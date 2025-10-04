Los momentos clave de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Barbará Mirjan: una saeta que rompió el silencio, la bendición del papa León XIV y el gesto del novio hacia los medios

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dan el ‘Sí, quiero’ en Sevilla Leandro Wassaul

Este 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el “sí, quiero” en una ceremonia celebrada en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla. A pesar de que todo estaba previsto para comenzar a las 13:30 horas, la ceremonia se retrasó por cuestiones de seguridad y por la coincidencia con otros actos religiosos en el templo. Una medida pactada con el Ayuntamiento de Sevilla, que buscaba garantizar el correcto desarrollo del evento.

Mientras los invitados iban ocupando sus asientos, Cayetano llegó a las 14:10, acompañado por su hija Amina, madrina del enlace, en una imagen cargada de simbolismo. A los pocos minutos, a las 14:20, hacía su entrada Bárbara Mirjan, con un elegante vestido diseñado a medida y cargado de referencias a Sevilla, que no pasó desapercibido entre los asistentes.

Tradición, música y emoción en una ceremonia con sello andaluz

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan salen de la iglesia del Cristo de los Gitanos ya convertidos en marido en mujer

Uno de los momentos más solemnes se vivió cuando, ya comenzada la misa, sonaron los acordes del himno de España en el interior de la iglesia. Pero fue durante la comunión cuando la emoción se apoderó del templo: una voz anónima entonó una saeta que sorprendió a todos por su fuerza y profundidad. El canto, profundamente ligado a la religiosidad andaluza, llenó de silencio y respeto el espacio, marcando uno de los instantes más sentidos de la ceremonia.

La boda, de fuerte arraigo religioso, también contó con la bendición apostólica del Papa León XIV, enviada especialmente desde el Vaticano.

En los minutos finales, justo antes de que los recién casados abandonaran el templo, sonó la Salve de los Romeros de la Puebla, otra pieza profundamente vinculada a la devoción mariana en Andalucía. Esta interpretación cerró la ceremonia entre aplausos y emoción contenida.

Salida entre vítores y primeras palabras del novio

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a su salida de la Iglesia de los Gitanos de Sevilla tras haber contraído Matrimonio este sábado. EFE/Raúl Caro

Ya convertidos en marido y mujer, Cayetano y Bárbara salieron de la iglesia entre vítores y repiques de campanas. Allí los esperaban familiares, amigos y decenas de curiosos. Ambos se subieron al mismo coche de caballos con el que la novia había llegado minutos antes, protagonizando una de las imágenes más románticas de la jornada.

En un gesto inusual, Cayetano Martínez de Irujo se dirigió brevemente a los medios congregados. Con gesto serio, pidió respeto para esta nueva etapa de su vida y pronunció unas palabras que resumieron su sentir: “Respeto, una vez en la vida”.

La hora del banquete y el baile

Tras la ceremonia, todos los invitados se han trasladado a la finca Las Arroyuelas, propiedad del duque y situada en plena campiña sevillana. Allí les esperaba un banquete firmado por el catering de Miguel Ángel Jurado, con un menú valorado en unos 200 euros por persona y compuesto por productos de la propia finca.

Pero más allá del almuerzo, uno de los momentos más esperados era el baile nupcial, en el que sonará el tema “Noches de boda”, de Joaquín Sabina, elegido por la pareja como símbolo de esta nueva etapa. La música correrá a cargo del grupo Los Alpresa, una banda muy popular entre figuras como Bertín Osborne o Francisco Rivera, que aportará el toque festivo a una jornada que mezcló tradición, emoción y alegría.

Una luna de miel entre safaris y playas

Como broche final, Cayetano y Bárbara han elegido Kenia como destino de su luna de miel. El viaje, que combina safari por el interior y descanso en la costa índica, es el contrapunto perfecto a las intensas semanas de preparativos y al ajetreo mediático de la boda.

La pareja también ha optado por una lista de boda que combina regalos tradicionales para el hogar con aportaciones económicas para su viaje.