo me llevo muy bien con la novia de Carlos. No solo es mi excuñada, es mi amiga y está invitada como cualquier otra amiga más. Y por supuesto, su pareja también”, confiesa la influencer.

Y, respecto a las declaraciones de su ex Gonzalo Montoya, afirmó: “Es que nos llevamos muy bien, la verdad. Evidentemente, no desde el minuto uno, pero poquito a poco hemos formado una buena relación de ex. No somos mejores amigos, pero nos tenemos respeto, cariño y al final es una relación de ex buena”. Por otro lado, la recién casada aún vive en las nubes y admite que su ahora marido, Guille Valle, “es muy buena pareja, socio y compañero de vida”.

Una nueva vida como marido y mujer

El matrimonio sigue construyendo una vida en común y la murciana confesó a Infobae España cuál es el siguiente paso que quieren dar: construir una casa en Madrid. “Ahora mismo me estoy haciendo una casa a las afueras de Madrid. Ya me he comprado un terreno y talar árboles es carísimo. Construir es carísimo”, explicó

La creadora de contenido tiene muy claro que su futuro está en la capital: “Al final mi trabajo está aquí y mi vida está aquí. Y encontramos una zona que nos parecía muy bien para formar una familia. Así que me encantaría poder comprarme algo. Ese sería mi sueño. Pero como te digo, ahora mismo no puedo comprar ni un trocito de césped”.

Finalmente, sobre la presión social para el próximo paso tras la boda, dejó claro que no le influye: “A mí es que la presión de los demás me da igual. Es mi presión propia la que me importa. La que yo me meto es la que me afecta más, pero la de los demás me da igual”.