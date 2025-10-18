La boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres al detalle: del emotivo discurso de Carlos Herrera al ‘look’ de Mariló Montero

Alberto Herrera y Blanca Llandres salen de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad tras darse el "sí quiero" a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

La boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres tuvo lugar este sábado, 18 de octubre, en Sanlúcar de Barrameda y ha reunido a familiares y amigos en una jornada marcada por la emoción y la estética andaluza. La ceremonia religiosa comenzó pasadas las doce del mediodía en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, uno de los templos más representativos de Sanlúcar y santuario de la patrona local. La pareja optó por este espacio para celebrar su enlace debido a su relevancia histórica y valor arquitectónico, renunciando así a la iglesia de Santo Domingo, opción inicialmente considerada por su retablo barroco del siglo XVIII y su particularidad de ser el único templo construido en piedra cantería en la ciudad.

A la ceremonia, Blanca Llandres llegó acompañada de su padrino, Carlos Herrera, y atrajo todas las miradas con un vestido diseñado en exclusiva por Nicolás Montenegro. El ramo, que lucía flores moradas y granates, sumó un matiz moderno y fresco al conjunto. Alberto Herrera, por su parte, eligió un traje clásico de Tomás Laso-Argos, reafirmando su estilo habitual.

Carlos Herrera y Pepa Gea en la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres celebrada en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

El novio accedió a la basílica junto a su madre y madrina, Mariló Montero, quien escogió para el evento un vestido largo verde. Montero compartió la emoción del momento mientras esperaba la llegada de la novia junto a su hijo. La llegada de Carlos Herrera, padre del novio, no pasó desapercibida. El periodista acudió junto a Pepa Gea, periodista de Onda Cero, quien eligió un vestido rojo con aplicaciones de plumas. Carlos Herrera saludó a invitados y curiosos en el entorno de la iglesia. “Es un sitio muy especial y querido para todos. El lugar es magnífico. Blanca es una maravillosa persona. Alberto es una bellísima persona. Se han juntado dos buenas personas. Y esperamos que el que nazca también sea muy buena persona”, han sido las emotivas palabras que ha pronunciado Carlos Herrera ante los medios congregados, minutos antes de que la novia caminase hacia el altar.

La entrada de Rocío Crusset, hermana del novio, fue otro de los momentos destacados. Muy involucrada en los preparativos del enlace y con fuerte vínculo con la novia, la modelo de 31 años eligió un vestido amarillo de inspiración oriental. Lourdes Montes también apostó por el amarillo, aunque en una tonalidad distinta, lo que permitió observar dos interpretaciones del mismo tono. La prima de la novia, Sibi Montes, llegó acompañada de su esposo, Mateo Ibáñez Pacheco.

Rocio Crusset en la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres celebrada en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

Durante la ceremonia, bajo la presencia del retablo mayor y la patrona de Sanlúcar, destacó la imagen de Blanca, quien mostró el vestido en todo su esplendor: cola majestuosa y velo delicado enmarcaron su figura. La novia, embarazada de su primer hijo, se mostró emocionada y cercana a su familia durante toda la celebración. Entre otros miembros destacados de la familia, se encontraba su tía Lourdes Parejo, que acudió sola y lució un conjunto de camisa blanca y falda larga de estampado floral.

Entre los asistentes figuraron Lourdes y Sibi Montes, primas de la novia, así como José Manuel Soto y su esposa Pilar Parejo. Soto fue saludado con cercanía por los invitados y llegó junto a su hijo, Jaime Soto, quien anunció que interpretaría una canción durante la ceremonia, generando un momento de especial emotividad. El periodista Goyo González y su esposa, Sara García, también estuvieron presentes. González mantiene una relación cercana con los padres del novio y comenzó su carrera televisiva junto a Mariló Montero y Jesús Hermida.

Mariló Montero en la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres celebrada en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

Finalizada la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladaron a la Finca Marbella, propiedad de Teresa de la Cierva, donde se desarrolló el almuerzo y la fiesta posterior, en un ambiente marcado por el trato familiar y la atención a los detalles.