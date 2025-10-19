España

Así fue el ‘sí, quiero’ de Stella del Carmen: cientos de figuras de Hollywood, la emoción de Melanie Griffith y el susto de Antonio Banderas

La hija del exmatrimonio se ha casado con su pareja de toda la vida, Álex Gruszynski, en la Abadía Retuerta LeDomaine en Valladolid

Antonio Banderas brinda tras la celebración de la boda de su hija, Stella del Carmen. (Europa Press).

Este sábado 18 de octubre, la serenidad de la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII reconvertido en hotel de lujo en Sardón de Duero (Valladolid), se transformó en el escenario de una de las bodas más esperadas del año: la de Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y su pareja de toda la vida, Álex Gruszynski. Un enlace que ha reunido a grandes nombres del cine y la cultura internacional y que marca un nuevo capítulo en la vida de la joven, profundamente ligada a sus raíces españolas.

Aunque el enlace reunió a más de 250 invitados, la ceremonia se mantuvo en un tono íntimo y elegante. Según informó Lecturas, entre los asistentes se encontraban Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Tippi Hedren, Don Johnson y la propia Dakota Johnson, hermana de la novia. Las hijas del expresidente estadounidense Barack Obama, Malia y Sasha, sorprendieron al aparecer como invitadas especiales, además de Trudie Styler, esposa del músico Sting, tal y como publicó la revista ¡Hola!.

La jornada comenzó con un cóctel al aire libre, seguido de un almuerzo de gala y una fiesta con actuaciones en directo. Para preservar la privacidad, los organizadores impusieron una estricta política de confidencialidad: prohibido el uso de teléfonos móviles y acceso restringido a los medios. Incluso algunos invitados llegaron en helicóptero, buscando la discreción que solo un enclave de este tipo puede ofrecer.

Convertido en uno de los protagonistas del día, Antonio Banderas se mostró emocionado y cercano en todo momento. A falta de acceso para la prensa, el actor quiso tener un gesto de cortesía con los periodistas que aguardaban a las puertas del monasterio. Salió a brindar con ellos, repartiendo copas de champán y canapés. “Estamos con toda la familia y los amigos que han llegado de Estados Unidos y Málaga. Ha sido muy bonito y muy emocionante. Estamos muy contentos. Ha habido lagrimilla, claro. Es que claro llevan toda la vida juntos, una relación de 25 años”, declaró. Por otro lado, el intérprete tuvo palabras de agradecimiento para los vecinos de Valladolid: “Quiero agradecer a toda la gente de Valladolid lo bien que nos han tratado. A los camareros, todos se han portado muy bien”.

En el interior, Banderas acompañó a su hija al altar bajo las notas de una pieza inédita compuesta por su tío abuelo, interpretada por los guitarristas del Teatro del Soho, el proyecto cultural que el actor dirige en Málaga. El momento culminó con la canción Here, There and Everywhere, de The Beatles, una elección que los novios consideraron perfecta para simbolizar su historia de amor.

Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid (Montaje: Infobae España).

La emoción de una familia unida

Aunque Antonio Banderas y Melanie Griffith se separaron hace casi una década, el cariño entre ambos ha perdurado. Juntos han estado volcados en la organización del enlace, cuidando cada detalle. “Melanie estaba muy emocionada. Ha sido un día de mucha felicidad para todos”, reconoció el actor.

La ceremonia, oficiada por el actor Blake Lee, estuvo decorada con velas, flores naturales y guiños a la estética española. “Queríamos que nuestros invitados descubrieran la magia de España”, había contado Stella semanas antes a ¡Hola!. Su abuela Tippi Hedren y su hermana Dakota Johnson vivieron el enlace con especial emoción, conscientes del vínculo que une a la familia Banderas-Griffith con el país donde Antonio consolidó su carrera internacional.

El lugar elegido, Abadía Retuerta LeDomaine, combina historia, arquitectura románica y servicios exclusivos: un restaurante con estrella Michelin, spa, viñedos propios y menús personalizados que rondan los 400 euros por persona. “Ella quería hacerlo en un sitio espacioso y en el que pudiéramos alojar a 200 personas sin dificultad. La gente de Los Ángeles había hecho un viaje muy largo”, explicó Banderas sobre la elección.

Pese al blindaje de la finca, una imagen filtrada por la revista People reveló el secreto mejor guardado: el vestido de novia. De corte romántico, con encajes, transparencias y hombros al descubierto, la pieza reflejaba la elegancia natural y la herencia cultural de la hija de Banderas y Griffith.

Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid (Web del Hotel).

Un incidente inesperado

La tranquilidad del evento se vio alterada por un pequeño susto antes del inicio de la ceremonia. Un vecino de Peñafiel, admirador del actor, consiguió burlar las medidas de seguridad e intentó entregar a Banderas un sobre con una propuesta de guion sobre la Pasión de Cristo. El hombre fue retenido por el personal, pero más tarde, el propio Antonio salió a saludarlo tras el brindis con la prensa y escuchar su idea.

Entre los rumores previos al enlace se especuló con la presencia de Chris Martin, vocalista de Coldplay y expareja de Dakota Johnson, lo que podría haber generado un reencuentro incómodo. Sin embargo, el propio Banderas confirmó que el músico no acudió a la boda, disipando así cualquier tensión.

Antonio Banderas tras la celebración de la boda de su hija, Stella del Carmen.

